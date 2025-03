Színes kontaktlencsék veszélyei

Manapság már színezett verzióban is elérhetők kontaktlencsék, ez a divat egyre terjed, de vajon nem ártunk-e szemünknek azzal, ha ilyeneket viselünk?

A kontaktlencsék orvostechnikai eszközök, a szemüveg tökéletes, sok tekintetben kényelmesebb alternatíváját kínálják. A kontaktlencsék első alkalmazása előtt egy szemészeti vizsgálat történik, melynek során az optikus, illetve optometrista szakember felméri a szem adottságait, így pontosan meghatározhatók az egyén számára legmegfelelőbb kontaktlencse paraméterei. Igényeknek és életmódnak megfelelően ma már rengetegféle kontaktlencséből lehet választani.

De miért szeretne valaki színes kontaktlencsét? Ennek oka lehet egy különleges alkalom, egy buli, illetve hogyha valaki egyszerűen szeretne kipróbálni egy új szemszínt, formát. Léteznek dioptriás színes lencsék is, tehát nem muszáj kompromisszumot kötni a látásélesség és a divatos megjelenés között.

Milyen veszélyek merülnek fel ezekkel kapcsolatban? Mire figyeljünk, hogy elkerüljük a problémákat?

Óvakodjunk kétes helyekről való vásárlástól (nem hivatalos online forgalmazók, akciót kínáló weboldalak, drogériák). Legmegbízhatóbb, ha a szemvizsgálat helyszínén, illetve optikából vásárolunk. Nagyon fontos tudni, hogy súlyos szemsérülést, -fertőzést, sőt akár látásvesztést is okozhat a nem megfelelő minőségű és nem jól alkalmazott kontaktlencse.

Néhány dolog, amire különösen érdemes figyelmet fordítani:

A túl kicsi kontaktlencsék elnyomhatják a szem hajszálereit. A kényelmetlen érzés mellett homályos látást, irritációt, vörösséget, szaruhártya-sérülést is okozhatnak. Természetesen ez nem csak a színes lencsékre igaz.

A szem méretéhez képest nagy kontaktlencsék szemhéjszéli gyulladást okozhatnak, amely égő, viszkető érzéssel, duzzanattal, váladékozással járó kellemetlen állapot.

A rosszul illeszkedő, szemünk számára nem megfelelő görbületű kontaktlencsék megkarcolhatják a szem legkülső rétegét, a szaruhártyát. Az így keletkező sérülések rendkívül fájdalmasak, a szem fényérzékennyé válhat, váladékozhat, olyan érzést kelthet, mintha valami bele lenne ragadva a szembe. Az állapot tovább rosszabbodva szaruhártya-fekéllyé alakulhat, melyre jellemzők a fehér vagy sárgás apró területek a szaruhártyán. Antibiotikus vagy vírusellenes szemcsepp, kenőcs használata nélkül homály maradhat vissza, amely véglegesen ronthatja a látást. A szaruhártya-fekély nem megfelelő kezelése esetén a szemburok átszakadhat, a szem belső részei előreeshetnek és hegesedés alakulhat ki látásromlással.

Az alkalmi, nem gyakorlott kontaktlencse-használók sérüléseket okozhatnak maguknak a lencse behelyezésekor és kivételekor.

A színes kontaktlencsék sokszor vastagabbak, merevebbek és kevésbé légáteresztők, mint hagyományos társaik. Ezen tulajdonságaik olyan szemsérülésekhez vezethetnek, amelyek könnyen felülfertőződhetnek és fájdalmas, súlyos állapotok (fekély, akár vakság) kialakulásához vezethetnek.

A színes lencsék gyártása során használt vegyszerek szintén potenciális veszélyt jelenthetnek a szemre.

Egy 2011-es tanulmány megállapította, hogy a színes kontaktlencsét viselők között 16-szor nagyobb volt a szaruhártya-gyulladás kialakulásának kockázata. A nem megfelelő minőségű színezett lencsék klórt és egyéb káros anyagokat tartalmazhatnak, melyek kioldódva beszivároghatnak a szembe és látásvesztést okozhatnak.

Néhány, kontaktlencsével összefüggésbe hozható (például a herpeszvírus által okozott) szemfertőzés gyakoribbá válhat és nehezebben gyógyulhat a lencsék viselése által. Ennek oka, hogy a kórokozók egyre ellenállóbbak az antibiotikus szemcseppekkel szemben.

Szerencsére a használatra vonatkozó ajánlások és higiéniai előírások betartásával ki lehet védeni a fent említett kellemetlen történéseket. Ehhez szeretnénk néhány hasznos tanácsot adni.

Minden esetben megbízható helyről szerezze be kontaktlencséit (akár színesek, akár nem).

Ne válasszon találomra, a kontaktlencsék ugyanis különböző görbülettel (és átmérővel) rendelkeznek, hogy a viselőjük egyedi adottságaihoz igazodjanak. A szem görbületi értékét kizárólag szakember tudja megállapítani. Vásárlás előtt ezért feltétlenül szükség van szemvizsgálatra!

A lencse megfelelő szemre helyezését is szintén szakembertől lehet elsajátítani, ennek hiányában könnyen sérüléseket okozhatunk magunknak.

Egy kontaktlencsét csak egy személy használjon, nem szabad azokat egymás között cserélgetni.

A kontaktlencse minden egyes érintése előtt mossa meg kezét szappanos vízzel.

Soha ne tárolja a kontaktlencséket vízben, csak a saját tárolófolyadékukban.

Használat után tisztítsa meg a lencséket tisztítófolyadékkal. A művelethez ne alkalmazzon csapvizet, desztillált vizet, sóoldatot, nyálat vagy műkönnyet. A használt tisztítófolyadékot minden esetben ki kell önteni, nem szabad újból felhasználni.

Amennyiben a lencsék nem napi használatban vannak, legalább 7 naponta szükséges fertőtleníteni és a tárolóoldatot frissre cserélni.

Egy kontaktlencsetartót ne használjon 3 hónapnál tovább.

A kontaktlencsék használati utasításait, valamint a szakember által elmondottakat maradéktalanul be kell tartani. Amennyiben a kontaktlencsék használata során bármilyen probléma merül fel, keressen fel egy optikát. (Ezért is kifejezetten előnyös, ha ugyanonnan szerzi be a lencséket, ahol az első, majd az évenként esedékes szemvizsgálat zajlik.) Ritkán előfordulhat, hogy egyéb szembetegség áll a kellemetlen tünetek hátterében. Némi odafigyeléssel örömteli élménnyé varázsolhatja a kontaktlencse viselését.

Forrás: WEBBeteg

Szerző: Dr. Kőműves Anikó, szakgyógyszerész, orvos- és egészségtudományi szakfordító



