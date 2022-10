A párterápia 11 jótékony hatása

A házaspárok közel fele már részt vett valamilyen tanácsadáson. Ha abban reménykedik, hogy javíthat kapcsolati elégedettségén, az első lépés lehet egy párterapeuta felkeresése. A párterápia a pszichoterápia, azon belül is a családterápia egy speciális típusa, amely hasznos lehet egy pár két tagja közötti konfliktus kiváltó okainak feltárásában és orvosolásában.

Ez a fajta kapcsolatterápia a kommunikációs készségek fejlesztésére is összpontosít, így a romantikus kapcsolat gyógyulhat és fejlődhet. Hozzájárulhat továbbá egy olyan partnerkapcsolat létrehozásához, amely kölcsönös tiszteleten alapul és bizalomra épül. Ezenkívül a párterápia sokat segíthet a párkapcsolat vagy a házasság teljes felbomlásának megelőzésében.

Hirdetés

Vannak azonban, akik úgy vélik, hogy párterápiára járni annak a jele, hogy a kapcsolat javíthatatlan, vagy épp, hogy a gyengeség jele. Éppen ellenkezőleg! Párterápiába kezdeni az erő jele. Azt mutatja, hogy ön készen áll a párkapcsolat mögöttes problémáinak megoldására.

A megfelelő terapeuta segítségével Ön és házastársa/párja jobban megérthetik egymást. A kapcsolat más kulcsfontosságú területei is javulhatnak. A párterápia kihasználható előnyei a segítséget kérő pártól is függnek. Minél motiváltabbak a felek, és minél többet hajlandóak beleadni a kapcsolatba és a közös kapcsolati munkába, annál jobb lesz az eredmény.

Az alábbiakban a párterápia 11 fontos hasznáról olvashat.

1. Jobban megértheti a kapcsolatuk dinamikáját

A párterápia egyik legfontosabb előnye a kapcsolat mögöttes dinamikájának jobb megértése. De mit is jelent ez? Minden ember mást visz egy kapcsolatba. Más családi mintákat, más egyéni elvárásokat, tapasztalatokat. Különösen igaz ez azoknál, akik más, múltbeli párkapcsolati tapasztalataikra alapozzák a jelenlegiben való működésüket. Ilyenkor nehéz lehet megérteni, hogy az egyes reakciók pontosan kinek és milyen helyzetnek szólnak – például szólhatnak-e egy esetleges múltbéli sérelemről?

A párterápiával mindkét fél jobban megértheti azokat a mögöttes tényezőket, amelyek befolyásolják a kapcsolatuk dinamikáját. Ez magában foglalhatja az egyes felek kommunikációját, a folyamatos haragot vagy az össze nem illő motivációkat.

Függetlenül attól, hogy mennyi ideje van együtt egy pár, szinte bármelyik párnak hasznára válik kapcsolata egyedi dinamikájának mélyebb megértése.

Sokszor felmerülhet kérdésként egy kapcsolatban, hogy ki a dominánsabb, ki viseli a nadrágot? Vannak-e olyan visszatérő nézeteltérések, amelyekben gyakran nem értenek egyet? Hogyan kezelik a konfliktust? Ha megnézzük a válaszokat ezekre a kérdésekre, kirajzolódhat egy kapcsolati minta, aminek a megértése nagyon fontos lehet a kapcsolati konfliktusok gyógyulásában és egy erősebb kötelék kialakításában.

2. Egy pártatlan perspektívából láthat rá a kapcsolatukra

Párkapcsolati problémák esetén különösen fontos lehet, hogy valaki meghallgassa önöket. Egy semleges harmadik fél – a terapeuta –, aki meghallgatja a problémákat, őszinte, pártatlan, elfogulatlan és építő visszajelzéseivel sokat segíthet abban, hogy a pár tagjai is meghallják és megértsék egymást, és más szemmel tekintsenek a kapcsolatukra. Ráadásul a terapeuta hangadóként is szolgálhat az ötletek kibontakozásában. Amikor felmerülnek a lehetséges megoldások vagy kompromisszumok, a terapeuta segíthet megérteni, hogy az adott út jó lépés lehet-e a kapcsolat megőrzésében. A párterápia legfontosabb előnye a kívülálló perspektíva, és az a folyamat, melynek során profi véleményt kaphatnak a pár tagjai arról, hogy merre induljanak tovább.

3. Egy biztonságos hely mindkét fél számára

Az egyik tényező, amely bizonyítja a párterápia fontosságát, az, hogy biztonságos helyet teremt a pároknak ahhoz, hogy a nehéz érzéseiket is kifejezhessék. A terapeuta semleges harmadik félként van jelen, nincs különösebb lojalitása egyik félhez sem. Ebben a biztonságos terápiás térben felállított és betartott határok vannak, a terapeuta felügyeli az interakciókat, és szükség esetén be is avatkozhat. Ahhoz, hogy a pár tagjai valóban eligazodhassanak a konfliktusokban, hajlandónak kell sebezhetőnek lenni, megnyílni és őszintének lenni. Mindez ijesztő is lehet. Ebben a biztonságos terápiás helyzetben viszont a pár tagjai megtanulhatnak igazán megnyílni és hatékonyan kommunikálni.

