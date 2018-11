Merjünk kontaktlencsét váltani!

A tapasztalatok azt mutatják, hogy a lágy kontaktlencsét viselők táborában nagy számban fordulnak elő olyanok, akik évek óta ugyanazt a lencsetípust viselik.

Ezen lencsetípusoknál mind a viselési idő (éves, féléves, negyedéves csereritmusú), mind az alapanyag elavultnak számít már. Minél gyakrabban cseréli valaki kontaktlencséjét, annál kevésbé fordulhat elő valamilyen szemészeti szövődmény kialakulása.

Legegészségesebbek a napi, 1-2 hetes, valamint a havi kihordású kontaktlencsék. Ilyen lencsék viselésekor gyakrabban jár el az ember kontrollvizsgálatokra is, ami szintén nagyon fontos. A kontaktlencsepiac folyamatosan változik, egyre jobb alapanyagú és minőségű lencsék jelennek meg, ráadásul egyre szélesebb dioptriatartományban is.

Egy kimutatás szerint, ha számítógépünkről, autónkról, vagy mobiltelefonunkról van szó, akkor általában a legújabb modelleket keressük. Gondoljunk csak egy pillanatra bele. Miért nem tesszük ezt kontaktlencséinkkel is?

A viselők többségénél fel sem merül, hogy jelenlegi lencséje bármilyen problémát is okozna.

Érdemes azonban előre is gondolkodnunk. Ha még évekig szeretne kontaktlencsét viselni, akkor egyáltalán nem mindegy, hogy milyen is az a lencse!

Forrás: WEBBeteg

Szerzőnk: Halmosi Edina, optometrista-kontaktológus