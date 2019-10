Milyen vizsgálatokra számíthat? A köszvény diagnosztikája

Köszvény fennállása vagy gyanúja esetén érdemes minél előbb orvoshoz fordulni, hogy az esetleges szövődményeket megelőzzük. Milyen vizsgálatokra számíthat?

A köszvény lefolyása hullámzó, a húgysavkristályok lerakódásához vezet az ízületekben és a szövetekben. A húgysavkristályok kicsapódása az ízületek közelében zajlik, főként hideg és pH-változás hatására.

A lerakódás az ízület egészét érinti; az ízületi porcokat, az ízületi tokot és az ízülethez tartozó csontvégeket egyaránt. Amennyiben az urátkristályok a vesében is lerakódnak, úgy hosszú távon veseelégtelenség alakulhat ki.

Amennyiben az orvosnál köszvényre van gyanú, különböző vizsgálatokkal erősíthető meg a feltevés. Először is a betegtől a panaszok kialakulására vonatkozó adatokat veszik fel, majd a panaszok mibenlétét pontosítják.

Sokszor kitérnek egyes betegségek gyanúja esetén a családi előfordulásra is, hiszen a családi hajlam fontos rizikófaktor köszvény esetén is. Amennyiben köszvényes ízületi elváltozásra van gyanú, úgy az általános fizikális vizsgálatot követően az ízületek vizsgálatára is sor kerül.

Hirdetés

Biztosan köszvény? Gyakori kérdések Pár napja,talán egy hete kb. elkezdett fájni a lábfejem. Meg nem rántottam, ebben biztos voltam. A fájdalom után jött a lábfej dagadása is.



Dr. Szanyi Andrea belgyógyász, háziorvos, geriáter válasza az Orvos válaszol rovatban

Ezt követően laborvizsgálatok válhatnak szükségessé, amikor is a vér húgysavszintjét, és egyes gyulladásos paramétereket ellenőriznek. Köszvény esetén általában magas a szérum húgysavszintje, de normál húgysavszint sem zárja ki a betegséget. Akut köszvényes roham esetén húgysavszint emelkedésén túl, a gyulladásos paraméterek és a fehérvérsejtszám valamint a vérlemezkeszám is emelkedett lehet. Nem ritka azonban, hogy akut köszvényes roham alatt normál tartományon belüli szérum húgysavszint mérhető. Meg lehet határozni emellett a 24 órás húgysavürítést is.

Ha ízületi gyulladás ízületi folyadék képződésével jár, úgy az ízületi folyadékot le kell szívni, bakteriológiai tenyésztésre kell küldeni, valamint sejt- és kristályanalízist kell végezni vagy végeztetni. Fontos tudni, hogy heveny folyamat esetén a képalkotó radiológiai módszerek nem igazán nyújtanak segítséget, mert csak az ízületi gyulladás általános jelei mutatkoznak a felvételen. Éveken keresztül fennálló betegség esetén lehet csak kórjelző a radiológiai vizsgálat.

Álköszvény vagy mészköszvény is lehet

Elképzelhető, hogy köszvény esetén sem a szérum húgysavszint nem magas, se urátkristályokat nem sikerül kimutatni az ízületi punktátumban. Az álköszvény vagy mészköszvény is a köszvényhez hasonló tüneteket okoz, de nem jár húgysav emelkedéssel. A kezelésük hasonló a köszvény kezeléséhez.

Bővebben CPPD - Kristálybetegség és álköszvény

Másodlagos köszvény gyanúja esetén egyéb biokémiai vagy akár hematológiai vizsgálatokat is el kell végeztetni. Másodlagos köszvény esetében fontos tehát az alapbetegség diagnosztizálása, és lehetőség szerinti kezelése is.

Olvasson tovább! A köszvény gyógyszeres kezelési lehetőségeiről részletesen

Forrás: WEBBeteg

Orvos szerzőnk: Dr. Bálint Anita, reumatológus