Milyen tünetekkel kell mindenképpen nőgyógyászhoz fordulni?

Egy nőnek nagyon fontos figyelnie a teste jelzéseit, és tudnia azt, mi az, ami szokásosnak, normálisnak tekinthető, és mi az, ami figyelmeztető jelnek számít, és amit mindenképpen látnia kell nőgyógyásznak is.

A nőgyógyászati daganatok tünetei változatosak lehetnek

A nőgyógyászati jellegű daganatok – így a méhtest-, méhnyak-, petefészek-, hüvely-, szeméremtestrák – tünetei nem azonosak mindenkinél, hiszen részben az egyes típusok is különböző tüneteket adhatnak, részben pedig minden szervezet eltérően reagálhat. Mindazonáltal vannak olyan, a legtöbb esetben megjelenő panaszok, jelek, amelyek feltétlenül nőgyógyászati kivizsgálásra szorulnak. Ezek az alábbiak:

Rendellenes hüvelyi vérzés vagy folyás szinte minden nőgyógyászati daganat tünete lehet.

Túl gyorsan kialakuló teltségérzet vagy étkezési nehézség, puffadás, alhasi- és/vagy derékfájdalom gyakori tünet petefészekrák esetén.

Medencei fájdalom vagy nyomás szintén utalhat petefészek- és méhtestdaganatra.

Gyakori, sürgető vizelési inger és/vagy szorulás jelezheti a petefészek- és hüvelyi daganat jelenlétét.

Ha viszketés, égő érzés, fájdalom, érzékenység tapasztalható a szeméremtestben, vagy megváltozik a bőrszín vagy a bőrfelszín – sebek, hegek jelennek meg – az a szeméremtestrák tünete is lehet.

Mikor forduljunk orvoshoz?

Ha egy nő számára szokatlan hüvelyi vérzést tapasztal, minél előbb forduljon orvoshoz. Ugyancsak ellenőrzést igényel, ha valaki a menopauza után szembesül vérzéssel. Amennyiben valaki még nem ért el a menopauzáig, és tünetként megjelenik nála a szokásosnál erősebb, esetleg a túl hosszú vérzés, illetve, ha a vérzés a két menstruáció közt lép fel, azzal is fel kell keresni a nőgyógyászt. Az időtartamnak is szerepe van: ha bármilyen szokatlan, az átlagostól eltérő tünet két hétnél hosszabb ideig fennáll, azt is érdemes ellenőriztetni.

Egyáltalán nem biztos, hogy a kellemetlen, szokatlan, esetleg ijesztő tünet mögött daganatos betegség áll, ezért nem is kell feleslegesen pánikba esni. Az az bizonyos, hogy bármi legyen is a háttérben, azt csak a kivizsgálás után lehet diagnosztizálni, és esetleg kezelni – hangsúlyozza dr. Hernádi Balázs, a Nőgyógyászati Központ –Prima Medica szülész-nőgyógyásza, a daganatos nőgyógyászati kórképek specialistája.

Ha pedig esetleg mégis onkológiai betegség okozza a tüneteket, a korai felismerés jobb esélyeket biztosít a gyógyulásra.

Tünetek nélkül is fontos a nőgyógyászati szűrés

Mivel számos daganatos megbetegedés kockázata megnő a kor előrehaladtával, a nőknek rendkívül fontos a rendszeres fizikális és ultrahangos kismedencei vizsgálat és az úgynevezett rákszűrés, elsősorban a petefészek-, méhnyak- és méhtestrák korai jelei után kutatva. Ekkor nyílik alkalom arra is, hogy a páciensek kórtörténét és családi egészségtörténét megismerve, a nőgyógyász felhívhassa a figyelmet az olyan örökölhető daganatos betegségekre, mint a petefészek-, a vastagbél- vagy az emlőrák.

Utóbbival kapcsolatban a nőgyógyásznak lehetősége van arra is, hogy a gyanús jelek alapján ultrahangos vizsgálatot vagy mammográfiát javasoljon. (Utóbbihoz kétévente behívót is kapnak a 45 felettiek.) Mindenképpen nőgyógyászati vizsgálaton kell részt venni, ha egy nő rendellenes (akár a szexuális aktus, akár a menopauza utáni) vérzést, fájdalmat, fogyást, más szokatlan tünetet tapasztal.

Szakértő: Dr. Hernádi Balázs, szülész-nőgyógyász - Nőgyógyászati Központ – Prima Medica