D-vitamin hiánya a nőgyógyászatban - ezeket okozhatja

A D-vitamin az egyik legfontosabb vitaminunk, mely hormonként is működik. Nem csak az immunrendszerünk és a csontjaink egészségéhez járul hozzá, de a nőgyógyászatban is igen fontos szerepe van, hiszen nélküle több kóros állapot is kialakulhat. Dr. Józan Gyöngyi, a Nőgyógyászati Központ nőgyógyásza ezeket ismerteti.

Mióma

A mióma a méh belsejében növő jóindulatú daganat, mely főleg izomból és rostos szövetekből áll. A problémát nem mindig lehet észrevenni, hiszen nem minden esetben okoz tüneteket, így gyakran megesik, hogy más okból végzett kismedencei ultrahang során fedezik fel. Ha mégis okoz panaszokat, az általában alhasi fájdalom, menstruációs zavarok, gyakoribb vizelési inger. Méretüket tekintve igen változatos képet mutatnak, a pár milliméterestől az ökölnyi méretűig is terjedhet.

A mióma kialakulásának esélyét nagyban növeli a D-vitamin hiánya, hiszen ösztrogéndominanciát okozhat (az ösztrogén hozzájárul a jó-és rosszindulatú daganatok megjelenéséhez). Jó hír azonban, hogy a megfelelő D-vitamin ellátottság nem csak preventív értékkel bír, hanem a pótlása segíthet a mióma méretének csökkentésében is.

Endometriózis

Az endometriózis igen fájdalmas betegség, melytől sajnos egyre több nő szenved. Ilyenkor a méh nyálkahártyája olyan helyeken is megjelenik a hasüregben, mely nem a természetes közege. Mivel ugyanúgy reagál a hormonális változásokra, mint a méh belsejében (vagyis vastagszik, leválik), így komoly problémákat okozhat, ha máshol is jelen van.

Az endometriózis egyik provokáló tényezője a D-vitamin hiánya. A Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism című lapban lévő tanulmány szerint a D-vitamin hatással van a méhnyálkahártya sejtek gyulladására, valamint az abnormális sejtek elszaporodására. Azonban érdemes tudni, hogy több kutatás is folyt a témában, és van, hogy ellentmondásos információkat kaptak a kutatók, ezért még több vizsgálatra van szükség.

PCOS

A PCOS nagyon sok nőt érint, mely a meddőség és a menstruációs zavarok egyik vezető oka. Ilyenkor a jelen lévő hormonális eltolódások (androgén hormonok kerülnek többségbe) miatt nem tud kialakulni egy repedésre kész domináns tüsző, hanem több kisebb-nagyobb ciszta keletkezik a petefészkekben. Statisztikák szerint a PCOS-ban szenvedő nők körülbelül 67-85% -a D-vitamin hiányos. Hogy miért is okozhat PCOS-t, annak háttere többrétű: egyrészt a csökkent D-vitamin szint hozzájárul az IR (inzulinrezisztencia) kialakulásához, ami gyakran PCOS-t eredményez, másrészt az LH/FSH hormonok egyensúlyát is kibillentheti, ráadásul a D-vitamin hiány hozzájárul az androgén hormonok túlsúlyba kerüléséhez is- mondja Dr. Józan Gyöngyi, a Nőgyógyászati Központ nőgyógyásza.

HPV, rosszindulatú nőgyógyászati daganatok

A kutatók szerint a D-vitamin hiány a HPV fertőzés és bizonyos daganatok esélyét is növeli. Ennek pontos oka egyelőre nem ismert, ám valószínűleg a D-vitamin így nem tud kellően hozzájárulni a gyulladáscsökkentő és immunszabályozó folyamatokhoz, valamint nem képes mérsékelni megfelelően az ösztrogénszintet (a magas ösztrogénszint megnöveli a daganatok fellépésének rizikóját). Tanulmányok szerint főleg a méhnyakrák, a petefészekrák és a mellrák prevenciójában van nagy szerepe a megfelelő D-vitamin ellátottságnak.

A D-vitamin pótlás, mint kiegészítő terápia

Amennyiben valaki az említett betegségekben szenved, nagyon fontos, hogy ellenőriztesse D-vitamin szintjét! Amennyiben a referencia tartománynál kevesebb az érték, úgy mindenképp pótlás javasolt! Természetesen egyedül a D-vitamin bevitel nem elegendő a gyógyuláshoz, ám jelentősen felgyorsíthatja azt, valamint segít kiújulás megelőzésében is!

(Forrás: Nőgyógyászati Központ)