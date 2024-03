Az akut homloküreg-gyulladás okai, tünetei és kezelése

Az orrmelléküregek gyulladása (szinuszitisz) előfordulhat együttesen, amikor az arcüregek, a rostacsont üregei, illetve a homloküreg is begyullad, de előfordulhat az is, hogy mindössze a melléküregek egyike gyullad be. Ebben a cikkben a homloküreg akut gyulladását járjuk körbe.

Mi az az akut homloküreg-gyulladás?

A homloküreg egy pár kis, levegővel teli üreg, amely közvetlenül a szemek mögött, a szemöldökök területén található. A homloküregek a három másik pár orrmelléküreghez hasonlóan kevéske nyálkát termelnek, amely az orrjáratokon keresztül távozik. A túlzott nyálkatermelés vagy a homloküregek gyulladása megakadályozhatja ennek a nyáknak a megfelelő elvezetését, ami az akut homloküreg-gyulladásnak nevezett állapotot eredményezi.

Mi okozhat akut homloküreg-gyulladást?

Az akut homloküreg-gyulladás fő oka az orrmelléküreg-gyulladás miatti fokozott nyákképződés. Számos tényező befolyásolhatja a termelődő nyák mennyiségét és a frontális sinus, vagyis a homloküreg nyálkahártyájának elvezetési képességét:

Vírusok

A megfázást okozó „náthavírusok” az akut homloküreg-gyulladás leggyakoribb okai. Ha megfázott vagy influenzás, az szinte biztosan megnöveli az orrmelléküregek által termelt nyálka mennyiségét. Emiatt nagyobb valószínűséggel tömődnek el és gyulladnak be ezek az üregek.

Baktériumok

A melléküregek tele vannak apró „szőrszálakkal”, amelyeket csillóknak neveznek, amik megakadályozzák a mikroorganizmusok bejutását az orrmelléküregekbe. A csillók nyújtotta védelem azonban nem 100 százalékos. A baktériumok továbbra is bejuthatnak az orrába, és eljuthatnak az orrüregekbe. A vírusfertőzést gyakran követi az orrmelléküregek bakteriális fertőzése, mivel a baktériumok könnyebben szaporodnak a vírusfertőzés, például a megfázás által okozott fokozott nyálkatartalmú környezetben. A bakteriális fertőzések általában az akut sinusitis legsúlyosabb tüneteit okozzák.

Orrpolipok

A polipok egyfajta abnormális növedékek a szervezetben. Az elülső szinuszokban (melléküregekben) lévő polipok blokkolhatják a levegő megfelelő szűrését az orrmelléküregekben, és növelhetik a nyálka felhalmozódását, így az orrpolippal rendelkező egyéneknél sokkal gyakrabban fordulhat elő arcüreg- vagy homloküreg-gyulladás.

Orrsövényferdülés

Azok az emberek, akiknek orrsövényferdülésük van, nem tudnak egyformán lélegezni az orruk mindkét oldalán. A megfelelő légáramlás hiánya gyulladást okozhat akár a homloküregben is, akár enyhe megfázás esetén is.

Egyesek fokozottan hajlamosak a homloküreg-gyulladásra

A homloküreg-gyulladás kockázati tényezői a következők:

gyakori megfázás

allergiás reakciók

dohányzás

megnagyobbodott mandulák

gyenge immunrendszer

gyakoribb vagy visszatérő gombás fertőzések

az orrmelléküregek strukturális eltérései, amelyek befolyásolják a felhalmozódó nyákot elvezető képességüket

Milyen tünetei vannak az akut homloküreg-gyulladásnak?

A szem vagy a homlok körüli arcfájdalom az akut homloküreg-gyulladás leggyakoribb tünete. Az egyéb tünetek a gyulladás vagy fertőzés típusától függően eltérő súlyosságúak lehetnek. Ezek lehetnek:

orrfolyás

nyomásérzés a szem mögött

szaglás elvesztése

köhögés, amely éjszaka súlyosbodik

rossz közérzet

magasabb testhő, hőemelkedéstől akár a magas lázig

fáradtság

torokfájás

kellemetlen vagy savanyú lehelet

A gyermekeknél előfordulhat a fenti tünetek mindegyike, valamint az alábbiak is:

megfázás, amely súlyosbodik

szokatlan színű orrváladék

magas láz

A homloküreg-gyulladás diagnosztizálása

Háziorvosa megkérdezi Önt a tüneteiről és azok időtartamáról, hogy különbséget tegyen a megfázás és az akut homloküreg-gyulladás között. Az orvos finoman megérintheti vagy megkopogtathatja a homloküregét, hogy felmérje a fájdalmat és az érzékenységet. Amennyiben szükséges, orr-garat-mintavételre is sor kerülhet a kórokozó kitenyésztéséhez, illetve a további paraméterek ellenőrzése miatt akár vérvételre is.

