Mivel helyettesíthető a tojás? Hogyan süthet-főzhet anélkül is finomat?

A tojásallergia az egyik leggyakoribb táplálékallergia. Jellemzően gyermekkorban alakul ki, de előfordulhat olyan eset is, amikor felnőttkorban jelentkezik. Kezelésének egyetlen módja a tojásmentes diéta, vagyis ha a tojást kiiktatjuk az étrendünkből, de ez nem jelenti azt, hogy a tésztafélékről, édességekről is le kell mondani, hiszen a tojás helyettesíthető.

Varga Dóra, a Budai Allergiaközpont dietetikusa ad hasznos tanácsokat a diéta összeállításához, és két sütemény receptet is megoszt olvasóinkkal.

Nem csak a tojás okozhat gondot

Abban az esetben, ha a szervezet a tojásban található valamelyik fehérjét allergénként ismeri fel és az immunrendszert védekezésre készteti, tojásallergia valószínűsíthető. Ez esetben sem a tojásfehérje, sem a tojássárgája, továbbá más szárnyasok tojása sem fogyasztható az erős keresztreakció miatt. Kerülni kell a szárnyasok tollával történő érintkezést is. Előfordulhat keresztreakció a csirkehúsra is, azonban a csirkehús immunválaszt kiváltó hatása alacsony, ezért a fogyasztása csak erősen pozitív reakció esetében, az orvos utasítása alapján kerülendő.

Hirdetés

Tojásmentes étrend

A tojásallergia kinőhető, de van olyan eset is, amikor egész életen át megmarad, vagy éppen felnőttkorban alakul ki. Kezelése a teljesen tojásmentes étrend. Ezért minden ételt, a tésztákat, édességeket is ennek az alapanyagnak a kihagyásával kell elkészíteni. Tudni kell, hogy főzés és sütés alkalmával sem csökken a tojás allergizáló hatása.

Készételek - Vásárlás előtt mindig olvassa át az összetevőket!

A készen vásárolt termékek összetevőit is gondosan át kell tanulmányozni, nem tartalmaznak-e – akár csak nyomokban is – tojást, tojásport.

Az, aki a tojásra allergiás, jegyezze fel a 3-as számot, ezzel jelölik ugyanis, hogy az adott termék vagy készétel tojást tartalmaz. A jelölés szerepelhet a csomagoláson, de egyre több helyen látható, hogy egy táblát kifüggesztenek az allergiát vagy intoleranciát okozó anyagok felsorolásával (a rendeletben szereplő sorrendben) és a termék neve mellé csak számokat írnak. Például ha a pékségben a kakaós csiga árcéduláján a glutént jelző 1-es mellett 3-as is szerepel, akkor tojást is tartalmaz.

Ha mi magunk sütünk, főzünk, mivel helyettesíthetjük a tojást?

A tojás számtalan, a hazai konyhában is gyakran előforduló étel alapanyaga. A rántotta és omlett mellett a rántott hús, tészták és sütemény is elképzelhetetlen lenne nélküle, ha nem létezne ma már több összetevő és praktika is a helyettesítésére. A tojásmentes diétát tartó betegeim számára több alternatíva is rendelkezésre áll, hogy ne kelljen egy alapanyag kiesése miatt drasztikusan változtatni étkezési szokásaikon – mondja Varga Dóra.

Durumliszt

Durumtészta például a legtöbb üzletben kapható. Ízében teljes mértékben a hagyományos, tojást is tartalmazó tésztákkal megegyező termék, a különlegessége abban rejlik, hogy mivel a durumliszt (durumbúzából készült liszt) fehérjetartalma magasabb, ezért tojás hozzáadása nélkül is készíthetünk vele ételeket. Súlyos tojásallergia esetén arra azért érdemes figyelni, hogy a boltokban kapható legtöbb durumtészta nyomokban tartalmazhat tojást, így a címke olvasását sose mellőzzük vásárlás előtt!

A sütemények készítésénél is használhatjuk ennek a búzafélének a lisztjét.

Lenmag

Ha szeretnénk például zabpehelyliszttel is sütni, mint a később majd bemutatásra kerülő recept esetében, akkor szükségünk lesz egy plusz hozzávalóra, amivel a tojást kiválthatjuk: ez jelen esetben a lenmag. Egy tojás helyettesítéséhez 1 evőkanálnyi lenmagot áztassunk megközelítőleg 3 evőkanál vízbe és aztán turmixoljunk össze. A magok vízbe áztatása, esetleg megfőzése után az összeturmixolt keverék zselés állományú és a dióra emlékeztető ízű lesz. Ennél egyszerűbb megoldás a lenmagpehely, amit közvetlenül a hozzávalókhoz adhatunk.

