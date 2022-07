Mit ehetünk, és mit nem javasolt fogyasztani foghúzás után?

Foghúzás után néhány napig érdemes kiemelt figyelmet fordítani arra, hogy mit eszünk, illetve hogy mit is iszunk, és arra is, hogy miket nem javasolt fogyasztani. Az alábbi cikkben kifejezetten a foghúzás után javasolt étkezési tanácsokat járjuk körbe, és ezekkel kapcsolatban adunk pár hasznos tippet.

Étkezési tippek a foghúzás napjára

A foghúzás napján, a kezelés előtt feltétlenül érdemes bőségesen étkezni, semmiképp ne érkezzen éhgyomorra a fogászatra! Egyébként is javasolt mindenképpen enni a fogászati kezelések előtt, függetlenül attól, hogy fogtömésre megyünk vagy foghúzásra. Sokszor ugyanis egy fog esetleg már nem alkalmas a tervezett tömésre, és a fogorvos dönthet a foghúzás mellett is.

Több oka is van annak, hogy miért is érdemes jóllakottan érkezni a fogorvoshoz. Mivel foghúzás után pár óráig nem érdemes enni, és a stressz fokozottan igénybe veszi a szervezetet, ha leesik vagy ingadozik a vércukorszintünk, az akár ájuláshoz is vezethet. Nem mellesleg alacsony vércukorszintnél jobban izgulunk, és sokak a fogászatra eleve fokozott izgalommal érkeznek. Ha éhesek vagyunk, akkor fokozódik a nyálelválasztás is, ami pedig fokozhatja a beavatkozások során a kellemetlenségeket. Többször, vagy hosszabb ideig lehet szükség a nyálszívóra, ami sokaknál kellemetlen érzést, esetleg garatreflexet (öklendezés) válthat ki.

A foghúzás napján a javasolt gyógyszereit feltétlenül szedje be. Ezekre nem vonatkoznak az étkezési korlátozások, hacsak a fogorvos kifejezetten másképp nem rendeli. Gyógyszereit az orvos által meghatározott ideig és megszabott mennyiségben szedje.

Közvetlenül foghúzás után – gondolunk itt az első percekre, órákra – a legjobb, amit tehetünk, hogy megteremtjük azokat a körülményeket a szájüregben, melyek elősegítik a sebgyógyulást. Ez különösen akkor igaz, ha a fogeltávolítás nem sebészi úton történt, tehát nem varrják be a fogínyt. Ekkor a seb fertőződésre fokozottabban érzékeny, tehát étkezés során bizonyos ételeket el kell kerülni a mielőbbi gyógyulás érdekében.

A beavatkozás után még pár óráig fennáll az érzéstelenítő hatása. Ez alatt az időszak alatt nem ajánlott ételt fogyasztani sem, mivel a helyi érzéstelenítés hatása, a zsibbadás akadályozza a helyes érzékelést, így könnyen előfordulhatna, hogy evés közben a páciens a szájára vagy a nyelvébe harapna. Inni is csak akkor javasolt már, ha a nyelés biztonsággal érezhető.

Gyakran foghúzás után nem sokkal farkaséhség is ránk törhet. Ilyenkor próbálja az éhségét ideiglenesen ivással enyhíteni, hiszen enni, ahogy fentebb is írtuk, kizárólag a zsibbadás megszűnése után szabad. Ha pedig végre újra érzi a szája minden apró részét, és étkezésre kerül a sor, érdemes megfogadni és betartani, mit szabad és javasolt, és mit nem tanácsos enni.

Milyen ételeket javasolt kerülni foghúzás után?

Állati eredetű tej, illetve az abból készült termékek tiltólistásak, ezért érdemes kerülni a tej mellett a sajtokat, tejfölt, vajat. Túrót, joghurtot sem ajánlott ilyenkor fogyasztani, hiszen a bennük található baktériumoknak igazi melegágya lehet a friss seb, a fertőzésveszély emiatt kiemelten magas. A carbonara spagetti tehát nem megfelelő étel ilyenkor, de a cézár- és ezersziget öntetes saláta, valamint a tejet és joghurtot tartalmazó nyers ételek és nassolnivalók, mint sajtkrém, kőrözött, túrórudi, tejszelet, pudingok, tiramisu fogyasztását is kerüljük el.

A tojás és az abból készült termékek – a kaszinó tojás, a félig átsült rántotta, a tükörtojás – is kerülendőek, ezekre is ugyanaz az igaz, ami a tejtermékekre – a bennük lévő baktériumok könnyen találnak maguknak szaporodásra alkalmas helyet a sebes fogínyben.

A seb záródásáig kerülje az alkoholtartalmú italokat is az értágító hatásuk miatt, ez különösen az első két nap fontos! Normál esetben a mértékkel fogyasztott alkohollal nincs probléma, de ilyenkor egyáltalán nem ajánlja a fogorvos: az alkohol értágító hatása miatt nehezíti a sebgyógyulást, fokozhatja a vérzést. Ugyanez igaz sajnos a kávéra is.

