Bele lehet betegedni a mellékhatásoktól való félelembe?

Előfordult már Önnel is, hogy miután elolvasta valamelyik gyógyszerhez mellékelt betegtájékoztatót, úgy érezte, hogy jelentkezett Önnél egy vagy több mellékhatás? Esetleg csak tartott tőle, hogy tapasztalni fogja a szer nem kívánt hatásait is?

Vannak, akik olyannyira félnek a negatív mellékhatások jelentkezésétől, hogy valóban érezni vélik a betegtájékoztatóban felsorolt lehetséges panaszokat, napról napra rosszabbul érzik magukat, nem tudnak szabadulni aggályaiktól, miközben a fizikai probléma nem valós, csupán a páciens képzeletében létezik. Ezt a jelenséget nevezzük nocebo hatásnak.

Hirdetés

A pszichés tünetek idővel súlyosbodnak. A páciensek úgy gondolják, hogy a szedett gyógyszertől jelentkeznek náluk a mellékhatások, akár konkrét betegségek is, és sok esetben öndiagnózist is felállítanak, nem ritkán például daganatos betegségre gyanakszanak. A páciens környezetével is megoszthatja feltevéseit vélt betegségeiről, ám a legtöbben ostobaságnak tartják az ilyen jellegű panaszkodását.

Okok, diagnózis és kezelés

A páciensek rendszerint több orvosi vizsgálaton is átesnek, mire sikerül diagnosztizálni a valódi betegségüket, mely pszichológus segítségével kezelhető. Fontos, hogy a szervi betegségek fennálltának lehetőségét előbb a szükséges orvosi vizsgálatokkal kizárják. A legtöbben – miután kigyógyultak a pszichés betegségből – érthető módon kerülik a betegtájékoztatók elolvasását.

A betegség kialakulásának hátterében többek között állhat az állandó stressz, a munkahelyi nyomás. A negatív külső hatások hívják elő a betegségektől való túlzott mértékű félelmet, az állandó aggodalom pedig az immunrendszer gyengüléséhez vezet.

Fabrizio Benedetti, a Torinoi Egyetem nocebo hatást vizsgáló kutatója szerint a jelenség hátterében molekuláris szinten az állhat, hogy bizonyos agyi hírvivő anyagok hatására a beteg a fájdalomtól való félelmet valódi fájdalomként éli meg.

Ha az orvos rosszul választja meg szavait, az is kétségeket ébreszthet a betegben, és hozzájárulhat a nocebo hatás kialakulásához.

Az altatók és mellékhatásaik - Ezek valós veszélyt jelentenek! Sokan szednek altatókat és álmatlanság elleni szereket, mert az alváshiány jelentősen kihat másnapi teljesítményünkre, befolyásolja közérzetünket, kapcsolatainkat. Ezeknek a gyógyszereknek azonban veszélyesebb mellékhatásai lehetnek, mint gondolnánk. Az altatók és mellékhatásaik

Tovább Az önkényes gyógyszerelhagyás veszélyei

Forrás: WEBBeteg

B. M., szakfordító; zeit.de