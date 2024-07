A stressz megnehezíti a szívinfarktus utáni felépülést

Sokszor hallottuk már, hogy a stressz káros az egészségre. Viszonylag új felismerés azonban, hogy nem csupán testi-lelki épségünkre, hanem gyógyulásunkra is erőteljes hatással lehet. Jelen cikkben bemutatjuk, hogy a párkapcsolatok feszültségei hogyan befolyásolják az infarktus utáni felépülést.

Magyarországon a szív- és érrendszeri betegségek okolhatók minden második ember haláláért. Az évi 25 ezer infarktusos beteg mintegy ötödét nem sikerül megmenteni. Az infarktust túlélőknél a rehabilitáció több hónapot vehet igénybe és gyakran élethosszig tartó gyógyszerszedéssel párosul. Kutatások felismerték, hogy az infarktusból való felépülés érdekében a testi tényezők mellett a beteg pszichológiai hátterével is érdemes foglalkozni (például az úgynevezett házastársi stresszel).

Egy amerikai kutatásban közel 1600, infarktuson átesett, 18 és 55 év közötti személyt vizsgáltak, mindannyian házasságban, illetve komoly kapcsolatban éltek. Az alanyoknak egy hónappal infarktusuk után egy, a párkapcsolat minőségét elemző kérdőívet kellett kitölteni. A kérdések a szexualitás és az érzelmek mellett érintették a családi hátteret, az egészségi állapotot, valamint egyéb, a párkapcsolatra kívülről és belülről ható tényezőket (hűtlenség, anyagi helyzet, stb.) is.

A megadott válaszok alapján a résztvevőket három csoportba sorolták: 1. stresszmentes vagy enyhén stresszes, 2. közepesen, illetve 3. súlyosan stresszes kapcsolatban élők.

Mindemellett, 12 érték segítségével felmérték az alanyok mindennapjaiban tapasztalható, infarktussal összefüggő fizikai fájdalmát, mentális oldalról pedig a társas kapcsolataik minőségét és lelki jólétüket. Ezeket az értékeket vetették végül össze a kapcsolatban tapasztalt stressz mértékével.

Stresszes kapcsolatban lassabb a gyógyulás és több a szívere leselkedő veszély

Egy év utánkövetés során megfigyelték, hogy a rehabilitáció hosszabbra nyúlt a stresszesebb párkapcsolatban élőknél. Az ő fizikai és lelki egészségük szintje alacsonyabb volt az infarktus utáni 12. hónapra, viszont a depresszióra és anginára utaló értékeikben magasabb pontszámot értek el. Mellkasi panaszokra és infarktussal összefüggő újabb kórházi felvételre 60%-kal nagyobb esélye volt minden súlyosan stresszes kapcsolatban élőnek a házastársi stresszt nem tapasztalókhoz képest.

Mindent összevetve az eredmények egyértelműen mutatták, hogy a párkapcsolatok feszültségei negatívan befolyásolják az infarktusból való felépülést, kifejezetten fiatal felnőttek esetében.

Emellett, olyan egyéb tényezők, mint a munkahelyi stressz, illetve gazdasági terhek is hatással lehetnek ezen betegek gyógyulására.

Az egészségügyi szakembereknek a jövőben javasolt lenne a szív- és érrendszeri betegek lelki egészségével is foglalkozni, ami által javulhatna az ellátás színvonala és a betegek felépülése is személyre szabottabb, ezáltal sikeresebb lehetne.

Forrás: WEBBeteg

Szerző: Dr. Kőműves Anikó, szakgyógyszerész, orvos- és egészségtudományi szakfordító

Felhasznált irodalom: Effect of marital stress on heart attack recovery is detrimental (News-Mecial)