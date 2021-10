Milyen szemészeti problémákra léteznek kontaktlencsék?

A tórikus kontaktlencséket az astigmia korrigálására fejlesztették ki, de rövidlátásra és a távollátás bizonyos típusaira is használják kombináltan.

Vannak színes kontaktlencsék, melyek elérhetőek különböző színekben is, így esztétikai élményt is nyújthatnak látásproblémával nem rendelkező emberek számára. Ezek között találjuk, az úgynevezett kozmetikai lencséket is, azonban ezek alkalmazása előtt mindenképpen kérjük ki szemész szakorvos véleményét.