Pihentessük vagy mozgassuk fájós térdünket?

Tisztelt Doktornő! 15 éves vagyok, 172 cm magas, 65 kg. Gyorsan nőttem a múlt nyáron 5 cm-t, és valószínűleg ezért fájnak a térdeim, de szeretnék erről megbizonyosodni. Az iskolámban van gyógytestnevelés, nem tudom arra kellene-e járnom, vagy elég-e a könnyített testnevelésóra, esetleg hagyjam, majd kinövöm? Válaszukat előre is köszönöm!

A reumatológus válaszol

Tisztelt Kérdező!

A térdízületi fájdalmának legvalószínűbb oka, valóban a hirtelen növekedés lehet. Egyrészt ilyenkor statikailag is megváltoznak a viszonyok, melyhez alkalmazkodni kell a szervezetnek, így tehát a szalagok nagyobb terhelésnek vannak kitéve. Ebben az esetben a könnyített torna nem probléma.

Másrészről fiatal korban gyakori a túlerőltetés következtében kialakuló csontosodási zavar, melynek tünete, hogy a sípcsont felső része kifejezetten nyomásérzékeny, be is duzzadhat, illetve ha ellenállással szemben megpróbáljuk kinyújtani a behajlított térdet, akkor is fájdalmat provokálhatunk. Ezt az eltérést röntgenfelvétellel lehet kimutatni.

A kezelés legfontosabb eleme a pihentetés, ebben az esetben akár teljes felmentés a torna alól, ha nem gyógyul, gipsz felhelyezés. Ha ilyen tünetekez észlel, forduljon ortopéd szakorvoshoz!

Tisztelettel: Dr. Szamosi Szilvia reumatológus

