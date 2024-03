Ránctalanítás: lézer vagy botox?

A ráncok kialakulása már a harmincadik életév után elkezdődik, ezért sokan igyekeznek minél tovább megőrizni fiatalos arcbőrüket. A legmodernebb arcfiatalító módszerek közti különbségekről, az előnyökről és az esetleges hátrányokról dr. Boros-Gyevi Márta bőrgyógyász beszélt.

A ráncok kialakulása elkerülhetetlen

A mimikai izmok speciális munkája befolyásolja leginkább az arcbőrön megjelenő ráncok kialakulását. Ezek az izmok ugyanis nem ízületeket mozgatnak csontról csontra irányulva, hanem a koponyacsontról indulva az egyes bőrterületeket mozgatják. A szövetek rugalmassága miatt egy bizonyos életkorig ennek a mozgásnak nincs látható nyoma, vagyis amikor az izmok nem mozognak, a bőr kisimul. Amikor azonban a szöveti rugalmasság csökken, a bőrön már nyugalmi állapotban is láthatóak lesznek a redők, a ráncok. Ráadásul a folyamatosan használt mimikai izmok az évek során egyre erősödnek és nyugalmi állapotban sem lazulnak el teljesen.

A csökkenő elasztin- és kollagéntermelődés, és a bőr gyengülő vízmegkötő képessége szintén felgyorsítja a bőr rugalmasságának elvesztését a harmincas évektől kezdődően – mondja dr. Boros-Gyevi Márta bőrgyógyász szakorvos.

Amennyiben a ráncokat főleg a mimikai izmok okozzák, az izmok ellazítására ható botoxkezelés lehet hatásosabb. Amennyiben a bőr rugalmasságának elvesztése a ráncok megjelenésének fő oka, a lézeres kezelés lehet a megfelelő választás.

Hirdetés

Ráncfeltöltés belülről, lézerrel

Lézerkezelés során a lézerfény azonnal összehúzza a kollagén rostokat, később pedig elnyújtott hatásként jelentkezik a kollagénszerkezet újraépülése, a rostok megrövidülése, a kollagéntermelés fokozódása, így pedig a látványos bőrfeszesedés. A legmodernebb lézeres technika, az úgynevezett ELOS (Elektro Optical Synergy) egyesíti a lézer és a rádiófrekvencia hatásait. Először a rádiófrekvencia jut a bőr felszínére, és mivel felmelegíti azt, megsokszorozza a lézer terápiás hőhatását.

Ez a kezelés kevésbé alkalmas a már rögzült, mély ráncok kezelésére, de az időben elkezdett, és rendszeresen ismételt eljárás erősen lassíthatja a folyamatot. Egy-egy sorozat 3-4 alkalmat jelent, és mivel nem jár invazív beavatkozással, nem jár a munkából való kieséssel.

Ráncfeltöltés Ráncfeltöltésre kezdetben kollegéninjekciót használtak, ám tartósabb hatása miatt modernebb eljárásnak számít a hialuronsavas feltöltés. Szépészeti bavatkozások: a ráncfeltöltés

Gátolt izommozgás botox-szal

A „A”-típusú botulinom toxin az idegek ingerület átvitelét gátolja, vagyis az összehúzódásra vonatkozó idegrendszeri utasítás nem jut el az izomhoz. Ez az anyag nagy dózisban erős méreg, azonban az orvostudomány már évtizedek óta használja a kóros izomműködések gátlására – tisztított formában és pontosan adagolt mértékben.

A botox elnevezésű készítmény azáltal szünteti meg a ráncot, hogy blokkolja a kezelt izmot, vagyis a páciensnek azért nem lesznek láthatóak például a homlokráncai, mert egyszerűen nem tudja összehúzni az ott lévő izmokat. Éppen ezért azok választják elsősorban a botoxot, akiknek már középmély, kialakult ráncai vannak, jellemzően a szemöldökök közt, a homlokon, a szemek szélén.

A kozmetikai célú kezelés nem veszélyesn, a kizáró okok között szerepelnek bizonyos izombetegségek, vagy a tartós nyugtatószer-használat, a beavatkozást csak orvos végezheti.

A készítmény folyékony állagú, és egy vékony tűvel, kis szúrásokkal juttatják a bőr alá. A hatás általában 3-6 hónapig tart, de az ismétlések hatására a kezelt izmok részlegesen gyengülhetnek, és a ráncképző aktivitás is lecsökken, sőt a páciens egyszerűen leszokik az adott izom mozgatásáról. Vagyis több kezelés után az izom szinte szándékosan sem tud annyi ráncot létrehozni, mint korábban.

Kutatások azt is kimutatták, hogy botox-al kezelt páciensek depresszióra való hajlama is csökken, és előnyös lehet borderline személyiségzavar kezelésében is. Sőt, a migrén is javul a homlok botoxkezelése után, a botoxot használják további ideggyógyászati, szemészeti betegségek terápiájában is.

Lásd még További kozmetológiai módszerek a bőrfiatalításhoz

Életmódunk is befolyásolja Ha táplálkozásunk változatos, adalékanyagmentes, sok friss gyümölcsöt és zöldséget, ezen kívül tejtermékeket, olajos magvakat, aszalt gyümölcsöket, gabonaféléket és tojást is tartalmaz, általában külsőnkön is meglátszik. Vitaminokkal külső-belső szépségünkért

(Dr. Boros-Gyevi Márta bőrgyógyász, kozmetológus - Oxygen Medical)