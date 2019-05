Nem csak a frontoktól fájhat a fejünk

A tavasszal gyakori időjárási frontok sok embernél erős fejfájást okoznak, de a hűvös, szeles időben az arcüreggyulladás miatt is fájhat a fejünk. A tünetek nagyon hasonlóak lehetnek, de utóbbi esetben a fájdalomcsillapító mellett antibiotikumra is szükség lehet.

Az arcüreggyulladás jelei

Az arccsontokban összetett üregrendszer – az orr két oldalán az arcüregek, a szemek között, az orrgyök mögött a rostasejt rendszer, felettük a homloküreg, a koponyaalapon az iköböl - található. Amit a köznapi nyelvben arcüreggyulladásnak, helyesebben orrmelléküreg-gyulladásnak hívunk, az érintheti bármelyik területet.

Az orrmelléküreg-gyulladás során, a nyálkahártya gyulladásos duzzanatának következtében az üregek elzáródnak és a termelődő folyadék felgyülemlik. Ez okozza a nyomó, gyakran kisugárzó fejfájást – magyarázza dr. Augusztinovicz Monika fül-orr-gégész, allergológus. Attól függően, hogy a gyulladás melyik területet érinti, a fájdalom jelentkezhet a homlok, a szemüreg felső részén, vagy a szemek alatt, akár a fejtetőre vagy a felső fogsorba is sugározhat.

Tudta? Náthából könnyen lehet arcüreggyulladás

Front, vagy gyulladás?

A fejfájásnak több típusát ismerjük, az időjárási frontok változatos tüneteket okozhatnak az arra érzékenyeknél. Ami azonban egyértelműen megkülönbözteti a panaszokat az orrmelléküreg eredetű fejfájástól, az a náthás tünetek egyidejű jelentkezése, gyakran ez a gyulladás kezdeti jele is. Az orrfolyás, orrdugulás, esetleg láz mellett a mozgásra, különösen az előrehajláskor fokozódó fájdalom erősödése az orrmelléküreg-gyulladás tipikus tünete.

Az orrmelléküreg-gyulladás kezelése

Habár a tünetek könnyen összetéveszthetők a migrénes vagy tenziós fejfájással, a mielőbbi diagnózisra azért is van szükség, mert az orrmelléküreg-gyulladás más terápiát igényel. Kezeléséhez a fájdalomcsillapítók mellett antibiotikumra is szükség lehet, illetve nyálkahártya-lohasztó orrcseppek alkalmazása, antihisztaminok szedése is segíti a gyorsabb gyógyulást. A kivizsgálás azért is fontos, mert gyulladást nemcsak fertőzés, hanem orrpolip, allergia vagy orrsövényferdülés is okozhat, ilyenkor, ha a panaszok folyamatosan kiújulnak, már krónikus orrmelléküreg-gyulladásról beszélünk, amely csak a kiváltó ok – akár műtéti úton történő – kezelésével szüntethető meg.

Az orvosi kezelés kiegészítéseként házi praktikákkal is csökkenthető a fájdalom

A lábadozás ideje alatt a gyógyszeres kezelést segíthetjük, ha a lakás páratartalmára ügyelünk. A túl száraz levegő irritálja a gyulladt nyálkahártyát, ezért hasznos segítség a párásító készülék.

A száraz levegő mellett a dohányfüst, az erős illatok, parfümök, festékek, kozmetikumok is irritálják a nyálkahártyát, ezeket mellőzzük a lakásban.

A nyálkahártya nedvesítéséről belsőleg is gondoskodni kell, ehhez fogyasszunk sok folyadékot, így is segíthetjük a gyulladás csökkenését.

A tengervizes orrspray mellett érdemes orrmosót is beszerezni és a fiziológiás sóoldattal akár naponta többször is átmosni az orrmelléküregeket.

(Fül-orr-gége Központ - Dr. Augusztinovicz Monika, fül-orr-gégész, allergológus)