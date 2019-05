Vállsérültek, vállműtöttek gyógytornája - rögzítés levétele után

Válltáji sérülést követően - ha az orvos megengedi a vállízület mozgatását - lassan elkezdhetjük az óvatos bemozgatást. Legszerencsésebb, ha egy gyógytornászt személyesen is fel tudunk keresni, aki személyre szabottan tanítja be a gyakorlatokat. Ha erre nincs mód, akkor az alábbi egyszerű gyakorlatokkal is biztonságosan elkezdhetjük a tornázást.

A vállat ért trauma alapvetően egy nagyon fájdalmas állapotot eredményez, de a sérülésből való felépülés alatt is megmarad a fájdalom. Számolni kell azzal, hogy a gyakorlatok – még a kíméletességet, fokozatosságot szem előtt tartva is – fájdalommal járnak majd. Alapvetően egy-egy gyakorlatot a fájdalomhatárig, illetve enyhébb fájdalomérzetig szoktunk végezni, viszont fontos tudni betegként, hogy a sérülésből csak a rendszeres tornával érhetjük el a sikeres felépülést.

Fájdalomcsillapítás torna közben

A fájdalom csillapítására tegyünk a torna előtt vagy után behűtött jégzselét – vagy egy zacskó zöldborsót a fagyasztóból – a kezelendő felületre. Ügyeljünk rá, hogy a hűtés és a bőrfelület közé kerüljön egy réteg ruha, és maximum 10 percig tartson a hűtés. Egyéb esetben fájdalomcsillapítót is alkalmazhatunk.

Kiindulópont

Kiinduló gyakorlatként támasszuk alá ép karunkkal a sérültet úgy, mintha egy babát fognánk a karjainkban. Ringassuk a karjainkat jobbra és balra, miközben az ép karral segítjük a sérült végtag mozgását.

1. Hajoljunk előre és engedjük lógni a karjainkat. Ilyekor a gravitáció segít a kar mozgatásában, enyhén megnyújtva az izmokat. A gyakorlatot széken ülve is lehet végezni.

2. Hajoljunk oldalra majd vissza, karjainkat lógassuk a testünk mellett szabadon.

3. Tegyük a kezünket egy óriáslabdára és gördítsük a labdát előre és hátra. Eleinte a labda lehet alacsonyan, pl. a földön miközben mi ülünk, majd álljunk fel és tegyük a labdát ágyra, majd asztalra. Ahogy telnek a napok, egyre jobban kiteljesedik a sérült kar mozgása. 4. Végezzünk a gördítés közben körzéseket a labdával. 5. Egy gázcsövön, bordásfalon vagy egy falra rögzített kampón keresztül vezessünk át egy guriga fáslit - ehhez kérjünk segítséget. Álljunk háttal a fal mellé, tekerjük a fáslit a kezeinkre, a könyökünk így hajlítva lesz. A következő mozdulatoknál – egy daru mozgásához hasonlóan - az ép kar húzza fel a sérültet. Így a sérült kart tehermentesítjük, mégis enyhe mozgásban tartjuk. Ügyeljünk arra, hogy ne húzzuk fel a lapockánkat, vállunkat! 6. Ugyanezzel a technikával nyújtsuk a könyököket előre, majd vissza. 7. Nyújtott könyök mellette húzzuk a fáslit le az ép karral magunk előtt, majd próbáljuk meg visszaengedni. 8. Oldalsíkban a fallal párhuzamosan is végezzük a karemelést. 9. Végezzünk mellúszó mozdulatokat. 10. Üljünk le egy székre, hátunkat támasszuk meg. Összekulcsoljuk a kezeinket és az ép kar segítségével végezzünk előre körző mozgást (rajzoljunk nagy pocakot magunknak). Végezzünk visszafelé is körzéseket. Nyújtsuk az összekulcsolt karjainkat magasra és vissza. 11. Egy seprűnyél segítségével hatékonyan segíthetjük az ép karunkkal a másikat. Fogjuk meg a seprűnyelet és végezzünk körzéseket előre és hátra. 12. Emeljük fel a jobb és bal végét, nézzünk utána a szemünkkel. 13. Nyújtott könyökkel csavarjuk jobbra és balra a karjainkat. Ahogy ügyesedik a karunk, bátran kezdjünk törölgetésbe és ablakpucolásba. A sepregetés, porszívózás és gereblyézés is hasznos tornagyakorlatok a sérült váll megerősítéséhez, ne féljünk az aktivitástól!

