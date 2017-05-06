Végleges szőrtelenítési módszerek

A legtöbb szőrtelenítési módszer csak rövid ideig tartó eredményt hoz. Léteznek azonban olyan kozmetológiai kezelések, amelyekkel tartós szőrtelenség érhető el.

Tartós szőrtelenítési eljárások

A tartós szőrtelen állapotot eredményező eljárások lényege, hogy a szőrszál elnyeli és hőenergiává alakítja a bőrt érő valamely elektromágneses hatást, így tartós hőkárosodást keltve a szőrszálak hagymájában. A módszerekben közös, hogy a szőrszálak teljes életciklusának lefedése érdekében több kezelés szükséges az eredmény eléréséhez, és később is szükség lehet néhány fenntartó kezelésre, továbbá sötét szőrszálak és világos bőrszín esetén igazán hatékony. Az egyes módszerek közötti különbség abban van, hogy milyen fizikai energia kelti a szőrszálakat roncsoló hőhatást.

Lézeres szőrtelenítés - A lézer fényenergiát bocsát ki. Mivel a szőrszálakban több pigmentanyag található, a fényenergia itt hővé alakul, hőkárosodást okoz a hagymában található sejtekben, így leállítja a szőrnövekedést. Lézerkezelést hazánkban csak orvos alkalmazhat.

IPL (Intense Pulse Light) - Nagy energiasűrűségű, villanásokban leadott, nem egységes hullámhosszú besugárzás az IPL, ami intenzív pulzáló fény, vagy villanófény terápiaként is ismert. Ez a fény a lézerrel szemben nem egy pontba érkezik, hanem szétszóródva áthalad a bőr rétegein, elnyelődik az útjába került szövetekben - legyen az tágult ér, pigmentfolt vagy szőrszál - és így fejti ki a kívánt hatást. Kevésbé hatékony, mint a lézerfény, kozmetikus is alkalmazhatja.

Részletesen IPL (intenzív pulzáló fény, villanófény terápia)

ELOS (Elektro Optical Synergy) - Az ELOS a dióda lézerfény és rádiófrekvencia emnergiáját együttesen használja. A készülék az optikai energiával megcélozza a kezelni kívánt képletet, ebben az esetben a szőrszálat, és előmelegíti a szőrtüsző sejtjeit, majd a szükséges többletenergiát rádiófrekvencia alkalmazásával adja le.

A kezelés alatt a páciens kezelőágyon fekszik, szemén védőszemüveggel, és enyhe csípő, égő érzést észlel, melyet a kezelőfejben lévő hűtés is enyhít. A kezelés után néhány óráig számolni kell a bőr kipirosodásával, amit a hűsítő krémek, zselék enyhíthetnek.

Kiknél és mikor alkalmazható?

A végleges szőrtelenítési eljárások működési elvükből adódó közös jellemzője, hogy sötét szőrszál és világos bőrtónus kombinációjában igazán hatékony. Így a fény- vagy rádiósugárzás a sötét szőrszálakban alakul át hőenergiává, a világos bőrben jóval kisebb hatást fejt ki. Minél sötétebb a bőr, annál inkább elnyeli a használt energiát és pigment-károsodások alakulhatnak ki, sötétebb, vagy világosabb foltok jelenhetnek meg a bőrön.

Nem kellően hatékony a módszer kevésbé pigmentált, világosabb, vékonyabb vagy ősz szőrszálaknál sem, mivel biztonságosan nem alakítható ki megfelelő hő a szőrtüszők kellő károsodásához. Az ELOS kezelés előnye, hogy a rádiófrekvenciás többletenergia miatt valamivel világosabb szőrzet és sötétebb bőr esetén is sikeresen alkalmazható, mint a kizárólag optikai energiát alkalmazó módszerek.

A kezelés hatékonysága és biztonságossága érdekében:

A végleges szőrtelenítésre a kevésbé napsütéses hónapok a legalkalmasabbak, mert az alkalmazott kezelések mellett nem szabad napozni, szoláriumozni.

A napozás és szoláriumozás tilos a kezelés megkezdése előtti 3-4 hétben és annak teljes időszaka alatt. Ez az önbarnító készítményekre is vonatkozik.

Az első kezelés előtti 6 hétben már csak borotvával engedélyezett a szőrtelenítés, hiszen a szőrtüszőben aktívan növekvő szőrszál kezelését lehet csak hatékonyan elvégezni, ezért a gyantázás, csipeszelés nem megengedett.

A kezelés előtt a bőrt alaposan meg kell tisztítani, a kezelés napján lehetőleg kerüljük az illatos krémeket, testápolókat, sminket az érintett bőrfelületen.

Fokozott szőrösödés A szőrszálak mennyiségének megnövekedése, megvastagodása, színük sötétedése mind a szőrszálak nagyobb mennyiségének látszatát kelti, holott tényleges szőrösödésről(hirsutismus, hypertrichosis) csak az első esetben beszélhetünk. Fokozott szőrösödés nőknél - Mi okozhatja?

A kezelések ideje alatt és utána

A kezelések számát, hatékonyságát befolyásolja a szőrzet sűrűsége, a szőrszálak vastagsága és színe, a bőrtípus, hormonális hatások, az alkalmazott készülék minősége, a kezelő szaktudása. Minden esetben több alkalomból álló kezelési sorra kell azonban készülni. Ez általában 3-6-8 alkalom, két alkalom között 3-8 hét szünettel, így a megfelelő eredmény eléréséhez legalább fél évre van szükség.

A szőrnövekedés ciklusos, egy adott testtájon jelen vannak aktívan növekvő (anagén), átmeneti fázisú (katagén) és nyugvó (telogén) fázisban lévő szőrszálak is. Minden tartós szőrtelenítési módszer csak az aktívan növekvő szőrtüszőkben képes létrehozni roncsoló hatást, mivel ekkor a szőrszál még szorosan csatlakozik a szőrtüszőhöz. A további fázisokban a szőrszál már nem kapcsolódik közvetlen a szőrtüszőhöz, hanem kifelé vándorol a szőrtüszőnyíláson át. Így ekkor hiába kezeljük a szőrszálat, az energia nem jut el a szőrtüszőhöz és nem tudja elroncsolni azt. Ebből következik, hogy egyszerre nem lehet az összes szőrszál növekedését megszűntetni.

Testtájanként változó a különböző ciklusú szőrszálak aránya, illetve a szőrváltás időtartama. Ez a két tényező határozza meg, hány kezelés szükséges, és milyen időközönként.

A kezelés időtartama alatt továbbra sem szabad napozni, vagy más barnító technikát alkalmazni. A bőr az eljárás hatására is pigmentálódhat, néhány hónap alatt azonban helyreállhat az eredeti bőrszín, de csak akkor, ha nem provokáljuk napfénnyel.

