Fülzsírdugó - Ezért alakul ki nyáron gyakrabban

A melegben a fülben található verejték- és faggyúmirigyek intenzívebben dolgoznak, ezért ebben az időszakban azoknál is jelentkezhet, akik egyébként nem hajlamosak a fülzsírdugó kialakulására.

Mi a fülzsírdugó?

A fülzsír fontos védelmi szerepet tölt be a fülben: megakadályozza, hogy a kórokozók, a por, kosz, vagy akár apró bogarak a fülbe jussanak. Védi a hallójárat és a külső fül érzékeny bőrét a kiszáradástól, így is segítve a fertőzések megelőzését. Ha azonban a felgyülemlett fülzsír valamilyen oknál fogva nem képes kiürülni a fülből, akkor fülzsírdugót képezve halláscsökkenést, fülfájást, fülzúgást is okozhat.

Mitől alakul ki?

Normális esetben a fülzsír eltávolítása a fülből egy öntisztuló folyamat során valósul meg: folyamatosan halad a külvilág felé, ahol megszáradva kihullik a fülből – magyarázza dr. Augusztinovicz Monika fül-orr-gégész. Bizonyos körülmények hatására azonban ez a folyamat nem működik tökéletesen; idősebbeknél például gyakori, hogy a felgyülemlett fülzsír nem tud eltávozni a fülből. A fülzsírdugó kialakulására hajlamosíthat az is, ha valaki poros környezetben tartózkodik rendszeresen, vagy szűkebb a hallójárata, fokozott a faggyúmirigy termelése, zsírosabb a bőre.

Miért ne távolítsuk el otthon?

A fülzsírdugó megelőzése és eltávolítása céljából több eszköz is létezik, dr. Augusztinovicz Monika azonban nem javasolja ezek otthoni használatát. A legismertebb fülfecskendő sem veszélytelen, hiszen csak ép dobhártya és gyulladásmentes hallójárat esetében alkalmazható, ezek vizsgálata pedig szakorvos feladata. „Az otthoni próbálkozások során nem ritka, hogy a betegek felsértik a hallójárat érzékeny bőrét, vagy épp beljebb tolják a fülzsírdugót.”

Hogyan szabadulhatunk meg tőle hosszabb időre?

Nem érdemes tehát otthon kísérleteznünk, fülészeti rendelésen a fül átmosásával, szakszerűen eltávolítják a fülzsírdugót. „A fül tisztítását követően, ha otthon rendszeresen paraffin, vagy olíva olajat csepegtetünk a hallójáratba, akkor azzal segíthetjük megelőzni újabb dugó kialakulását. A fül öntisztulását, a fülzsír távozását segíti az állkapocs rendszeres mozgatása, a rágás is. Bizonyos betegségek esetén szintén gyakrabban alakul ki fülzsírdugó. A bőrszárazsággal, intenzív hámosodással járó kórképek, mint az ekcéma vagy pikkelysömör esetén érdemes panaszoktól függően fél vagy egy évente fülészeten elvégeztetni a fül ellenőrzését, szükség esetén tisztítását.”

(Fül-orr-gége Központ - Dr. Augusztinovicz Mónika, fül-orr-gégész, allergológus)