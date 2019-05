Amit rosszul tudunk a magas vérnyomásról

Mind a mai napig számos tévhit kering a köztudatban a magas vérnyomással kapcsolatban. Az alábbiakban ezeket a félreértéseket oszlatjuk el.

Tévhit: A magas vérnyomás nem veszélyes

Tévedés, hogy a magas vérnyomás nem veszélyes! Bár a hypertonia nem mindig jár panasszal, fájdalommal, ijesztő tünetekkel , a kezeletlen magas vérnyomás hosszú évek során alattomosan szívelégtelenséghez vezethet, fokozza az érelmeszesedés kialakulását, így a szélütés, infarktus kockázatát, károsítja a vesét. A célérték alatt tartott, megfelelően beállított vérnyomásértékekkel a stroke előfordulása 45 százalékkal, az infarktusé 21 százalékkal csökkenthető.

Tévhit: Az életkor emelkedésével megengedhető a magasabb vérnyomás

Régi tévhit, hogy a normális szisztolés vérnyomást úgy kapjuk meg, ha az életkorunkhoz hozzáadunk 100-at. Ez azonban helytelen, a vérnyomás felső értéke a legtöbb esetben 140/90 Hgmm, vesebetegek, cukorbetegek, érbetegek esetén az érték alacsonyabb, 130/80 Hgmm, akár 125/75 Hgmm is lehet.

Tévhit: A magas vérnyomást nem lehet megelőzni

A magas vérnyomás kialakulásában valóban szerepet játszanak megváltoztathatatlan, örökletes tényezők, azonban nagy jelentőségük van az életmódbeli faktoroknak is. A mozgásszegény életmód, a kalóriadús táplálkozás, az ezek következtében kialakuló elhízás, mind kedvez a magas vérnyomás kialakulásának. Napi 30 percnyi rendszeres testmozgással, az optimális testsúly megtartásával, a dohányzás abbahagyásával, az alkoholfogyasztás mérséklésével, megfelelő diétával a magas vérnyomás kialakulásának kockázata csökkenthető.

Tévhit: Fiatalkorban nem lehet magas a vérnyomás

Sajnos napjainkban a fiatalokat is egyre gyakrabban érinti a magas vérnyomás, a tendencia már serdülőkorban megfigyelhető. Fiataloknál gondolni kell a másodlagos hypertonia lehetőségére is (a magasabb értékek hátterében valamilyen egyéb betegség áll), de az egészségtelen életmód miatt, náluk is inkább az elsődleges magas vérnyomás-betegség előfordulása dominál, így már ebben az életkorban (sőt, gyermekkorban is) hangsúlyt kell fektetni a rendszeres mozgásra, a megfelelő étkezésre.

Az orvosnál magas a vérnyomásom, de ilyenkor izgulok, ezért nem foglalkozok vele - Hibás nézet!

Az orvosi vizsgálat miatti félelem, idegesség megemelheti átmenetileg a vérnyomást. A rendelőn kívüli értékek megítéléséhez kezelőorvosa vérnyomásnapló vezetését, otthoni vérnyomásmérést kérhet Öntől, illetve beutalhatja 24 órás vérnyomásmérésre (ABPM vizsgálatra). Abban az esetben, ha ezek alapján normális tartományban van a vérnyomás, nincs szükség kezelésre, de a megfigyelések alapján az úgynevezetett fehérköpeny-hypertoniás betegek esetén nagyobb valószínűséggel alakul ki később tényleges magasvérnyomás-betegség, a megelőzésre ilyenkor is nagyobb hangsúlyt kell fektetni.

Csak addig kell szednem a gyógyszert, amíg magas a vérnyomásom/panaszom van - Veszélyes gondolat!

A magas vérnyomás egy életre szóló betegség, tünetek hiányában is lassan, alattomosan károsítja az érrendszert, megnövelve az infarktus, stroke rizikóját. A gyógyszer önkényes elhagyása, szövődmények kialakulásának kedvez.

Tévhit: A gyógyszerektől csak rosszabbul leszek

A sokáig kezeletlen hypertonia esetén előfordulhat, hogy a szervezet hozzászokik a magasabb értékekhez, és a vérnyomáscsökkentés hatására kellemetlen közérzet, szédülés jelentkezik, de ez csak átmeneti állapot. Sokan megijednek a betegtájékoztatók hosszától, a lehetséges mellékhatásoktól is. A napjainkban használatos gyógyszerek már sokkal korszerűbbek, mint elődjeik, kevesebb mellékhatással járnak, a gyártók igyekeznek minél szelektívebb, csak az adott szervre/betegségre ható szereket piacra dobni.

A betegtájékoztatókon általában a legritkább mellékhatások is szerepelnek, ezeket nem feltétlenül tapasztalják meg a betegek. Mindenesetre a magas vérnyomás kezelésére számos gyógyszer áll rendelkezésre, ha valamelyik készítmény nem válik be, van lehetőség más típusúra cserélni, viszont a gyógyszerszedés abbahagyása nem megoldás.

Emellett életmódváltással segíthetik a betegek a kezelést, így kevesebb gyógyszer, kisebb adag is elég lehet, ami szintén csökkenti a mellékhatások előfordulásának valószínűségét.

Forrás: WEBBeteg

Orvos szerzőnk: Dr. Bene Orsolya, kardiológus