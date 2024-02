Mozgásterápia és manuálterápia endometriózis és fájdalmas menstruáció esetén

Az endometriózis és a fájdalmas menstruáció körüli problémák egyre gyakoribbak, megnehezítve az érintettek mindennapjait. A mozgásterápia és a manuális technikák, mint például a viscerális osteopáthia és a Stecco-féle fasciamanipuláció, kulcsfontosságú szerepet játszhatnak az endometriózissal és a menstruációs fájdalommal küzdők számára.

A mozgásnak preventív szerepe van az endometriózis kialakulásában

Több tanulmány is rávilágított arra, hogy a fizikai aktivitásnak köszönhetően csökkenthető az endometriózis kialakulásának kockázata. Emellett a mozgásnak pozitív hatása lehet a menstruációs fájdalmak enyhítésében is.

Azoknál, akik a vizsgálatot megelőző két évben nagy intenzitású (pl. kocogás) tevékenységet végeztek, 76%-kal csökkent az endometriózis kialakulásának kockázata (PK Dhillon, 2003). Akik 12 éves korukban kezdtek el rendszeresen (heti 2-5 alkalommal) fizikai aktivitást végezni, és folytatták azt 15-19 éves korukig, náluk is preventív szerep volt igazolható. Ugyanez a tanulmány arra is rámutatott, hogy a rendszeres fizikai aktivitás 30-39 év közötti felnőttkorban is csökkentette az endometriózis kialakulásának kockázatát, bár kisebb mértékben (Garavaglia és mtsai, 2014).

A mozgás hatása az endometriózira többek között az ösztrogénszint csökkenésével magyarázható. A rendszeres testmozgásnak köszönhetően csökkenhet az ösztrogénszint, ami hozzájárulhat az endometriózisos szövetek kialakulásának megelőzéséhez vagy a panaszok enyhítéséhez (Signorello és mtsai, 1997). A jóga szignifikánsan csökkentheti a napi fájdalom mértékét (AV Goncales, 2014).

Han és munkatársai vizsgálatai azonban hangsúlyozzák, hogy a primer dysmenorrhoea (vérzészavar) intenzív kezelése és a menstruáció alatti megerőltető testmozgást érdemes kerülni.

Hirdetés

A lágyrésztechnikák jelentősége

Kiemelten fontos a lágyrésztechnikák alkalmazása is a fájdalmas menstruáció terápiájában. Ezek a konzervatív terápiás módszerek képesek a hasüregben lévő összetapadásokat kezelni vagy megelőzni, ezzel enyhítve a fájdalmakat és javítva a szervek működését. Az ilyen lágyrésztechnikákkal foglalkozó manuálterapeuták segíthetnek az érintetteknek a panaszok enyhítésében és a jobb életminőség elérésében.

Két fő technikát érdemes használni az endometriózisos betegeknél:

Viscerális osteopáthia

A viscerális terápia hazánkban még viszonylag új, de rendkívül hatékony módszer, amely segíthet szervi diszfunkciók esetén, mint például a vérzés zavarok, menstruációs fájdalmak, endometriózis, stb. Ez a módszer a belső szervek mobilizálásával hatékonyan befolyásolja mind a belső szervek, mind az azonos szegmensben lévő ízületeket. Speciális manuális fogásokkal oldjuk a testüregekben lévő összetapadásokat, serkentjük a keringést és helyreállítjuk a szövetek rugalmasságát. Hatni tudunk a stressz miatt feszülő szövetekre és a mozgásszervi problémákra is.

Stecco-féle fasciamanipuláció

Luigi Stecco egy új kötőszöveti technikát alakított ki. Az újdonsága abban rejlik, hogy kiemelten foglalkozik a fasciával, mint önálló szervrendszerrel. Nemcsak a tünetekre koncentrál, hanem azok okait is kezeli, célja a mozgásrendszer és a belső szervek egyensúlyának helyreállítása. A fascia egy rugalmas kollagénrostokból álló hálózat, amely összeköti és elválasztja a testrészeket, és koordinálja a test működését. Ha a fascia merev lesz, a mozgások koordinációja sérülhet, és szervi problémák is jelentkezhetnek.

Összességében a mozgásterápia és a manuális technikák nagy segítséget jelenthetnek az endometriózissal és a menstruációs fájdalommal küzdők számára, lehetővé téve számukra a komfortosabb és aktívabb életet. Természetesen vannak olyan állapotok, amikor elkerülhetetlen a műtét, de érdemes tudni ezekről a technikákról és a mozgás preventív és állapotjavító szerepéről.