Térdprotézis-beültetés: a fejlődés lehetőségei

A térdprotézis egy beültetett implantátum, melynek célja a jól terhelhető és fájdalomtól mentes ízület. A sorozatban gyártott, hagyományos térdprotézisek is jól alkalmazhatóak, de kevésbé képesek precízen helyreállítani az anatómiai sajátosságokat, ezért maradhatnak vissza kisebb panaszok a műtét után is - tudtuk meg Prof. Dr. Szabó Istvántól.

A klasszikus elmélet szerint van egyenes állású, „O” lábú és „X” lábú ember. A térdprotézissel a mozgás zavaró, nem biztosít természetes érzetet. Ennek oka, hogy minden páciens térde más és más, illetve eltér a csontok szerkezete, alakja és a térdet alkotó csontok egymáshoz való elhelyezkedése is, így a protézis jó eséllyel nem illeszkedik tökéletesen a beteg egyéni adottságaihoz.

Számos tanulmány mutatta ki, hogy a térdprotézissel rendelkezők 80 százaléka válik fájdalommentessé és elégedett az eredménnyel. A kevésbé jó végeredménnyel élők esetei késztették a sebészeket arra, hogy a páciens anatómiáját pontosabban figyelembe vevő megoldásokat keressenek.

Hirdetés

3D-ben való gondolkodás

Rájöttek, hogy nem csak síkban, hanem a térd 3D szerkezetében kell gondolkodni, amely segít, hogy az eredeti anatómiát állítsák vissza a műtét során. A hagyományos térdprotézishez használt eszközök pozícionálása a sebész szemmértékére volt bízva. Ez további nehézségeket okozott, ugyanis pár fok eltérés is jelentős változást eredményezhet.

drszaboistvan.hu

A fejlődés svájci úttörője

A protézis-beültetés fejlődése funkcionális javulást és elégedettebb pácienseket eredményezhet. A Magyarországon még nem elérhető robottechnológia mellett számos okoseszköz biztosítja a protézis pontosabb behelyezését. A KneeAlign érzékelőrendszere segíti a térdprotézis élettartamát befolyásoló paraméterek beállítását, illetve folyamatos visszajelzést küld a beavatkozást végző sebésznek a műtét során. 3D nyomtatással pedig személyre szabott beültető eszközök gyárthatók, implantátumok ültethetők be - ismertette Prof. Dr. Szabó István.

A svájci Symbios cég a beteg anatómiai viszonyait igyekszik helyreállítani az egyedi gyártású protéziseivel, implantátumaival. Segítségével kisebb a csontveszteség, az implantátum pontosabban illeszkedik, ráadásul sokkal természetesebb érzetet is biztosíthat viselőjének. A gyártási folyamatba a sebész is bekapcsolódik, kezdve a képalkotó vizsgálatoktól egészen a műtétig, amely nemcsak a precizitás miatt fontos, hanem a betegbiztonság szempontjából is.

Természetesen a sorozatban gyártott, hagyományos térdprotézisek is jól alkalmazhatóak, bár az egyénre szabott műtéti megoldások célja, hogy hosszú távon nagyobb páciens-elégedettséget érjenek el. Az új technológiával kiküszöbölhetők lehetnek azok, a műtétet követő negatív hatások, amelyek még a jó eredményt elérő műtéteknél is megfigyelhetők, bizonyos helyzetekben enyhe fájdalom, esetleg merevség.

drszaboistvan.hu

Lásd még: Mikor van szükség térdprotézisre?

(Szerző: WEBBeteg.hu, Prof. Dr. Szabó István)