Görcsöl a nyaka? Íme, a lehetséges okok

Amikor görcsöl a nyakunk, úgy érezhetjük, meg sem tudjuk mozdítani, sokan úgy írják le az érzést, mintha valamit helyre kellene pattintaniuk a nyakukban. Dr. Arnold Dénes Arnold MSc, a Budai Fájdalomközpont sebésze, fájdalomspecialista, akupunktőr a probléma lehetséges forrásait írta körül.

Fájdalom és merevség a vezető tünet

A nyaki görcs lehet akut vagy krónikus, és nem is feltétlenül jár fájdalommal, csak mintegy velejárója a krónikus nyak- vagy vállfájdalomnak. Viszont számos egyéb tünet is társulhat a görcs mellé:

merevség a nyakban, esetleg a vállakban vagy a mellkas felső részén,

egy pattogó érzés, vagy akár hang, amikor az érintett egy konkrét irányba mozdítja a nyakát,

fájdalom a fej forgatásakor,

olyan érzés, mintha valami beakadt volna.

Ennek a viszonylag gyakori problémának számos gyakori, és néhány ritkábban előforduló oka lehet. Az első kategóriába tartozik az ún. „elalvás”, amikor egy rossz alvási pozíció miatt kisebb izomsérülés vagy húzódás keletkezik. Az egész napos ülőmunka, a rossz tartás, a merev vagy gyenge izomzat is okozhat nyaki merevséget, és ezek azok a tényezők, amelyek lassíthatják, akadályozhatják is a gyógyulást. Gyakori, hogy izomzat eredetű ok áll a háttérben, nem ritka, hogy a nem kezelt stressz/distressz miatt feszül folyamatosan az izom. Az esetek mintegy 15 %-ában egy mögöttes egészségi probléma okozza ezt a panaszt. Dr. Arnold Dénes Arnold szerint ezek jobbára a következők lehetnek:

porckorongsérv,

gerinccsatorna szűkület (amikor a csigolyák által alkotott csontos csatorna átmérője valami oknál fogva csökken a gerinc bizonyos szakaszán vagy szakaszain),

ízületi gyulladás,

csigolyaelcsúszás (amikor az egyik csigolya a másik mellett előrecsúszik).

Igen ritkán, de előfordulnak más okok is a nyaki merevség hátterében, amelyek viszont azonnali orvosi ellátást igényelnek. Ilyen lehet például az agyhártyagyulladás, amire láz, zavartság, komoly fejfájás, hányás, fényérzékenység is felhívhatja a figyelmet. Szintén ritkán, de a szívinfarktus és a stroke is okozhat merevséget a nyakban, de emellett jellemzően mellkasi fájdalom, nehézlégzés, zavartság, állkapocsfájdalom, vagy az egyik oldal érzészavarai is jelentkeznek. Előfordulhat még aortarepedés, ami éles fájdalommal, merevséggel és intenzív fejfájással párosul. Természetesen sérülés, baleset is okozhat nyakmerevséget, akár az agy, akár a gerinc sérül meg. Nyilvánvalóan minden ilyen akut, súlyos esetben azonnal mentőt kell hívni.

A borogatás és a nyújtás is segíthet

A nyaki merevség kezelése természetesen annak okától függ, de amennyiben csak egy kis izomhúzódás áll a háttérben, elég lehet, ha váltott hideg-meleg borogatással kezeljük a fájós testrészt. Krónikus fájdalom és merevség esetén az egyik leghatékonyabb eszköz a mozgás és a nyújtás, hiszen erősíti és rugalmasabbá teszi az izmokat, javítja a tartást, oldja a görcsös állapotot. Egy 2015-ös tanulmány szerint egy négyhetes nyak-váll tornaprogram jelentősen csökkentette az irodai dolgozók krónikus fájdalmait és merevségét, 2016-ban pedig kiderült, hogy a gyógytorna az ún. ostorcsapás nevű nyaksérülés kezelésében is rendkívül hatékony. Ez utóbbi tipikusan az autóbaleseteknél következik be, amikor a fej hirtelen hátrabicsaklik.

- Természetesen addig nem ajánlott erőltetni a nyújtást, a tornát, amíg ez csak erősíti a fájdalmat, akut gyulladásos állapot esetén még a gyógytornát is kerülni kell. Ilyenkor akár egy ebédszünetben beiktatott séta is segíthet a teljes test, így a nyak merevségének oldásában – hangsúlyozza Arnold doktor. – Aki gyakran „elalussza” a nyakát, annak érdemes speciális (nem túl magas vagy lapos, akár memóriahabos) párnákkal kísérletezni, illetve ülőmunkát végzőknél nagyon hasznos az ergonomikusan kialakított szék, vagy akár a térdeplőszék, esetleg a fitball.

Orvosi segítséggel könnyebb

- Krónikus nyakmerevség és - fájdalom esetén feltétlenül ki kell deríteni, nem áll-e komolyabb probléma, esetleg nyaki porckorongsérv, degeneratív nyaki gerincbetegség, ízületi gyulladás a panaszok mögött. A konkrét ok beazonosításához elengedhetetlen a kivizsgálás, és szükség esetén olyan képalkotó eljárások, mint a röntgen, a CT vagy az MRI - ismerteti dr. Arnold Dénes Arnold MSc, a Budai Fájdalomközpont sebésze, fájdalomspecialista, akupunktőr. - Ha a gyakori okok egyike áll a háttérben, akut esetben gyors segítséget jelenthet a helyi, célzott gyulladáscsökkentő injekció. Hosszútávon pedig eredményes lehet a természetes hatású lökéshullám terápia, az orvosi kollagén injekciókúra, illetve kifejezetten jó eredmények érhetők el szegmentális akupunktúrával is. Prevenciós hatása miatt is feltétlenül ajánlott a funkcionális gyógytorna és gyógymasszázs.

Dr. Arnold Dénes Arnold MSc, sebész, fájdalomspecialista