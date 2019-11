Ne törődjünk bele, ha rossz a szexuális életünk!

Emberemlékezet óta a szexualitásról elemi ösztönként, az egyik legszebb örömforrásként beszélnek írók, költők, civilek. Elméletben, a fantázia színes világában sok minden megtörténhet. Szerencsés esetben, a mindennapi életünkben is. Mit tapasztalunk a valóságban? Sajnos egyre több, egymástól elhidegült párkapcsolatról, ellaposodott, rutinszerű szexuális viszonyról, vagy épp elhallgatott szexuális problémáról, örömtelenségről, a testiségre való alkalmatlanságról hallunk. Nézzünk a kulisszák mögé!

Mostanság, mintha felcserélődtek volna a szerepek, ráadásul a nők közül sokan, egymást túllicitálva, harcolnak, küzdenek a férfiak kegyeiért, tálcán kínálva magukat. A mérce is egyre lentebb került. Az erősebb nem képviselői, a nemek harcában – vadászösztönükre hallgatva -, vagy kihasználják a nők buja odaadását, netán bölcsen mérlegelnek, s nem ritkán impotenssé válnak a szerepcsere miatt. Ennek következménye pedig a működésképtelen párkapcsolat lesz úgy lelkileg, mint a szexusban – tudtuk meg dr. Varga Gyula szexuálpszichológustól. – A jól működő párkapcsolatokban nincs alá- fölérendelt viszony – folytatja a szakember. – Sajnos sokan elfeledik a mai felgyorsult életritmus mellett, amit Freud, a pszichoanalízis atyja vallott: minden férfi szorongása, félelme, lelki eltávolodása, és fellépő potenciazavar eredetét a kasztrációs pánik okozza.

- Mit jelent ez konkrétan a párok életében?

-A fallosz, a férfi nemi szerve számos, ősi kultúrában a harciasság, a határozottság, a „fegyver” szimbóluma volt. Nem utolsó sorban a megtermékenyítésé. A fiatal, középkorú, jól szituált, dekoratív nők a XX. században átvették a harcos szerepét, és amazonként kerekednek a férfiak fölé. A túlságosan harcias, rámenős, erejüket fitogtató hölgyek csöppet sem erősítik a férfiak nemi vágyát – libidóját -, így a lelki eredetű potenciaproblémák ólomsúllyal nehezednek a hálószobákra, a hitvesi ágyakra. Nincs ez másként a frissen alakuló kapcsolatokban sem.

Szexuális zavarokhoz vezető betegségek A szexualitás összetett folyamat. Az egészséges ember nemi élete normális életfunkció. Amennyiben egészségesen élünk, táplálkozunk, rendszeresen sportolunk, mozgunk kedvezően befolyásoljuk mind testi, mind lelki egészségünket. Ezzel pedig szexuális életünk egészségéért is sokat teszünk, mivel a szexuális működést testi, valamint pszichés tényezők befolyásolják.



S hogy a teremtés koronái miért vágyódnak mégis extrém szexuális élményekre, és miért néznek pornó-, vagy szexfilmeket? A szakember erre azt felelte: a férfiakat más fából faragták, mint a nőket. Az agyunknak ugyanis neme van. Másként működik a nő-, és másként a férfi agya a testi kapcsolat során is. Az utóbbiak vizuális típusúak, szeretik látni azt, ami szeretkezés közben történik, az izzítja a vágyukat, s mind extrémebb helyzetekbe vágyódnak. A nők az első csók után behunyják a szemüket, és a gyöngédségre, a simogatásra, a becézésre, a lelki elfogadásra vágyódnak. Számukra a kielégülés, az orgazmus élménye örömet ad, de ez csak keveseknek adatik meg, ha a párjukkal nincsenek összhangban. Sokan ezért színlelik a kielégülést, hogy társuknak boldogságot szerezzenek, amikor a gyönyör a tetőpontjára ér. A színjáték, a szexuális kielégületlenség viszont lassan, de biztosan a boldogtalansághoz, vagy épp a szakításhoz vezet.

Hatalmas gondot jelent a kiegyensúlyozott szexuális élet megélésében, ha a nő, vagy a férfi önértékelési gondokkal küszködik, nem fogadja el magát. Ront a helyzeten, ha a „gyógymódot” nem a közös megbeszélésben keresik, hanem valaki másnak az ágyában. Az 50- 60 éves férfiak előszeretettel keresnek sokkal fiatalabb partnert, aki mellett csak egy ideig állják meg a helyüket a szexuális élet során. Ennek pedig az oka: a megfelelési kényszer, ami gyakori kudarc esetén potenciazavarhoz vezethet. Ezért is igaz, hogy a férfi legjobb segítője az őszintén szerető, bátorító nő, míg a hölgyek gyámolító társa, az odaadó, figyelmes férfi lehet.

