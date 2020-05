Fülvérzés - Kiváltó okok és kezelési lehetőségek

A fülvérzés nagyon rémisztő állapot, számos kiváltó oka között pedig néhány vészhelyzetnek számító kórkép is szerepelhet. A fül külső részéből történő vérzés általában felületi sérülés következménye, viszont ha biztos benne, hogy a fülét semmilyen behatás nem érte, fülvérzés esetén mielőbb forduljon orvoshoz, hogy amint lehet, megfelelő kezelésben részesüljön!

A fül anatómiája

A fül a hallásért felelős szervünk, mely az egyensúly szabályozásában is fontos szerepet tölt be. A fül külső-, középső- és belsőfülre oszlik.

A külsőfül a fül kívülről is látható fülcimpa és külső hallójárat, melyet a dobhártya választ el a középfültől.

A középfülben vannak a hallócsontocskák, melyek a levegő rezgéseit továbbítják, valamint az itt található fülkürt köti össze a dobüreget az orral. A fülkürt szabályozza a középfül nyomását, hogy a hangátvitel megfelelő legyen.

A belsőfülnek három különböző része van, melyek az egyensúlyérzékelésért és a hallásért felelősek.

A fülvérzés okai

A fülből történő vérzést általában felszíni bőrsérülés, például vágás okozza. A mélyebbről jövő fülvérzésnek más okai vannak:

1. Felszíni bőrsérülés

A bőrt érő kismértékű trauma, például vágás vagy seb a külsőfül vérzését okozhatja. Ebben az esetben a sérülés helyén valószínűleg nem jelentkezik más tünet, mint enyhe fájdalom.

Bőrsérülés akkor is előfordulhat, ha valaki fülpiszkálót használ vagy agresszívan próbálja a fülét tisztítani. A fertőzött piercing is okozhat vérzést.

2. Idegentest a fülben

A fülben lévő idegen tárgy gyakran könnyebben észrevehető a felnőtteknél, mint a gyerekeknél. Nem ritka, hogy a kisgyermekek apró játékokat, gyöngyöket, vagy egyéb kisméretű tárgyakat a fülükbe dugnak, és nem panaszkodnak.

A fülbe kerülő bármilyen tárgy – beleértve az apró rovarokat is – vérzést, fertőzést vagy kellemetlen érzést okozhatnak. A fülfájás tipikusan akkor oldódik meg, ha a tárgy már nincs a fülben.

3. Fejsérülés

A súlyosabb fejsérülések okozhatnak vérzést a fülből. Az ilyen típusú sérülések gyakran baleset, esés vagy sportsérülés miatt következnek be. Amennyiben a fülvérzést fejsérülés okozza, a betegnek valószínűleg agyrázkódása is van. Ennek tünetei a következők:

Fejfájás

Fülcsengés

Szédülés

Hányinger és hányás

Zavartság

Eszméletvesztés

Tudatzavar

Viselkedés változás

A fejsérülést követő fülvérzés agyállományba törő vérzés vagy más komoly sérülés következménye is lehet, ezért a beteg azonnali orvosi ellátást igényel!

4. Fülfertőzés

A fülfertőzés, noha bármilyen korban előfordulhat, gyermekeknél gyakoribb. Ezek a fertőzések a fül valamennyi részében előfordulhatnak. A külső- és középsőfül fertőzése a vérzés mellett az alábbi tüneteket okozhatja:

Láz

Fejfájás

Bőrpír

Fülfolyás

Duzzanat

Fülfájás

Hallásgyengülés

Nyaki fájdalom

5. Dobhártyasérülés

A dobhártya az a vékony membrán, amely a középfület elválasztja a külső fültől. Ez sérülhet és el is szakadhat. A dobhártyasérülés anélkül is megtörténhet, hogy a beteg észlelné azt, de akár fájdalmas is lehet. A dobhártyasérülés gyakori oka a fertőzés vagy sérülés, a legjellemzőbb tünetek pedig a következők:

Fülfájás

Fülcsengés

Fülfolyás

Vertigo jellegű szédülés

Halláscsökkenés

6. Barotrauma

A magasság megváltozásával gyakori tünet a fülcsengés érzése. Az magasság gyors változása miatt bekövetkező erős légnyomáscsökkenés szélsőséges fülsérülést okozhat. Jellemzően gyakori az állapot búvárkodás vagy repülés során. A fülből való vérzés mellett a barotrauma tünetei a következők:

Fülfájás

Nyomásérzet a fülben

Halláskárosodás

Szédülés

Fülcsengés

A barotrauma tünetei a magasság vagy nyomás gyors változása után szinte azonnal jelentkeznek.

7. Fülrák

A fülrák ritka betegség, de a fül bármely részén jelentkezhet. A fülrákos esetek többsége a külső fülön lévő bőrrák következménye. A bőrrák kb. 5 százaléka fordul elő a fülön.

Ugyanakkor azoknál a betegeknél, akik több mint tíz éve szenvednek hosszabb ideig fennálló vagy visszatérő fülfertőzésben, magasabb a rák kialakulásának kockázata a középső-vagy belsőfülben. Az ilyen jellegű rák leggyakoribb tünetei a fülvérzés mellett az alábbiak:

Halláskárosodás

Fülfájás

Duzzadt nyirokcsomók

Részleges arcbénulás

Fülcsengés

Fejfájás

Mikor kell orvoshoz fordulni?

Minden olyan esetben, ha fülből történő vérzést észlel, orvoshoz kell fordulni! Az orvosnak értékelnie kell a fülvérzést a megfelelő kezelés biztosítása érdekében.

Amennyiben a fülvérzést fejsérülés, vagy sportbaleset okozza, azonnali sürgősségi ellátásra van szükség! Ilyenkor fennál az agyvérzés, agyrázkódás vagy a fül egyéb, súlyos sérülésének a veszélye is!

A külső fülfertőzés vagy enyhébb sérülés okozta fülvérzés esetén is látnia kell az orvosnak a beteget a megfelelő kezelés érdekében!

Előfordulhat, hogy a felületi vágás vagy a fülből eltávolított idegen tárgy következtében fellépő enyhe vérzés nem igényel orvosi ellátást, azonban, ha olyan tárgy került a fülbe, ami szabad szemmel nem látható, annak biztonságos eltávolításához az orvos segítségét kell kérni!

A fülfertőzés tüneteinek csillapítása (pl. láz, bőrpír, duzzanat) szintén orvosi ellátást igényel.

Diagnózis, kezelés

Az orvos fizikális vizsgálat és a kísérő tünetek alapján diagnosztizálja a fülvérzést. Képalkotó vizsgálatot is elrendelhet a sérülés vagy esetleges rendellenesség megállapítására.

A fülvérzés kezelése a kiváltó októl függ, ám tipikusan az alábbiak lehetnek:

Antibiotikum a fülfertőzésre

A fül víztől és szennyeződéstől való védelme

Gyulladáscsökkentő és fájdalomcsillapító gyógyszerek

Meleg borogatás

Kórházi megfigyelés vagy az agyrázkódás/fejsérülés kezelése

Vágási sérülés esetén a terület tisztán tartása és az újabb sérülés elkerülése ajánlott a seb gyógyulásáig.

Egyes súlyos esetekben többféle kezelésre és/vagy műtétre lehet szükség.

Szövődmények

Ha a vérzés okai nem súlyosak és megfelelően lettek kezelve, nem kell számítani komplikációra. Egyes súlyos fülfertőzések vagy sérülések azonban olyan hosszú távú szövődményekkel járhatnak, mint:

Tartós halláskárosodás

Állandó fülcsengés

Fejfájás

Egyensúly problémák

Tartós szédülés

Állandó lyuk a dobhártyán

Kilátások

Általánosságban elmondható, hogy a fülvérzés kilátásai kedvezőek, általában tartós szövődmények nélkül megoldódik, ha a beteg azonnali és megfelelő kezelésben részesül.

Súlyos fertőzések vagy sérülések esetén halláskárosodásra és egyensúly problémákra lehet számítani, ezért bármilyen okból bekövetkező fülvérzés esetén ajánlott mielőbbi orvosi segítséget kérni, hogy még időben az állapotának megfelelő ellátást kapja!

Forrás: WEBBeteg

Cs. K., fordító; medicalnewstoday.com

Lektorálta: Dr. Ujj Zsófia Ágnes, belgyógyász, hematológus