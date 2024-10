Miért tabu még mindig, ha mellrákja van egy nőnek?

A Mellrákinfó Egyesület számos kampányt szervez, és csatlakozik nagyon sok megmozduláshoz, ezek közül a legnagyobb ilyen nemzetközi szintű esemény, a „Race for the Cure” (Jótékonysági séta és futás). Ennek keretében több mint 25 európai országban fut egy időben nő és férfi, gyermek és nagyszülő, hogy felhívják arra a figyelmet: figyeljünk a testünk jelzéseire. Az október 12-én megtartott budapesti eseményen közel 500 résztvevő volt jelen, melynek Paul Fox magyarországi brit nagykövet volt a fővédnöke, Köllő Babett színésznő pedig a nagykövete (mindketten érintettek családon belül). "A séta regisztrációs díjaiból vénakereső műszert tervezünk vásárolni az egyik hazai onkológiai osztály részére, amely nagyban megkönnyíti az egészségügyi dolgozók és a betegek dolgát is egy-egy vérvétel vagy kezelés során. A korábbi években már több helyre adományoztunk eszközöket, és nagy örömmel használják ezeket" – adta hírül Halom Bori. Az érintettek az alábbi e-mail címen kérhetik felvételüket a zárt és titkos csoportba: [email protected]