Abban az esetben, ha a pár egyik vagy másik tagja barátokhoz vagy családtagokhoz fordul a kapcsolati problémákkal, ők hajlamosak lehetnek valaki pártjára állni. Ehelyett egy párterapeuta védőteret biztosít, ahol mindkét fél nyugodtan kiadhatja az érzéseit, lojalitáskonfliktus nélkül.

Ráadásul a rendelő az otthonon kívül található. Ez kulcsfontosságú az igazán konfliktuózus kapcsolatok esetén. Az, hogy a terapeuta a rendelőjében foglalkozik a problémákkal, biztonságos buborékot jelenthet mindkét fél számára, hogy valóban elmondhassák, amit éreznek. A hazafelé vezető út pedig alkalmas lehet a zsilipelésre is.

4. Ráláthatnak egymás nézőpontjára

Gyakori – és normális –, hogy egy kapcsolatot csak a saját szemüvegünkön keresztül látunk. Csak az érzéseink számítanak, és olykor nehéz lehet megérteni vagy elfogadni partnerünk nézőpontját. Ez az egyoldalúság viszont konfliktus esetén csak fokozza a vitákat. Ha a párok nem értenek egyet egy kérdésben, a vita eszkalálódhat, ha nem veszik figyelembe a másik személy szempontjait.

A terapeuták felismerhetik ezeket a helyzeteket, és segíthetnek rávilágítani a félreértésekre. A párterápia lehetővé teszi két ember számára, hogy valóban elkezdjék látni egymás perspektíváját. Így mindkét fél eljuthat a probléma gyökeréhez, és megtanulhatják, hogyan lássák egymás álláspontját is a jövőbeni nézeteltérésekben.

5. Elkezdheti feloldani a kapcsolati akadályokat

Gyakori, hogy a kapcsolatok olyan időszakokon mennek keresztül, amikor mindkét fél egyaránt küszködik egy adott témával, amely jelentős lépésnek számít a párkapcsolatban. Jellemzően ez lehet az összeköltözés, a gyermekvállalás, esetleg házvásárlás témája.

Bár a fontosabb döntések hatalmas akadályokká válhatnak, amelyek megakadályozzák a kapcsolat előrehaladását, nem feltétlenül mindig ezekről a hatalmas, életet megváltoztató dolgokról van szó. A háztartási teendőkről vagy a szülői felelősségről, nevelésről folytatott vita ugyanúgy megterhelheti a kapcsolatot, és olyan zsákutcába vezethet, amelyet lehetetlennek tűnik áthidalni. Ha úgy érzi, hogy párjával újra és újra olyan konkrét témán vitatkoznak, amelyre nem találják a megoldást, a párterápia segíthet feloldani ezeket az elakadásokat, és felfedezni a valódi problémát, amely ezeket az akadályokat okozza.

6. Hatékony megküzdési módokat tanulhat

Még a legstabilabb kapcsolatok is stresszesek lehetnek időnként. Traumatikus életesemények vagy egyéb stresszorok esetén a már meglévő problémák még nagyobbá válhatnak, ha nem kezelik őket megfelelően.

Kiélesedhetnek az ellentétek akkor is, ha a pár tagjai alapvetően eltérő módon kezelik a stresszt. Párterápia során olyan megküzdési mechanizmusokat és párterápiás technikákat tanulhat, amelyek segítenek megbirkózni a stresszel, a haraggal, a szomorúsággal vagy bármilyen más érzelemmel, illetve a terápia segít olyan egészséges megküzdési mechanizmusok bevezetésében, amelyek mindkét fél számára előnyösek. Ily módon az új problémák gyorsan kezelhetők, mielőtt azok nagyobbra nőnének és károsabbá válnának. De a hatékony megküzdési készségek útitervként is szolgálnak a házasság vagy kapcsolat egy következő nehéz időszakának kezeléséhez is.

7. Tisztázhatóvá válnak a párkapcsolattal összefüggő érzések

Néha a párok azért jönnek terápiára, hogy alapvetően megértsék, mit is akarnak valójában a kapcsolattól. Kezdhetik a terápiát abban a hitben, hogy mindent megtesznek a kapcsolat gyógyulásáért és az együttmaradásért. De az is előfordulhat, hogy úgy jönnek a terápiára, hogy azon tűnődnek, vajon megmenthető-e még a kapcsolat egyáltalán. Akárhogy is, a terápia segíthet a valódi érzéseinek feltárásában, megértésében és tisztázásában.