A nyers hús fogyasztása ugyanúgy veszélyes foghúzás, fogászati műtét után, a nyers hús – pl. tatárbifsztek; a kevéssé átsütött húsok, hamburgerpogácsák – is bakteriális fertőzésveszélynek teszi ki a gyógyuló fogínyt.

Kerülje továbbá az aprómagvas ételeket, amilyen pl. a ribizli, a málna, továbbá a borsót, a kukoricát, különösen a rizst, és minden mást, melynek termése vagy gyümölcse ezekhez hasonló méretű. Ezek az apró ételdarabok könnyen beleragadhatnak a friss sebbe, ami akadályozza a gyógyulást, és emellett még kellemetlen irritációt is okoz. Nem javasolt lenmag, chiamag, mákos ételek stb. fogyasztása sem.

A pürésítéssel is legyen óvatos. A közhiedelemmel ellentétben ne pürésítse az ételt. Ennek komoly oka van. Fájó, sajgó sebbel és állkapoccsal, ami gyakran napokig is eltarthat, nem csoda, hogy azt gondolhatjuk, könnyebb lenne például a zöldség- vagy krumplipürét, gyümölcspüréket megenni. Ez azonban szintén hátráltathatja a fogíny gyógyulását, mivel a pépes ételek könnyebben rá- és megtapadnak a seb felületén és a seben, ami nem kedvez a gyógyulásnak.

Bár furcsának tűnhet, de foghúzás utánra tehát mégis a normál konzisztenciájú, azaz rágást igénylő ételekre van szükség, és nem a különböző turmixolt és pépesített ételekre.

A divatos smoothie is kerülendő ilyenkor annak sűrű pépes állaga miatt, ráadásul még apró gyümölcsmagokat is tartalmazhat aprított formában, ami nagyon nagy eséllyel be is kerül a sebbe, tovább irritálva azt.

Mindemellett a szénsavas italokat is kerüljük, hisz ezek is irritálják a friss sebet, csakúgy, mint a hasonló okból szintén tiltólistás csípős és fűszeres ételek.

A tiltólistás ételek fogyasztásakor komoly mellékhatásokra számíthatunk, mint például a sebgyulladás és az erős fájdalom, amelyek ismételt fogászati ellátást, esetleg komolyabb antibiotikumos kezelést igényelhetnek.

Hosszúnak és elkeserítőnek tűnhet a tiltólistás étel- és italfélék sora. De vannak olyan élelmiszerek és italok is, amelyek nyugodtan fogyaszthatók, nézzük, melyek ezek!

Mit lehet enni foghúzás után?

A beavatkozást követően, amíg a zsibbadás el nem múlik, ne próbálkozzunk a rágással. Ellenkező esetben komoly és fájdalmas sebeket lehet ilyenkor szerezni. Mégis bizonyos anyagcsere-betegségek (például cukorbetegség), vagy egyéb (kór)állapotok esetén egyeseknek speciális diétát kell tartaniuk, és meghatározott időnként gondoskodniuk kell a megfelelő tápanyagbevitelről. Ha ez épp a zsibbadás idejére esik, akkor ilyen esetben egy könnyebb, tejmentes leves fogyasztását javasoljuk.

Egyéb ételfélék, amelyeket bátran és javasoltan fogyaszthat foghúzás után:

Növényi tejek, és sajtok

Péksütemények

Párolt és sült zöldségek, gyümölcsök

Párolt és sült húsok (jól átsütve)

Grillezett ételek

Levesek tej és tejszín nélkül.

Olaszos tésztaételek csípős és tejszínes szószok nélkül (pl.: bolognai spagetti, de ennél érdemes figyelni a darált hús méretére, mert a túl apróra darált hús csakúgy, mint az apróbb magvak, rizsszemek, szintén beleragadhat a sebbe.)

Saláták fűszeres, olívaolajos öntetekkel (de tejes, tojásos öntetek tilosak!).

Desszertnek fogyaszthatóak kekszek, sült tészták, könnyű piskóták, vagy akár szilvás gombóc magozott szilvából (apró magok vagy magvas gyümölcsök és tejes, tojásos krémek és lehetőleg kezdetben gríz vagy morzsa nélkül).

A főtt ételek esetén arra figyeljünk, hogy az elkészült étel ne legyen túl forró, mert a túl meleg étel szintén kellemetlen érzést, fájdalmat vagy duzzanatot válthat ki.

A gyógyulás teljes idejéből, amely jellemzően 2-3 hetet jelent, legalább 5 napig kiemelten fontos a fenti étkezési tanácsok követése.

További hasznos tanácsok

Igyekezzen továbbá a kezdeti időszakban kímélni magát. Fájdalom előfordulhat akár napokkal a húzás után a megerőltetés, vagy akár a rágás, kisugárzó fájdalmak miatt is. Fájdalomcsillapító nyugodt szívvel szedhető a fogorvos utasításainak megfelelően.

Egyéb teendők Foghúzás után - A fogorvos tanácsai

Forrás: WEBBeteg

Orvos szerzőnk: Dr. Szabó Zsuzsanna, háziorvos



Felhasznált irodalom: