Gerincgyógyászati eszközök a mindennapokban

A reumatológiai szakrendelőben megjelenő páciensek többségének nyaki, háti vagy deréktáji fájdalom valamelyike képezi a fő panaszát. Ezen panaszok kellemetlenek, sokszor a mindennapi tevékenységek elvégzését is terhessé teszik számukra.

Az akut állapotok elhárításában megkerülhetetlen szerepe van a gyógyszeres terápiának, azonban számos krónikus, hosszú időn át fennálló gerincbántalom kezelésében hasznos segítséget nyújtanak a gerincgyógyászati eszközök.

Mely betegségek, állapotok esetén lehetnek hasznosak ezen terápiás eszközök?

Leggyakrabban a gerinc nyaki, háti, deréktáji szakaszának túlterhelése (hosszabb idejű állás, állómunka, ülő foglalkozás, nehéz fizikai munka, emelgetéssel, cipekedéssel összefüggő tevékenységek) következtében kialakult kopásos gerincbántalmak esetén. Kiemelendő ezek közül is a porckorongot ért kopásos bántalom (előboltosulás, sérvesedés), valamint a csigolyák elcsúszása. Egyéb eredetű szintén gyakori indikáció a csigolyatörés kialakulása, illetve a gerincferdülés.

Minden folyamat közös jellemzője, hogy megbontja a gerinc statikai egységét, stabilitását, ehhez a gerinc melletti izmok túlfeszülése vagy éppen megnyúlása társul.

Hirdetés

A gerincgyógyászati segédeszközök típusai

A gerincgyógyászati segédeszközök egyik csoportját a gerinc melletti, testhez rögzített eszközök képezik, másik fő csoportjuk a testfelszínhez nem rögzített eszközök.

Testen viselt segédeszközök

A testen viselt segédeszközök közös jellemzője, hogy bizonyos diagnózisok esetén NEAK finanszírozásra, receptre is felírhatóak adott kihordási időhöz kötve. Számos modell kapható gyógyászati segédeszköz boltokban készen is, illetve indokolt esetben egyénileg is készíttethetőek.

A nyaki szakasz védelmét a habszivacsból készült Schanz-gallér hivatott biztosítani, mely alkalmazkodva a hosszabb, illetve rövidebb nyakméretekhez különböző szélességben kapható. A gallér nagyszerűsége abban rejlik, hogy a koponya súlyát vezeti le a szegycsont, illetve a kulcsont területére, így a terhelés nem a nyaki gerincszakasz képleteire hárul.

A háti gerincszakasz védelmét a hosszú háti tartásjavítók segítik elő külső tartást biztosítva az instabil gerincszakasznak.

A deréktáji fájdalmak esetében a rugalmas gumiszövetből készült, hátul fém merevítőkkel ellátott deréktámasztó övek lehetnek hasznosak.

Mire figyeljünk a választásnál és viselésnél?

Egységesen elmondható, hogy a segédeszközök esetén a helyes méretválasztás és a viselési technika rendkívül fontos. Kevés kivételtől eltekintve általánosságban elmondható, hogy a gerinc melletti eszközök napi viselési időtartama nem haladhatja meg a négy órát, mely időtartam lehetőség szerint több részletben teljesüljön. Ellenkező esetben, azaz túllépve a napi kívánt időtartamot, a gerinc melletti izmok gyengülése következik be, fokozva a nem kívánatos instabilitást.

Testfelszínhez nem rögzített eszközök

A gerincgyógyászati eszközök másik fő csoportját képező nem testfelszínhez rögzített eszközökön belül megkülönböztetünk dinamikus, illetve statikus eszközöket.

A dinamikus eszközök csoprtjába tartozik a fitball labda, a spinalis szék, a dinamikus légpárna. Ezen eszközök ülőmunkát végzők figyelmébe ajánlhatóak, használatuk testtartást javító, izomfejlesztő hatású, optimalizálják a helyes testtartást, tehermentesítik a gerincet.

A statikus eszközökhöz az ülések háttámlájára felszerelhető ívelt, illetve henger alakú párnák tartoznak, melyek akár hosszú távú autóvezetésnél is jó szolgálatot tesznek.

Összegezve az eddigieket a gerinc védelmét szolgáló segédeszközök adekvát használata sokat segíthet fájdalommentessé tenni mindennapjainkat gyógyszerek igénybevétele nélkül, ezzel hozzájárulva a máj, vese, gyomor védelméhez.

Forrás: WEBBeteg

Orvos szerzőnk: Dr. Bordán Éva, reumatológus