A terapeuta segíthet önnek és partnerének eldönteni, hogy hogyan szeretnének továbblépni, majd stratégiai módszereket kínálhat a kapcsolati célok eléréséhez. Függetlenül attól, hogy ez elválást jelent, vagy annak kitalálását, hogy mi kell ahhoz, hogy a kapcsolat működjön, a párkapcsolati tanácsadás hatalmas előnye lehet, hogy tisztázza a valódi érzéseit.

8. Az elveszett bizalom helyreállítása

A párok sokszor azért kérnek tanácsot, mert elveszett a bizalom a kapcsolatban. A bizalommal kapcsolatos problémák a hűtlenségből, az őszinteség hiányából, a pénzügyi harcokból, de egyéb okokból is származhatnak.

A terápia alkalmas teret biztosít a bizalom hiányának kifejezésére, és segíthet feltárni, hogyan tört meg a bizalom. Segíthet dolgozni a megbocsátáson, majd keretet adhat az új határok felállításához, hogy a gyógyulás megkezdődhessen. A bizalom visszaépítése nehéz lehet, de távolról sem lehetetlen. A megfelelő eszközökkel valóban elkezdhet szilárd alapot kialakítani kapcsolata újjáépítéséhez.

Ez utóbbi előny különösen kulcsfontosságú azoknál a pároknál, akik bizalmat megbontó incidenseken estek át. Ez általában hűtlenségből vagy hazugságból adódik, amelyek károsítják a szilárd kapcsolat egyik legfontosabb alapját: a bizalmat.

Ha a jövőben felmerülnek problémák, a párterápián részt vett párok kevésbé veszítik el a bizalmat, vagy nem hibáztatják a másik felet korábbi viselkedéseik miatt. A kapcsolat valóban növekedhet és előrehaladhat – amit egyébként nagyon nehéz megtenni képzett terapeuta segítsége nélkül, ha bizalomvesztésről van szó.

9. Az intimitás elmélyítése

A párterápia egyik legnagyobb előnye az intimitásra és a partnerrel való viszonyra gyakorolt ​​hatása lehet. Az intimitás elvesztése gyakori probléma, különösen akkor, ha már régóta tartó kapcsolatról van szó, és a felek úgy érzik, a kezdeti tűz kezd kialudni.

A terápia segíthet abban, hogy visszaszerezze azt az intim kapcsolatot, amelyre vágyik és ami hiányzik. Fontos, hogy egymás valódi szükségleteire és vágyaira összpontosítsanak. Ez esetben többről van szó, mint a szexualitásról. A kommunikáción és a tiszteleten alapuló munka a terápiában lehetővé teheti az intimitás aspektusainak természetes fejlődését. Amikor úgy érezzük, hogy szeretnek és megértenek bennünket, jobban megélhetjük az összhangot és az összetartozást, amely mind a testiségre, mind a közelségérzésre pozitív hatással van.

10. A kommunikációs készségek fejlesztése

A párok gyakran akkor mennek terápiára, amikor már elegük van, és így eljutottak arra a pontra, ahol a kapcsolat nagy valószínűséggel véget ér, ha nem kérnek kezelést. A párterápia segíthet a kommunikációs készségek fejlesztésében, így hatékonyabban és produktívabban kommunikálhatnak partnerükkel. Terapeutája számos kommunikációs gyakorlatot taníthat önöknek a terápia során. A kommunikációra való összpontosítás egyik legnagyobb előnye, hogy az élet más területein is hasznosítható a közvetlen párkapcsolaton kívül is.

11. A saját önismeret fejlődése

A párterápia talán meglepő, de nagyon természetes eredménye gyakran az egyéni, személyes fejlődés és a megnövekedett tudatosság, önismeret. A párterápia célja a saját és partnere szükségleteinek mélyebb megértése. Ha feltárja életének azon területeit, amelyek nem teljesen kielégítőek, sokat tanulhat önmagáról.

Előfordulhat, hogy jobban tud határozott határokat felállítani – nemcsak a kapcsolatában, de még a szakmai életében vagy a barátaival kapcsolatban is. Felfedezheti, hogy konfliktusmegoldó készségei az élet minden területén javultak, vagyis a párterápián tanultak az élete más részeire is pozitívan hatottak.

Használja ki Ön is a párterápia előnyeit

A párterápia legfontosabb előnyeit szem előtt tartva fontos, hogy alaposan mérlegelje a lehetőségeit. Fontolja meg ezeket a fő előnyöket, és értékelje saját kapcsolatát. Gondolja át, hogy Ön és partnere húzhat-e hasznot ezekből a fent említett tényezőkből.

Ha igen, bár a döntés nem lehet könnyű, a párterápia egy fontos első lépés lehet a párkapcsolata fejlesztésében és védelmében.

Ez is érdekelheti Újféle megközelítés a párterápiában - a séma-párterápia

Forrás: WEBBeteg

Orvos szerzőnk: Dr. Szabó Zsuzsanna, háziorvos, pszichoterapeuta szakorvos



Felhasznált irodalom: