A vegetarianizmus árt a csontfejlődésnek

Egyre többen figyelnek oda az egészséges táplálkozásra, ám nem minden táplálkozási trend jelent megoldást a betegségek megelőzésére. Egyrészt, bizonyos egészségesnek hitt élelmiszerek és táplálékkiegészítők bevizsgálatlanul kerülnek a polcokra, másrészt vitamin- és ásványi anyag hiány alakulhat ki kellő odafigyelés hiányában. Veszélyeket rejthet magában az egyoldalú vegetáriánus táplálkozás is.

Régebben még sokan vélték úgy, hogy saját és gyermekük egészségét megvédik azáltal, hogy húsmentesen táplálkoznak. Később elterjedt az a nézet, hogy a vegetáriánus étrend tápanyaghiányos állapothoz vezet és súlyos anyagcsere-zavarokat okozhat.

Az utóbbi évek kutatásai azt bizonyították, egy jól összeállított növényi alapú étrend segítségével megadhatunk a testünknek minden szüksége makrotápanyagot, és a legtöbb mikrotápanyagot. Problémát nem a vegetáriánus táplálkozás jelenti önmagában, hanem az egyoldalú étrend. Ugyanúgy lehet veszélyes egy mindenevő ember egyoldalú táplálkozása, mint egy vegán vagy vegetáriánus étrendet folytató, húsmentesen étkezőé. A hangsúly a változatosságon van, amit azonban vegetáriánusként nehezebb biztosítani.

Gyermekeknél veszélyesebb

A már kifejlődött felnőtt szervezetet is megterhelik a kialakuló anyagcsere-változások, de a még fejlődésben lévő gyermekszervezet nagyobb veszélynek van kitéve. A nem megfelelően összeállított étrendet követő, szigorú vegetáriánus diétán élő szülők többsége úgy gondolja, hogy jót tesz a gyermekének azzal, ha húsmentes étrendet biztosít számára. Az alacsony fehérje- és kalóriabevitel azonban mind kognitív, mind fizikai fejlődési elmaradásokat okozhat.

A negatív hatások közül az egyik legszembetűnőbb a csontállomány szerkezetének megváltozása. Felgyorsul a csontszövet állományának lebomlása, már fiatal korban csontritkulás alakul ki. Ezek következtében kis trauma hatására is eltörik a csont, és a törések gyógyulása is akadályozottá és elhúzódóvá válik.

Ez a folyamat kifejezetten gyerekek esetében veszélyes. A gyermek- és serdülőkorban fiziológiásan végbemenő folyamatok, azaz a csont- és fogfejlődés komoly zavart szenved. A már kialakult károsodás egy bizonyos pont után visszafordíthatatlanná válik, és a gyermek csont- és fogszerkezetében tartós deformitások alakulnak ki.

Milyen tápanyagokra figyeljünk?

Amennyiben minden makrotápanyag (zsír, fehérje, szénhidrát) megtalálható az étrendünkben, teljes értékű növényi étrend mellett is biztosítható az egészséges táplálkozás. Az egészséges táplálkozás a változatos, kiegyensúlyozott táplálkozást jelenti, és nem egyenlő sem a vegetarianizmussal, sem a húsfogyasztással.

Ha bármilyen meggyőződésből a vegetarianizmus mellett dönt valaki, akkor a vitamin- és ásványi anyag-pótlásra, a fehérje- és kalóriabevitelre fokozottan érdemes figyelni. A leggyakoribb probléma az elégtelen fehérjebevitel, a B 12 -vitamin, valamint a vas hiánya. A hiánytünetek kialakulása előtt ajánlott rendszeresen orvosi szűrővizsgálatokon részt venni, és szükség esetén a még tünetet nem okozó, de már kialakulóban lévő vitamin- és ásványi anyag hiányokat megfelelően kezelni.

Mindenkinek javasolt továbbá a folyamatos D-vitamin pótlás már kisgyermekkortól, amely megfelelően összeállított, változatos étrend mellett sem hagyható el felnőtt korban sem. A D-vitamin szorosan együttműködve egyéb vitaminokkal, ásványi anyagokkal részt vesz a hormontermelésben, a csontanyagcsere szabályozásában, így segít megelőzni a csontfejlődés zavarait is. Pótlása elengedhetetlen életkorhoz igazított dózisban.

Amennyiben bizonytalanok vagyunk, vagy speciális helyzet áll elő (terhesség, betegség, gyermek érkezik a családba) internetes böngészés helyett keressünk fel dietetikust, aki személyre szabottan elnavigál minket a megfelelő, egészséges táplálkozás útvesztőjében.

(Dr. Szabó Roxana - WEBBeteg)