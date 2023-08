Dr. Hirsch Anikó gyermekpszichiáterrel beszélgettünk a gyermekek mentális problémáiról

Batthyány-Strattmann László-díjban részesült dr. Hirsch Anikó, a Bethesda Gyermekkórház mentálhigiénés osztályának vezetője az egészségügyi ellátás fejlesztéséért végzett kimagasló szakmai tevékenységéért.

Csecsemő- és gyermekgyógyász, gyermekpszichiáter szakorvos, pszichoterapeuta. Osztályvezető főorvosként több éve magas színvonalon vezeti a Magyarországi Református Egyház Bethesda Gyermekkórházának mentálhigiénés osztályát.

- A díj az egyik legrangosabb állami egészségügyi kitüntetés. Mit jelent az ön számára ez az elismerés?

- Amikor a gyermekkórházunk főigazgatója felterjesztett a díjra, mert méltónak talált rá, nagyon jóleső érzés volt, természetesen, amikor megkaptam, az is hatalmas boldogsággal töltött el. Egyfajta összegzése annak, ami eddig történt a pályafutásom során, illetve volt alkalmam végiggondolni, mi is történt a Bethesda Gyermekkórházban eltöltött több mint 15 évem alatt. A díj elismerése annak, amit eddig a pszichológiai, pszichiátriai ellátásban tettünk kollégáimmal közösen. Visszatekintés és egyben lendületet is ad a továbbiakhoz.

- Természetes volt, hogy szüleit követte, ön is gyermekorvos lett?

- Eredetileg pszichológus szerettem volna lenni, de utólag úgy gondolom, szerencsésen alakult a pályafutásom, a sorsom. A szüleim is igyekeztek meggyőzni arról, hogy el kell végeznem az orvosi egyetemet, és utána elindulhatok azon a vonalon, ami igazán érdekel. Mindkét szülőm gyermekorvos volt, édesapám egy éve hunyt el, a magyar gyermekintenzív terápia és aneszteziológia szakma egyik alapítója volt, nem is volt kérdés, hogy én is ezt a területet választom, nem is képzeltem volna el mást. A pszichológia, a pszichoterápia iránti érdeklődésem nem csökkent az egyetemi éveim után sem, miután elkezdtem a gyermekgyógyászati szakképzést, párhuzamosan a pszichoterapeuta szakvizsgára is készültem, valamint különböző pszichológiai képzéseken vettem részt.

- Mostani munkájában pedig kiválóan párosul a gyermekgyógyászat és a pszichiátria.

- A Bethesda Gyermekkórház holisztikus szemléletű gyógyító intézmény, fontosnak tartjuk a test és lélek egységét. Amikor idekerültem, már rendelkeztem gyermekpszichiátriai szakvizsgával, és az volt a főigazgató elképzelése, hogy szeretnének létrehozni egy komolyabb, akkor még pszichoszomatikus jellegű részleget, kezdetben ambuláns ellátással. Aztán a kiinduló bázis kinőtte magát, és jelenleg mint mentálhigiénés osztály működünk. Időközben olyan szakemberek érkeztek hozzánk, akik a saját szakmai tudásukat, tapasztalatukat hozták a kórházunkba például a korai fejlesztés vagy a kognitív viselkedésterápia területén. Ma már speciális részlegek várják a betegeket: ilyen a különböző idegrendszeri fejlődési zavarokkal foglalkozó ambulancia vagy a súlyos traumán átesett beteg gyermekek, egyebek mellett égési sérültek terápiáját végző részleg, amely rehabilitációs szemléletében végzi feladatát.

- Ezeken kívül az autizmussal és evészavarokkal, valamint a magatartás- és viselkedészavarokkal küzdő gyermekeknek és családjaiknak is nyújtanak segítséget a mentálhigiénés osztályon.

- Több osztály, részleg szerveződésének eredménye, együttes munkája révén fejlődött az intézményben a pszichológiai, pszichiátriai vonal. Nagyon sok speciális terület került hozzánk, illetve kialakult az évek során. Van, ami ambulanciaként, van, ami nappali és fekvőbeteg-ellátóként működik, számos egyéni és csoportos pszichoterápiát végzünk. Ez a hatalmas változás a szakemberek bővülését is eredményezte. Kezdetben ketten voltunk pszichiáterek, majd érkezett egy gyermekpszichiáter szakorvosjelölt kolléga, aki nálunk szakvizsgázott. Innen indultunk, jelenleg pedig 10 szakorvosunk és 8 rezidensünk van, valamint 22 pszichológus kolléga dolgozik nálunk.

