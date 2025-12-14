A növényi alapú húspótlók előnyösen befolyásolhatják a koleszterinszintet

A vegetáriánus táplálkozás egyre nagyobb népszerűségnek örvend. Többféle típusa ismert, a legtöbben közös, hogy mellőzik a hús és az állati eredetű élelmiszerek fogyasztását. Helyette a zöldségeket, gyümölcsöket, gabonákat, magvakat, hüvelyeseket részesítik előnyben.

A növényi alapú húspótlók megjelenésükben, ízükben, állagukban igyekeznek az eredeti hústermékeket követni, ezáltal kiváló lehetőséget teremtenek a vegán étrend bevezetéséhez, kipróbálásához és folytatásához. Ugyanakkor, tápértékük változó lehet és valamennyi közülük ultrafeldolgozott élelmiszer (de ez a húsokról is elmondható!).

Egy amerikai tudóscsoport a növényi húspótlók érrendszerre gyakorolt hatását vizsgálta, ennek eredményét szeretnénk most bemutatni. Az elemzéshez randomizált, kontrollált vizsgálatok adatait használták fel, és kizárták azokat a tanulmányokat, amelyek a rovaralapú, illetve a hagyományos növényi húshelyettesítőkre (például a tofura) összpontosítottak, bevonták viszont a gombából készült, mikoprotein-alapúakat. 369 egészséges felnőtt egészségügyi értékeit vetették össze: voltak, akik állati eredetű húst, mások növényi alapú húspótlókat tartalmazó étrendet fogyasztottak. A diéta különbsége három tényezőben mutatkozott meg legjelentősebben: a teljes koleszterinszint, az LDL-koleszterin-szint és a testsúly értékeiben.

A húsutánzatok már rövid távú (≤8 hét) fogyasztás után is körülbelül 6%-kal csökkentették az összkoleszterin szintjét, az LDL („rossz”) koleszterinét pedig 12%-kal. Az alanyok testsúlya mindössze 1%-kal lett kevesebb, így ez nem tekinthető szignifikánsnak. Továbbá, a kutatók nem tudtak jelentős hatást megfigyelni a HDL („jó”) koleszterin, a trigliceridszint, a vérnyomás vagy az éhomi vércukorszint értékeiben sem.

A tanulmány különleges eredménye, hogy a gombából nyert húshelyettesítők járultak hozzá leginkább a teljes koleszterin és az LDL-koleszterin szintjének csökkenéséhez. A mikoprotein-termékek magasabb rosttartalommal, alacsonyabb telítettzsír- és magasabb telítetlenzsír-tartalommal rendelkeznek, mint a többi növényi alapú húshelyettesítő.

A vizsgálat hátrányai közé sorolható, hogy a húspótlók rövid távú fogyasztását vizsgálta, így nem lehet nyilatkozni a lehetséges hosszú távú hatásokról. Egészséges felnőtteket vizsgáltak, ezért nem feltétlenül általánosíthatók az eredmények szív- és érrendszeri betegekre, valamint a vizsgált alanyok száma is alacsony volt.

Összességében kijelenthető, hogy a növényi alapú húshelyettesítők, még ha ultrafeldolgozottak is, pozitívan befolyásolják a koleszterinszintet. A minimálisan feldolgozott növényi élelmiszerek tűnnek a legjobb választásnak, mivel tápanyagprofiljuk kiegyensúlyozott. Az eredmények segíthetnek az embereknek a növényi alapú étrendre való átállásban.

A vegán étrend iránt mutatkozó nagyfokú érdeklődésnek egyaránt lehet egészségügyi és környezetvédelmi oka. Számtalan érvet lehet felsorakoztatni a húsmentes étrend mellett. Mindenképpen érdemes étrendünket bővíteni, kipróbálni többféle növényi terméket, ezáltal nemcsak változatos étkezést biztosíthatunk magunk és családunk számára, hanem egészségünkért is sokat tehetünk.

Forrás: WEBBeteg

Szerző: Dr. Kőműves Anikó, szakgyógyszerész, orvos- és egészségtudományi szakfordító

Felhasznált irodalom: Lower cholesterol linked to shift to plant-based meat alternatives (Medical News Today)