Mit mondanak a nők, s mit mondanak a férfiak? Fehér Edinát kilenc éve hagyta el a férje, amire valódi magyarázatot a mai napig sem kapott. Az ötvenes éveihez közeledő nő megvallja, hogy a férje mellett társfüggő lett annyira vágyott a testi-lelki szerelemre. Soha nem mondott nemet volt férje szexuális közeledésére. A legnagyobb, és legmegalázóbb veszekedések után is a férfi kedvében járt, aki fittyet hányt arra, hogy párja megélte-e az orgazmust, vagy sem. – A válás után megundorodtam a férfiaktól, nem hiányzott a testi kapcsolat sem. Majd egy kedves, intelligens, viszonylag helyes férfival mégis összehozott a sors. A csalódásom több okból is leírhatatlan. De ha a szexualitás a kérdés, akkor csak annyit mondok, képtelen voltam megcsókolni, mert zavart a szájszaga, és csöppet sem vonzott a testi közelsége. Tiltakozott minden porcikám az aktustól, ami végül egy korai magömlésbe fulladt, mert a férfi pénisze olyan aprócska volt, hogy fizikai képtelenség lett volna eggyé lennünk. Ő boldog volt, én pedig csalódott. Azóta csak ritkán gondolok a szexre, talán így védem magam az újabb kudarctól.



Takács Zoltán vidéki középiskolai tanár, negyvenes éveinek közepén ismerkedett meg – ahogy ő mondta -, egy bombázó nővel, aki ráadásul okos volt, ügyvédként praktizált. A férfi sítúrára hívta egyszer a kedvesét, aki nem tudott még akkor síelni, de nem is szerette volna, ha Zoltán tanítja, ezért az utazás előtt különórákat vett. Hasonlóképpen tett, amikor egy lovas tanyára készültek egy hosszú hétvégére. – A büszkesége nem engedte, hogy bármiben is jobb legyek nála, vagy ne értsen ahhoz, amire olyan szívesen megtanítottam volna – mondja a férfi. – Minden másban is irányított, meghatározott mindent a véleményem tiszteletben tartása nélkül. Egy idő után kínosan éreztem magam, mert anyagilag sem tudtam felvenni vele a versenyt, igaz nem is akartam. A barátnőm a szeretkezésünk során is fölém akart kerülni, számolta az orgazmusokat. Borzalmasan blokkolta a lelkemet, az agyamat, s ennek következtében a férfiasságomat, egyszerűen impotens lettem mellette. Ő szakított velem, azt hitte csalom.

Lássuk a szexuális kapcsolatok zavarainak egyéb okait! Dr. Kéri György urológus főorvos az alábbiakat osztotta meg velünk:

A férfiak életében a merevedési zavarok hátterében nem csak egyes lelki tényezők és a tartós stressz állhat, hanem más egészségügyi okok is. Ezek sorába tartozik: a magas vérnyomás és magas koleszterinszint, melyek gyógyszeres kezelése is kiválthatja a problémát. Az artériás eredetű betegségek is okozhatnak nemi aktusra való képtelenséget, valamint a prolaktin- és a kóros pajzsmirigy hormon kiválasztódás, valamint a mellékvese megbetegedések is. Egyes neurotikus panaszokra szedett, a központi idegrendszerre ható pirulák is blokkolhatják a hímvessző merevedését, s akár átmeneti potenciazavart is előidézhetnek. Ugyancsak tipikus a túlzott alkoholt fogyasztók, droghasználók, és a láncdohányosok esetében a libidó hiánya, vagy a szexusra való képtelenség. A prosztata megbetegedése, vagy daganatos elváltozása szintén a legnagyobb zavarok előidézője a férfiak nemi életében. A klimax, vagyis a változókor, nem teszi nemzőképtelenné a teremtés koronáit, de a nőket érintő tünetek őket is utolérik, melyek hatására lényegesen alábbhagy a nemi vágy.