- Mi változott a gyermekbetegségek tekintetében a 15 év alatt?

- A nemzetközi felmérések azt mutatják, hogy nagyjából minden hetedik gyermeknél található olyan súlyos pszichés, mentális probléma, amely már kimeríti a diagnosztikai kritériumokat. Ha azt vesszük figyelembe, hogy a 2002-ben kiadott világméretű felmérés még minden ötödik gyermeknél mutatott ki ilyen jellegű problémát, ráadásul nem voltak olyan súlyosságúak, amelyek kimerítették volna a diagnosztikai kritériumokat, azaz nem minden esetben volt szükség terápiára, akkor a tendencia nem jó irányba megy. Az akkori gyermekek azóta felnőttek lettek, jó eséllyel saját gyermekeiket nevelik, és előfordulhat, hogy hasonló mentális problémával küszködnek ők is. Ez nem magyar specialitás, világméretű változás! Amit mi látunk, hogy egyre több igény van a gyermekpszichológiai vizsgálatokra, a komplex diagnosztikára, mert fontos, hogy tudjanak a problémáról, nevesítve legyen az adott zavar vagy betegség. Ezért nagyon lényeges része a munkánknak a komplex diagnosztika, amelyben benne van az osztályos megfigyelés, egyéni és csoportos találkozásokkal, amely jóval több lehetőséget nyújt, mint egy egyszeri pszichológiai vagy pszichiátriai vizsgálat.

Ne feledjük el, a pandémia nagyon sok szorongásos eredetű problémát vagy például evészavarokat hozott magával, és hiába múlt el a járvány, ezek a pszichés betegségek nem csitultak, folyamatosan kezelésre szorulnak. Összegezve, az elmúlt évtizedben egyre több mentális problémával találkozunk, ezek okai egyrészt a környezeti változások, valamint azt vesszük észre, hogy még ma is stigmatizáltak a mentális zavarral küzdő gyermekek (például figyelemzavar, hiperaktivitás, autizmus, fejlődési eltérések), de némi javulás azért tapasztalható, köszönve az óvodákban és iskolákban működő jelzőrendszernek, a pedagógusok hozzáállásának, érzékenyülésüknek, illetve a szülők is nyitottabbak, mert már belátják, ha időben diagnosztizáljuk az adott problémát, akkor az elkezdett fejlesztő terápia nagyon sokat segíthet. Nem szabad a szőnyeg alá seperni a problémákat!

- Mi kapcsolja ki? Mi a hobbija?

- Van egy improvizációs színház, az Érintések névre hallgat, itt játszom, ha pedig időnk engedi, nagyon szeretünk utazni, kikapcsol az olvasás is, természetesen a szakkönyvek mellett mást is szívesen olvasok.

Dr. Hirsch Anikó gyermekpszichiáter - névjegy Dr. Hirsch Anikó jelentősen bővítette a pszichiátriai betegségek ellátásának spektrumát. A Heim Pál Gyermekkórházban kezdte pályafutását, ahonnan édesapja, az intenzív osztályt alapító osztályvezető főorvos, dr. Hirsch Tibor ment nyugdíjba. Itt szerzett gyermekgyógyász szakvizsgát. Kislánya születése után pszichoterápia szakvizsgát tett, ezt a tudását kamatoztatta szakrendeléseken, valamint pedagógiai szakszolgálatoknál és családgondozóknál tevékenykedett, és jelenleg is tart szupervíziókat. Ezután gyermekpszichiáter szakvizsgát szerezett. Úgy véli, határterület a gyermekpszichiátria egyrészt a gyermekgyógyászattal, másrészt a pedagógiával és a gyermekvédelemmel. Kimagasló összetételű szakmai csapatot hozott létre gyermekpszichiáter szakorvosok, szakorvosjelöltek és pszichológusok munkájának összefogásával a Bethesda Gyermekkórházban, ahová dr. Velkey György főigazgató meghívására érkezett. Több mint 15 éve dolgozik itt. Fontos területe a szakmájának a pedagógusok érzékenyítése, számos mentálhigiénés foglalkozást tartott és tart. A hazai gyermekellátásban elsőként honosította meg az áttételfókuszú pszichoterápiát (TFP). A határon túli magyar gyermekpszichiáterek és gyermekpszichológusok részére öt éve szervez továbbképzést a Bethlen Gábor Alap finanszírozási támogatásával.

