Korai magömlés: válaszok a leggyakoribb kérdésekre

Előfordulhat, hogy szexuális együttlét során a férfi hamarabb ejakulál, mint azt ő vagy a partnere szeretné. Számos kérdést vet fel azonban az, hogy pontosan mi számít korai magömlésnek, mi okozza és milyen módszerekkel lehet tenni ellene. Összeszedtük a legfontosabb kérdéseket és téves elképzeléseket.

Mikor normális a magömlés?

Egyes definíciók, melyek a korai magömlés leírására szolgálnak, tartalmaznak megadott időintervallumot, ám számos nem. Felmérések szerint a férfiak átlagosan hét percig bírják tartani a magömlést. Természetesen mindig a szexuális partnerek kölcsönös elégedettségétől függ, hogy mit tartanak kielégítő, vagy zavaróan korai ejakulációnak.

Mikor beszélhetünk korai magömlésről?

Az orvosok által leginkább elfogadott meghatározás szerint a behatolást követő két percen belül történő ejakulációt nevezzük korai magömlésnek, amennyiben ez rendszeres. A kisebb variációk ellenére a legfontosabb kritériumok tehát:

Az érintett férfi nem képes szabályozni az ejakuláció idejét, így az aktus kezdetét követő 1-2 percen belül, vagy még a behatolás előtt megtörténik.

A férfinál és/vagy a párkapcsolatban problémát okoz, akadályozza a harmonikus nemi életet.

Az idő előtti ejakuláció rendszeres, az esetek többségében nem szabályozható az időpont. Alkalmi előfordulása természetes.

Milyen korosztályt érinthet?

A korai magömlés bármely életkorú férfit érinthet, de gyakoribb a szexuális élet kezdetén és idősebb életkorban. Kutatások szerint a férfiak 20-30 százalékánál jelentkezik a probléma, de mivel sokan nem fordulnak segítségért, pontos és megbízható adatok nem állnak rendelkezésre. Talán csak azért nem ismer hasonló problémával küzdő férfiakat, mert nagyon kevesen beszélnek valaha is róla.

Mi okozza?

A korai magömlés pontos okát legtöbbször nem lehet meghatározni. Eleinte úgy gondolták, hogy csak pszichés okai vannak, de ma már tudjuk, hogy ennél sokkal bonyolultabb: pszichés és biológiai tényezők külön-külön és együttesen is szerepet játszanak a kialakulásában.

A korai magömlés okai lehetnek:

pszichés okok: szorongás, bűntudat, teljesítménykényszer miatti nyomás

szexuális fejlődés sajátosságai: meghatározóak a korai maszturbációs tapasztalatok és az első szexuális élmények - egyes férfiaknál a reflexek az orgazmus elérésének siettetésére programozódnak be fiatalkorban

erekciós zavar - a merevedés fenntartásának nehézsége miatt siettetni kell az orgazmust

párkapcsolati problémák

öröklött tulajdonságok, alkati tényezők: az ejakulációs rendszer fokozott reflex tevékenysége, a neurotranszmitterek magasabb szintje

betegségek: kóros hormonszint (pl. alacsony szerotonintermelés), pajzsmirigy problémák, a prosztata krónikus gyulladása

műtét, trauma: idegi érintettség következtében

bizonyos gyógyszerek mellékhatása

Amennyiben az orvos úgy véli, hogy a háttérben nem (csak) pszichés probléma húzódik meg, szükség van fizikális (pl. prosztata) vizsgálatokra is. Gyakran érdemes a kivizsgálás elején kizárni a lehetséges betegség eredetű okokat.

Hogyan kezelhető a korai magömlés?

Számos módja van annak, hogy sikerrel kezeljék a korai magömlést, ezek közé tartozhat a szexuálterápia, a pszichoterápia és orvosi kezelés is. Sokak számára a három kezelésmód kombinációja a leghatékonyabb. Léteznek olyan otthoni praktikák és tanácsok, melyek minden érintett számára kipróbálhatóak, ám ha ezek nem hoznak eredmény, érdemes szakember segítségét kérni.

A legtöbb férfi gyógyszerek és orvosi beavatkozás nélkül is meg tudja tanulni kontrollálni az ejakulációját. A viselkedésterápia, a szexuális ingerekre adott válaszreakciójának jobb megismerése, illetve a partnerével való őszinte kommunikáció is nagyon sokat segít. Mindemellett kipróbálhat különböző krémeket, zseléket és gyakorlatokat is, melyek a korai magömlés megelőzését szolgálják.

Bizonyos esetekben gyógyszeres terápiával kezelhető a probléma. Amennyiben konkrét betegség (is) áll a probléma hátterében, annak kezelése az első lépés.

Miért nem megoldás a figyelemelterelés? Sokan gondolják, hogy az önkontroll megfelelő eszköze, ha nem a szexre gendol aktus közben. A figyelemelterelő módszer ugyan működhet időnként, azonban nem jelent megoldást a problémára, hiszen elveszi a szexuális örömet. Sőt, a szexuális aktussal kapcsolatos szorongás és aggodalom nagyon gyakran csak tovább mélyíti a problémát. Megtanulható, hogyan kontrollálja ejakulációját úgy, hogy közben valódi orgazmusa is legyen!

Van-e következménye a kezeletlen korai magömlésnek?

A korai magömlés hatására párkapcsolati problémák jelentkezhetnek, továbbá megnehezíti a gyermekre vágyó pároknál a megtermékenyítést. A kezeletlen probléma a férfiak többségénél szorongást, bűntudatot okoz, ami ördögi körként tovább erősíti az ejakulációs problémákat. Nem érdemes tehát arra várni, hogy magától megoldódik.

Szerző: Cs. K. - WEBBeteg

Lektorálta: Dr. Árki Ildikó, háziorvos