Banán, alma

Kevert süteményeknél a banán és az alma is jó alternatíva a helyettesítésre: kb. 80 g gyümölccsel pótolható egy darab tojás.

Keményítő, tojáshelyettesítő por

A tojás kukorica- és burgonyakeményítővel is kiváltható – panírozáshoz például jól bevált a kukoricakeményítőt vízzel elegyítve, habverővel felverve kapott tojásfehérje-állagú anyag –, de létezik erre a célra speciálisan tojáshelyettesítő por (pl. Loprofin, mely nem tartalmaz glutént, tehéntejfehérjét, tejcukrot, gyümölcscukrot és szóját), amit a csomagolásán leírtaknak megfelelően használjunk fel.

Tojáshelyettesítők piskótakészítéshez

Bár első hallásra elképzelhetetlennek tűnik piskótát készíteni tojás nélkül, ám egy kis konyhai trükkel ez sem lehetetlen. Ha a szokásos tésztánkhoz tojás helyett szódabikarbónát, citromlevet vagy ecetet használunk, akkor hasonlóan magas, laza, buborékokkal teli piskótatésztát kaphatunk.

Tojáshelyettesítő az ételösszetevők összetapasztására

Ha a tojás szerepe a receptben az összetevők összetapasztása, például fasírt készítése során, akkor a tojás helyett – sűrítő és zselésítő hatásuk miatt – jól alkalmazható a héjában főtt és melegen áttört, majd kihűtött burgonya, vagy a paradicsompüré is. Érdemes a fasírtpogácsát muffinformában megsütni, így jobban megőrzi az alakját.

Linzertészta készítése

Linzertésztát tojás nélkül is készíthetünk, ugyanolyan finom lesz.

Ha sárga színt szeretnénk adni a tésztának

Tojás nélkül készült tésztákat kevés kukoricaliszttel készíthetünk, ha azt akarjuk, hogy szép sárgás színük legyen.

Tojáshelyettesítő panírozáshoz

Panírozáshoz tojás helyett használjunk tejet.

Két finom, tojásmentes recept

Tavaszi ropogtatnivaló: citromos keksz

Hozzávalók 12 darabhoz:

• 100 g vaj

• 7 dkg barnacukor (vagy édesítőszer, típustól függően változó mennyiség szükséges)

• 4 dkg kókuszreszelék

• 1 citrom reszelt héja

• 1 fél citrom leve

• 70 g zabpehelyliszt

• 1 evőkanál lenmagpehely

Elkészítése:

A felolvasztott vajat kikeverjük a cukorral, hozzáadjuk a kókuszreszeléket, a citrom reszelt héját és a citrom egyik felének a kifacsart levét. Hozzákeverjük a zabpehelylisztet, a lenmagpelyhet és ha szükséges, kevés vízzel vagy tejjel könnyebben formázhatóvá tehetjük. Sütőpapírral bélelt tepsire kis halmokat teszünk és egy kanál segítségével ellapítjuk őket, vagy keksznyomót is használhatunk. 180 oC-ra előmelegített sütőben 10-15 perc alatt készre sütjük.

Zabpelyhes almás szelet

Vállalkozó kedvűek figyelmébe ajánljuk az alábbi tojásmentes receptet, melyet cukorbetegek is fogyaszthatnak (természetesen csak mértékkel):

Hozzávalók:

• 500 gramm zabpehely

• 1 kg édeskés alma

• 100 gramm mandula

• 100 gramm vaj

• 2 teáskanál fahéj

• 1 csipet só

Elkészítés

Az almákat megmossuk és nagy lyukú reszelőn lereszeljük a héjával együtt. Kézzel összedolgozzuk a zabpehellyel, durvára vágott mandulával és az olvasztott vajjal. Fahéjjal és egy csipet sóval ízesítjük. Egy tepsit kibélelünk sütőpapírral és egyenletesen eloszlatjuk benne a masszát. Előmelegített 180 fokos sütőben 30 percen keresztül sütjük. Tepsiben hagyjuk kihűlni, majd kockákra vágjuk.

(Budai Allergiaközpont - Varga Dóra, dietetikus)