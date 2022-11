Mi a presbycusis és miért fontos mielőbb kezeltetni?

A korral járó halláscsökkenés természetes jelenség, az életkor előrehaladtával jellemzően bekövetkezik valamilyen mértékben.

Dr. Kiss Sándor fül-orr-gégész, audiológus, a Fül-orr-gége Központ orvosa elmondta, hogy mit tegyünk, ha a presbycusis tünetei jelentkeznek.

Megelőzhető az időskori halláscsökkenés?

A presbycusis, vagyis időskori halláscsökkenés általában 65 év felett jelentkezik, előfordulása 75 év felett még gyakoribb és rendszerint mindkét fület érinti. Kialakulása egyfelől természetes folyamat, teljes mértékben megakadályozni nem lehetséges, hiszen ahogyan az idő múlását más testrészeinken is megérezzük az idő múlását, a hallószervek működése is a korral változik. Másfelől, ahogyan az izmaink, ízületeink és általános fittségi állapotunk esetében is igaz, a hallás terén is sokat számít az életmódunk. Aki vigyáz a hallása épségére, például hallásvédő eszközökkel óvja fülét az erős zajoktól, csökkenti az időt, amit a hangos zajban tölt, máris sokat tett a halláskárosodás megelőzéséért.

Mi a presbycusis oka?

Az időskori halláscsökkenést okozhatja a hallás folyamatában fontos szerepet játszó, a fülben a hanghullámokat elektromos impulzusokká alakító csigában lévő szőrsejtek károsodása. Oka lehet még a túl erős zajnak való kitettség, vagy hallóideg-károsító gyógyszerek szedése is. Kialakulása összefügghet egyéb okok mellett meglévő betegségekkel, magas vérnyomással és cukorbetegséggel, de egyéb fül-orr-gégészeti elváltozások, például a hallócsontocskák csökkent működése is szerepet játszhat a megjelenésében.

Mi történik, ha valaki elhanyagolja a kezelését?

Rosszabbul járunk, ha halogatjuk a kivizsgálást és megpróbálunk úgy tenni, mintha a hallásunk még mindig tökéletes lenne. A hallás fokozatos romlásával rendszerint egyre kínosabban érezzük magunkat társaságban, ahol nem értjük, hogy a többiek éppen min nevetnek, vagy pedig sokadszor is visszakérdezünk. A hallásvesztés így tovább növeli a szociális izoláció kockázatát, a társas kapcsolatok hiánya pedig fokozza az elmagányosodás érzését. A kezeletlen halláscsökkenés emellett veszélyeket is rejt, hiszen a csengő, telefon vagy a forgalom zajai nélkül a mindennapi tevékenységek is kockázatot jelenthetnek az idős személy számára.

Dr. Kiss Sándor elmondta, hogy a rizikócsoportba tartozó korosztályban évente ajánlott a hallás vizsgálata, mivel az időskori halláscsökkenés fokozatosan alakul ki és emiatt gyakran későn kerül felismerésre. Tünetek esetén pedig a szakember felkeresését nem érdemes halogatni, ne várjuk meg, míg a halláscsökkenés megnehezíti a mindennapokat!

(Forrás: Fül-orr-gége Központ)