Ha a meddőség oka a stressz

Anyasági hormonként is ismert, sok esetben mégis épp túlzott termelődése akadályozza a teherbeesést. Mi okozhatja a prolaktinszint emelkedését és hogyan kezelhető?

Hormon ABC

A hormonok szervezetünk egészséges működését biztosítják azáltal, hogy jeleket, információkat továbbítanak a szervezetben. Fontos szerepet játszanak a testsúlyunk megőrzésétől, a nyugodt alváson át a menstruációs ciklusig számtalan, az életminőségünket is jelentősen befolyásoló folyamatban – magyarázza dr. Koppány Viktória endokrinológus, a Budai Endokrinközpont orvosa.

A prolaktint a fő hormontermelő szervek közül az agyalapi mirigy, vagy másnéven hipofízis termeli. Más nemi hormonokkal együtt a prolaktin részt vesz például az anyagcsere, a növekedés folyamataiban, de legfőbb tulajdonsága a szüléshez köthető, tejelválasztást serkentő hormonként ismert.

Stressz és prolaktin

A teherbeesés nehézségei különösen gyakran jelentkeznek olyan pároknál, ahol egyik, vagy mindkét fél feszített munkatempóban dolgozik, esetleg magánélete során az átlagosnál nagyobb mértékű stresszel kell megbirkóznia. Stressz hatására ugyanis a szervezetben megemelkedik a prolaktinszint. Sok esetben már a vérvétel előtti izgalom hatására is kicsit magasabb értékeket kaphatunk, de ez egyénenként változó lehet – hívja fel a figyelmet dr. Koppány Viktória.

A szülés után bekövetkező prolaktinszint-emelkedés természetes folyamat, ez is hozzájárul ahhoz, hogy a szoptatás alatt minimálisra csökken a teherbeesés lehetősége. A normálisnál magasabb prolaktin érték ugyanis gátolja a női nemi ciklus beindításáért felelős hormonok termelődését, így a tüszőérést és a beágyazódást.

A babára váró hölgyek esetében a stressz hatására megnövekedett prolaktinszint tünetei, a teherbeesés nehézségei, ugyanilyen módon jelentkeznek.

Az agyalapi mirigy betegsége

A prolaktin termelését a hipofízis biztosítja. Emelkedett hormonérték nemcsak a túlzott stressz, hanem a hipofízist érintő elváltozások miatt is létrejöhet. Az agyalapi mirigy jóindulatú daganata a prolaktinóma, mely a normálisnál nagyobb mértékű prolaktin termelését eredményezi a szervezetben. A prolaktinóma rendszerint több hormonnál is eltéréseket okoz: emelkedett prolaktinszint mellett a növekedési és a pajzsmirigyserkentő hormon termelődésére is hatással lehet. A prolaktinómán kívül több, más hormontermelő hipofízis daganathoz is társulhat emelkedett prolaktinszint, okozhatja például Cushing-kór is.

A magas prolaktinszint jellemző tünetei

Leggyakrabban a teherbeesés nehézségei, vetélés kapcsán derül rá fény, de a prolaktin mértékének emelkedése egyéb tüneteket is okozhat:

terhesség, szoptatás nélkül jelentkező tejcsorgás

hízás, fáradékonyság, hajhullás, alvászavarok

apró, lilás foltok megjelenése a lábon

libidó csökkenése, menstruációs problémák

férfiaknál merevedési problémák, emlőmegnagyobbodás - főleg mindkét emlő megnagyobbodása, úgynevezett gynecomastia.

Műtét vagy gyógyszeres kezelés

Az emelkedett prolaktin érték vérvizsgálattal igazolható. A hormon mértékét több tényező is befolyásolhatja, például napszakoktól függően is változhat: reggel rendszerint alacsonyabb. A diagnózis felállításához ezért több alkalommal mért magas érték igazolása szükséges.

Ha felmerül a hipofízis betegség gyanúja, MRI vizsgálat az agyalapi mirigyről célzottan szükséges. Ez az úgynevezett "SELLA" felvétel, mely szó szerint az agyalapi mirigy ágyát jelenti. Az agyalapi mirigy előtt vonulnak el és kereszteződnek a látóidegek, ezért a kivizsgálás során látótérvizsgálatra is szükség lehet

A kezelés mindig a kiváltó ok függvényében történik. Az agyalapi mirigy nagy méretű, 1 cm feletti, vagy esetleg a látóideg kereszteződését is érintő daganata rendszerint műtéti eljárás szükségességét vonja maga után. Egyéb esetben az emelkedett prolaktin érték gyógyszerekkel normalizálható: hatására az adenoma mérete csökkenthető, a menstruációs ciklus rendeződik és a terhesség is létrejöhet.

Lényeges, hogy magas prolaktinszint esetén törekedni kell a stressz csökkentésére, stresszkezelő technikák elsajátítására, mivel a túlzott idegeskedés önmagában is képes megemelni a hormon mértékét a szervezetben.

(Orvostkeresek Egészségmagazin - Dr. Koppány Viktória, endokrinológus)