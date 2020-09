Milyen a jó fogkefe? - A fogorvos válaszol

Melyek a legfontosabb szempontok fogkefevásárlásnál? Mit tehetünk azért, hogy fogaink a lehető legtovább épek és egészségesek maradjanak?

Manapság, mikor annyira fontos, hogy ápoltak, divatosak legyünk, hajlamosak vagyunk a tisztálkodásunkat gépiesen és gyorsan elvégezni. Pedig érdemes néha megállni és utánajárni, hogy mennyi új dolog és irányzat jelenik meg. Így van ez a fogkefék és a szájápolás többi eszközének esetében is.

Pár éve még mindenki a tv maci fogmosási technikáját alkalmazva mosta a fogát a legkeményebb sörteszálú fogkefével, minek eredményeképpen a lakosság nagy részének, ék alakú fognyaki kopása, és ezzel együtt fognyaki érzékenysége alakult ki, mely igen heves fájdalommal jár hidegre, melegre, édesre és savanyúra is.

Az évekig, évtizedekig végzett helytelen fogmosás kemény fogkefével, nemcsak a fogakat károsítja, hanem az íny visszahúzódását is eredményezi. Gyakorlatilag elsúroljuk azokat. Az íny visszahúzódása miatt a szabaddá vált gyökérfelszín érzékeny lesz és esztétikailag zavaró.

A kemény sörtéjű nem jó

Tehát a mai irányelveknek megfelelően, amikor fogkefét választunk, akkor ne a kemény, hanem a közepes, vagy még inkább a puha sörtéjű fogkefét emeljük le a boltok polcairól. A puha sörteszálú fogkefék mosási hatékonysága annak ellenére, hogy puha, tökéletes, ugyanis bizonyos márkák esetében a sörteszálak mennyisége tízszeres a hagyományos fogkefékéhez képest. A sűrű szövés miatt a fogkefe sörtéi nem karcolva tisztítanak, hanem szinte törölnek.

A fogakon és a pótlásokon képződött friss lepedéket ugyanis egy papírzsebkendővel is el lehet maradéktalanul távolítani, nincs szükség hozzá kemény eszközökre. További előnye a puha sörteszálaknak, hogy minimális nyomóerő hatására behajlanak a legkisebb egyenetlenségekbe is, könnyebben követik a fog domborulatait, és kitűnően tisztítják azokat. Ezeknek a fogkeféknek a használatához kicsi nyomóerőt kell alkalmazni.

Már az ókorban is díjazták a szép mosolyt! A fogfehérítés nem új keletű dolog. Története egészen az ókori egyiptomiak birodalmába vezet vissza minket. Ebben a korban a fehér fogsor ugyanis egyet jelentett a jóléttel. A céljuk elérése érdekében a legkülönbözőbb eszközökkel próbálkoztak, melyek között a nem éppen ízléses eljárások is helyet kaptak.



Az ókori rómaiak például az ammónia hatását kihasználva a vizeletüket alkalmazták „jólétük kifejezésére”. De léteztek ettől ízlésesebb fehérítő krémek is, melyeket őrölt tajtékkő és borecet vagy szóda és hamu keverékéből nyertek. A 17. században a haj és fogak állapotáért felelős borbélyok a fogakat lereszelték majd olyan savval kezelték meg, amitől az kifehéredett.



Az emberek a szép mosolyt annyira fontosnak tartották, hogy nem törődtek azzal, hogy az eljárásnak köszönhetően a szuvas fogak száma egyre csak gyarapodott.

Fogkefe választásakor nem csak a sörteszálak keménységét érdemes figyelembe vennünk, hanem a fogkefe nyakát is. Azok, amelyek flexibilisek, vagy merevek, de szögben hajlanak, nem irányíthatóak olyan precizitással, mint az egyenes fogkefék. A sörteszálak váltakozó hosszúsága, iránya, illetve a különböző polírozó korongot tartalmazó fogkefék sem szerencsések, ugyanis ahol a rövidebb sörték, vagy polírozó korongok helyezkednek el, nem biztos, hogy megfelelően tisztítják a fogfelszínt.

Másik fontos szempont a fogkefe fejének a nagysága. A hátsó fogak elérhetősége szempontjából minél kisebb a fej annál jobb. Tehát a legjobban használható fogkefe napjainkban egyenes, kisfejű, a sörteszálak egyenlő hosszúságúak és puhák, sűrű szövésűek. Igaz, hogy ezek a fogkefék külsőre nem olyan izgalmasak, mint a hajlított, polírozó korongokkal és egyéb csodákkal ellátott társaik, de legalább jól irányíthatóak és nem roncsolják a fogszövetet és az ínyt.

Bizonyos esetekben a hétköznapi, egyszerű fogkeféken kívül, szükség lehet speciális darabokra is. Ha a fogaink nagyon torlódottak, vagy kicsi a szájnyílásunk, és a hátsó fogakat nehezen érjük el, esetleg pótlást, vagy fogszabályozó készüléket viselünk, akkor az egycsomós fogkefét ajánlom. Ez a fogkefe egy sörtecsomót tartalmaz, olyan, mint egy kis hajlított ecset. Ezzel a fogfelszíneket egyenként is alaposan tudjuk tisztítani. Az egycsomós fogkefét, inkább kiegészítésképpen ajánlanám normál fogmosás után. A használata nagyon egyszerű, és kellő gyakorlat birtokában, akár tv nézés közben is elvégezhető.

A fogkefe nem elég

Ne higgyük azonban azt, hogyha beszereztük az ideális fogkefénket, és kellő ideig mostuk vele a fogunkat lefekvés előtt, akkor mindent megtettünk a fogaink védelme, egészsége érdekében. A fogkefe ugyanis csak a rágófelszínt, illetve az ajkak és a nyelv felé eső fogfelszíneket tisztítja, a fogak egymás felé néző felszíneit - az úgynevezett approximális felszíneket - nem éri el. Ezeket a fogselyemmel vagy a fogköztisztító kefével tudjuk tisztán tartani, de ezek használatáról majd máskor...

Miután már tudjuk, hogy mivel és hogyan tisztítsuk meg fogainkat és fogközeinket, csak egy dolog maradt hátra: önmagunk ellenőrzése. Legtöbben úgy gondoljuk, hogy tökéletesen mossuk fogainkat. Sajnos ezt csak nagyon kevesen mondhatják el magukról. Javaslom, hogy időnként, a fogmosás után rágjanak el egy úgynevezett plaque-festő tablettát, mely az el nem távolított lepedéket festi színesre.

Van olyan tabletta, mely a régi és a friss lepedék között is különbséget tud tenni. A plaque-festő tabletta nagyon jó önkontroll, segítségével tökéletesíteni tudjuk a fogmosási technikánkat. Egy jó fogkefe, egy megfelelő fogköztisztító eszköz és a rendszeres önkontroll hosszú távon egészséges, gyönyörű fogakat és kevés fogorvosi rendelőben eltöltött percet biztosít. Mindenkinek jó és hatékony fogmosást kívánok!



Forrás: WEBBeteg

Orvos szerzőnk: Dr. Szentpáli Szilvia, fogorvos