Viscerális (zsigeri) oszteopátia - A belső szervek manuálterápiája

Míg az oszteopaták (csontkovácsok) túlnyomórészt az izmok, csontok, szalagok és inak egyensúlyán dolgoznak, a zsigeri/belszervi terapeuták a belső szervek (zsigerek: gyomor, máj, belek, tüdő stb.) mozgását és minőségét is figyelembe veszik egy adott mozgásszervi panasz esetén.

A nyugati orvoslás szereti elkülöníteni a problémás területet, elfelejtve azt a tényt, hogy a testünk egy egységként viselkedik. Egy képzett manuálterapeuta az egész testet nézi, hogy megértse a fájdalom forrását.

Egy manuálterapeuta az ideje javát azzal tölti, hogy egy régóta fennálló alsó végtagi vagy medenceproblémát feltérképezzen, mikor Ön csak egy egyszerű nyakproblémával érkezett. Ez egyszerűen azért van, mert a nyak gyakran az utolsó pillér, amit kompenzál a test: a szemek mindig a horizonthoz igazodnak, ennek eredményeként, amikor a medence billen egyik irányba, a fejnél is lesz egy billenés ellenirányba, amivel kompenzál anélkül, hogy észrevenné. Ez eredményezhet nyakfájást.

Hirdetés

Amikor zsigeri vagy belszervi terápiáról beszélünk, hasonló a megközelítés. A gyomrot és a májat szalagok kapcsolják a rekeszizomhoz. Vagyis ha ez utóbbi nem megfelelően mozog, itt is elindul egy kompenzáció, a test próbálja a szerv funkcióját biztosítani, így akár távolabb hoz létre befeszüléseket a testben a hozzá kapcsolódó anatómiai képleteken keresztül. Ebből kiindulva talán nem meglepő, hogy a viscerális oszteopátia egyik elengedhetetlen eleme lesz a rekeszizom megfelelő funkciója.

Ha stresszes helyzetbe kerülünk, szintén felszínes légzés alakul ki. A rekeszizom nem mozog megfelelően; a gyomor, máj, hasnyálmirigy és a belek érintetté válnak. Hosszú távon ez gyomorégést, rekeszsérvet, gyomorfájdalmakat vagy emésztési problémákat okozhat, majd krónikus hátfájás alakulhat ki.

Rendkívül fontos tehát a megfelelő belszervi állapot az egészségünkhöz, a fájdalommentes élethez. Minden zsigernek erős fiziológiai szerepe van életünkben. A vitaminok felszívása a belekben történik, a májunk méregtelenít, a hasnyálmirigy termeli azt az inzulint, amely csökkenti a szervezetünk cukorszintjét stb. A jó zsigeri funkció az ember jólétét szolgálja.

További érdekességek a terápiáról

Érdemes megemlíteni azt is, hogy a belső szervek ki vannak téve az érzelmi reakcióknak is. A szív hevesebben ver, ha félünk. Sokszor megtapasztaljuk a „pillangókat” a gyomorban. Egy stresszes életkörülmény gyakoribbá teszi a székletürítést, illetve sokszor mellkasi szorítás vagy a torkunkban gombócérzés jelentkezik. Az érzelmi traumák a zsigereken is nyomokat hagyhatnak és befolyásolják a körülötte lévő biomechanikát.

Ez lehet a magyarázata annak, hogy amikor mi egy zsigeri feszültséget oldunk, különféle érzelmi reakciók szabadulhatnak fel. Sok esetben az adott teraputának a páciens személyisége is informatív, ugyanis ezek is utalnak szervi diszfunkciókra.

Milyen esetekben ajánlott, mikor nem ez a kezelési forma?

A viscerális/belszervi/zsigeri manuálterápia tulajdonképpen mindenkinek ajánlható, kivételt képez a várandósság, az akut hasüregi gyulladások, fertőzések, a nőgyógyászati spirál, tumoros pácienseknél orvosi ellenjavallat, illetve friss operációk esetében. Nagyon sok mozgásszeri problémának zsigeri oka van. A legtöbb összetapadás a hasüregünkben és a kismedencénkben van. Ennek okai sok esetben az életmódbeli szokásainkban keresendőek.

Néhány tipikus eset, ami esetén alkalmazható:

sportolóknál teljesítmény fokozására

dohányosok, asztmások, krónikus bronchitis (COPD) esetén

mellkast érintő beavatkozások esetén

testszerte feszes, tónusos izomzat

hasi műtétek után

szülés utáni regeneráció segítése céljából

emésztési zavaroknál, gyulladásos bélbetegségek (Crohn-betegség, Colitis ulcerosa), felszívódási zavarok, ételintoleranciák

reflux esetén, rekesz sérv esetén

hasi panaszok melyek hátterét orvosi diagnosztikus okkal nem tudják alátámasztani

nőgyógyászati problémák: fájdalmas menstruáció, rendszertelen ciklus, kis mennyiségű menstruáció esetén, korai menopauza, petefészek ciszta, endometriózis, adenomiózis, méhsüllyedés

férfiaknál: vizeletürítési probléma

vese süllyedés

húgyhólyag süllyedés, inkontinencia esetén

májenzimek eltolódása esetén

állandó gyógyszeres terápia esetén

mozgásszervi panaszok: derék- és csípőfájás, vállízületi mozgások beszűkülése, kétoldali térd-/könyökfájdalom

A terápia menetéről mit érdemes tudni?

A terápia során a cél a szervek normál élettani funkciójának helyreállítása. A zsigerek közvetlen környezetébe illetve a tőlük távolabbi indirekt kötőszöveti kapcsolódásoknál felkutatjuk a feszüléseket, letapadásokat, összenövéseket, majd ezeket finom manuális fogásokkal oldjuk.

A kezeléseket egy részletes kikérdezés előzi meg, majd az indokolt mozgásszervi vizsgálatok és teszteket követően fekvő helyzetben megkezdődik a kezelés. A kezelések gyakorisága illetve az alkalmak számának a szükségessége a problémától függ, de átlagosan 2-4 hetente javasolt egy kezelés, és 5 alkalom alatt mindenképpen érezhető változás.

Összefoglalva: bármilyen panasz esetén, a komplex szemléleten van a hangsúly. A pácienst egy egészként kezeljük, és az összefüggéseket feltérképezve jutunk el a probléma gyökeréig, hiszen a tüneti kezelések kevésbé eredményesek hosszútávon, mint a probléma kiváltó okának a megszüntetése.



Szakértő: Tóth Réka gyógytornász-fizioterapeuta, manuálterapeuta

physiomaximum.hu, +36209295054

A szerző korábbi cikkei