Az urológus főorvos a páciensek panaszát hallgatja meg először, áttanulmányozza a korábbi esetleges betegségek lefolyását, laborvizsgálatot kér, de az urológiai kontroll sem maradhat el. Ez a nemi szervek külső vizsgálatát jelenti tapintással, s ha szükséges doppleres készülékkel. Vannak olyan betegek, akiknek nem lehet tartós segítséget nyújtani ahhoz, hogy a szexuális élete zavartalan legyen, mert bármely beavatkozás, további egészségkárosodást okozhat.

Léteznek speciális, a hímvesszőt érintő korrekciós műtétek, injekciós kezelések, melyek eredményessége a beavatkozás típusától függ.

A kék, vagy arany gyémánt néven elhíresült, receptre kapható potencianövelő tabletta szintén nem mindenkinek írható fel, mert végzetes tragédiához vezethet a szedése. A szív-, érrendszeri-, és cukorbetegségben szenvedő férfiak számára nem ajánlatos kockáztatni – hangsúlyozta a főorvos, leszögezve: internetről rendelt, vagy feketepiacon kínált, ismeretlen gyártótól származó, merevedést előidéző gyógyszereket tilos lenyelni.

A vizsgálatok, illetve a beavatkozások célja mindig az, hogy a páciens számára, figyelembe véve az egészségi állapotát, olyan fokú és időtartamú merevedést idézzenek elő, mely a férfinek – is -, a nemi aktus közben kielégülést és örömérzést okoz. A korai magömlést lelki problémák, vagy beidegződési zavar, esetleg valamilyen gyulladás idézi elő. Ennek kezelése szintén egyénenként változik.

Érdekeség, hogy a merevedési zavarral orvoshoz forduló páciensek jelentős része nem is él rendszeres nemi életet, és nem él párkapcsolatban. A pénisz protézist választó férfiak 30 százalékának nincs állandó partnere. Ők épp az implantátumtól remélik, hogy tartós kapcsolatra találhatnak.

A nők szexuális problémáit elsősorban a lelki élet kiegyensúlyozatlansága, a stressz, az önértékelési problémák, a rosszul működő, szeretethiányos párkapcsolat, a meglévő vagy gyakorta visszatérő nőgyógyászati betegségek, gyulladások, a vérzészavarok, a fájdalmas közösülés, a változókorral járó testi-lelki nyavalyák okozzák. A vaginizmus egy speciális funkcionális zavar egyes nők életében, aminek semmilyen kimutatható szervi oka nincs. A lányok, asszonyok úgy élik meg, mintha nem lenne hüvelybemenetelük, így a nőgyógyászati vizsgálatok is csak bizonyos időszakokban lehetséges – mondta dr. Kovács László szülész-nőgyógyász adjunktus, s hozzátette: - A hüvelygörcs miatt a nő képtelen a nemi aktusra, ami gyakorta magyarázható azzal, hogy így „tiltakozik” az együttlét bekövetkezte ellen. Elgondolkodtató az a tény is, hogy egy öt évvel ezelőtti, hazai felmérés szerint: a felnőtt nők kétharmada nem élt még meg valódi orgazmust, önfeledt szexuális örömérzést, s annak pontos átéléséről nem is tudtak beszámolni. Ennek számtalan lelki, párkapcsolati, vagy szervi oka lehet, de sok esetben a gyermekkorban megélt trauma, szexuális zaklatás állhat a háttérben – zárta gondolatát dr. Kovács László adjunktus.

Magyar Szexuális Medicina Társaság A Magyar Szexuális Medicina Társaság tagjai között nőgyógyászok, urológusok, pszichológusok, pszichiáterek, belgyógyászok, háziorvosok, bórgyógyászok, sebészek kongresszusaikon épp úgy napirendre tűzik a nők, mint a férfiak szexuális problémáinak okát, eredetét, s a lehetséges gyógy-, és kezelési módokat. Egy felmérés azt igazolta, hogy azok a férfiak, akik heti két alkalomnál ritkábban élnek szexuális életet, másfélszer nagyobb a szívinfarktus, szívbetegség kockázata, a depresszióra való hajlam. A merevedési zavarban szenvedő 40 év feletti férfiaknál négyszer nagyobb az infarktus, és kétszer gyakoribb a cukorbetegség kialakulása, mint a szexuálisan aktívaknál. A kiegyensúlyozott szexuális élet, és a valódi orgazmus hiánya a nők életében számos lelki bajt hoznak a felszínre, mely olykor neurotikus panaszokba is átcsap, s ezek gyógyszeres kezelés sajnos a nemi vágy csökkenésével jár.

