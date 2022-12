Evészavarok: mit tudunk a kiváltó okokról?

Az anorexiára (anorexia nervosa) hajlamosak 27-60 százaléka lehet obszesszív premorbid személyiség (angolul: obsessive-compulsive disorder, OCD), ez annyit tesz, hogy a mutatkozó zavar valójában kényszerbetegség. Ez a pszichiátriai rendellenesség olyan elmeállapot, amelyben újra és újra megjelenő kellemetlen képzetek (kényszergondolatok) mellett vannak állandóan ismételt késztetések, kényszercselekedetek is. E gondolatok a beteg számára is idegenek, riasztóak, sőt, kifejezetten fenyegetőek, a cselekedetek pedig értelmetlenek. Az érintett mégis úgy érzi, szorongása csökkentésére nem állhat le, folytatnia kell. Egyszerű meghatározás szerint a kényszerbeteg ’kénytelen’ olyasmire gondolni, amire valójában nem is akar, és feszültsége oldására ’kénytelen’ olyat cselekedni, amit igazából meg se akarna tenni.

Az ilyen beteg (szemben a skizofrénnel) tökéletesen tisztában van gondolatai és cselekedetei belső eredetével, sőt abszurditásával is, tehát ő nem veszíti el a kapcsolatot a valósággal. Az előbbiek értelmében az anorexia áldozatánál gyakoriak a pániktünetek, a depresszió, a szorongás. Az anorexiában sok a rituális elem.