Reménykedhetünk, hogy az intelligens térdprotézis nem csak álom

A térdprotézis-operáció 1,5-3 óra hosszáig is eltarthat, amit érzéstelenítésben vagy altatásban végeznek. A műtőben rendelkezésre kell állni az életkornak, nemnek megfelelő térdprotéziseknek. Az nem fordulhat elő, hogy a feltárt testrészhez nincs előkészítve a legalkalmasabb protézis. A műtétet, mint más esetben is, teljes körű kivizsgálás előzi meg, ami az altatóorvos számára fontos információkkal szolgál, mint ahogyan egyéb információk, így például a gyógyszer-, fájdalomcsillapító-, jódallergia ismerete is. Az MRI-, CT-felvételek pedig a sebészek gyógyító munkáját segítik. Térdprotézis-műtét esetén, az olykor előforduló nagyobb vérzés miatt, a beteg vércsoportjának megfelelő vérkészítményt is készenlétbe helyeznek. Továbbá előírás, hogy az operációt aszeptikus körülmények között végezzék, mellyel minimálisra csökkenthető a fertőzésveszély. Ennek reménye minden aggódó betegben él, akiket közkórházban operálnak. Ugyancsak fontos, hogy a beavatkozás során vérzéscsillapítót és gyulladáscsökkentő gyógyszer-kombinációt kapjon a páciens. Ha az ébredés utáni kínzó fájdalmat enyhíteni kívánják a sebészek és kórházukban mód van rá, a beavatkozás végén a műtéti szakasz körül elhelyezkedő lágyrészekbe is fájdalomcsillapítót adnak a felelősséggel operáló szakemberek. Ez nem csupán az ébredés utáni fájdalmat segít viszonylagos jobban és könnyebben elviselni, hanem a meghatározott, időben engedélyezett gyógytorna fokozatos elkezdését is megkönnyíti. Az operáció után speciális intenzív osztályra szállítják a beteget, majd ezt követően, ha minden egészségügyi paraméter rendben van, a kórterembe viszik. A műtött területbe helyezett szívócsövet 2-3 napig el kell viselnie a betegnek, ami a „savó" eltávolítását teszi lehetővé. Talpra állni csak akkor szabad, ha az orvos erre engedélyt ad, amiben a gyógytornász közreműködése is sokat jelent, valamint a járókeret, majd a mankó, ami tehermentesíti a gyógyulásra váró, operált térdet. Négy-öt hónap is eltelhet, mire a hagyományos térdprotézissel magabiztosan tudnak közlekedni az emberek. A szerencsésebbek már 2-3 hónap után kezdhetik a rehabilitációs kezeléseket. A hazabocsátás után legalább 10-12 hét a lábadozási idő, 15-20 napig nem érheti víz a sebet, és injekció vagy tabletta formájában naponta be kell adni a trombózis elleni készítményt az orvos által meghatározott ideig, de minimum 15 napig (ha egyéb betegség vagy gyógyszerszedés mást nem indokol).