Egyes esetekben szükség lehet fül-orr-gégészeti szakvizsgálatra is. Ez a szakember megvizsgálja az orrüregét polipok és gyulladások jeleit keresve. A fül-orr-gégész az alábbi vizsgálatokat végezheti:

orrendoszkópia, hogy megnézze az orrüreg, és az orrmelléküregek belsejét

képalkotó vizsgálatokra utalhat (CT vagy MR)

allergiateszteket végeztethet

A homloküreg-gyulladás kezelése

A homloküreg-gyulladás kezelése attól függ, hogy azt baktériumok, polipok vagy más tényező okozta-e.

Mivel az akut homloküreg-gyulladást legtöbb esetben vírusfertőzés okozza, orvosa dekongesztáns orrspray használatát javasolhatja a gyulladás csökkentése, a nyálkahártya elvezetésének elősegítése és a homloküregek nyomásának enyhítése érdekében. Ezek a klasszikus patikai gyógyszeres orrspray-k (pl. Nasivin stb.). Emellett gyakran szteroidtartalmú orrspray-k is bevetésre kerülnek, mint az orrmelléküreg-gyulladás gold-standardjai.

Azt is tanácsolhatja Önnek, hogy vegyen be vény nélkül kapható fájdalomcsillapítót az akut homloküreg-gyulladás okozta tünetek kezelésére. A gyerekeknek azonban nem szabad aszpirint adni, mivel az náluk a Reye-szindrómának nevezett súlyos, életveszélyes állapotot okozhatja.

Gyakran alkalmaznak antihisztaminokat is (allergiaellenes gyógyszerek) azok „szárító” hatása miatt, de ezek túlzott használata kellemetlen érzést is okozhat.

Ha tünetei hét-tíz napon belül nem enyhülnek, az orrmelléküreg-gyulladás oka bakteriális fertőzés lehet. Ilyenkor már szükség lehet antibiotikumos kezelésre is, tehát ha panaszai nem enyhülnek, feltétlenül keresse fel kezelőorvosát!

Amennyiben az akár visszatérő panaszokat orrsövényferdülés okozza, fül-orr-gégészeti sebészi beavatkozással javítható az akut homloküreg-gyulladást okozó septumeltérés.

Mi várható hosszú távon?

A legtöbb akut gyulladásos tünet a kezelést követő néhány napon belül eltűnik. Mindazonáltal minden felírt gyógyszert mindig az utasításoknak megfelelően kell bevennie. Több hétbe is telhet, mire a probléma teljesen megszűnik.

Ha a tünetek 12 hétig vagy tovább is fennállnak, azt krónikus homloküreg-gyulladásnak nevezik. A krónikus homloküreg-gyulladást nehezebb lehet gyógyszerrel kezelni, és gyakran műtétre is szükség lehet a homloküreg elvezetésének javítása érdekében.

Az akut homloküreg-gyulladás megelőzése

Segíthet megelőzni az orrmelléküregek problémáit a megfelelő higiénia. Evés előtt és a fürdőszoba használata után kezet kell mosni. Ügyeljen arra, hogy mosson kezet, mielőtt megérinti az arcát.

Ha megfázott vagy influenzás, pihenjen sokat!

Az allergének, például a dohányfüst elkerülése a fertőzést és a nyák felhalmozódását is megelőzheti.

Igyon sok vizet és fogyasszon egészséges ételeket, hogy megőrizze immunrendszere erős és megfelelő működését. A megfelelő hidratáltság segíthet a megfelelő nyálkahártya-állapot fenntartásában, a nyák folyóssá tételében és a felhalmozódott nyák megfelelő elvezetésében.

Forrás: WEBBeteg

Orvos szerzőnk: Dr. Szabó Zsuzsanna, háziorvos, pszichoterapeuta szakorvos

Felhasznált irodalom: What is acute frontal sinusitis? (Healthline)