Kik hajlamosak a foglepedék-képződésre?

Foglepedék mindenkinél képződik, de vannak bizonyos kockázati tényezők, amelyek növelik a valószínűségét. Dr. Benkő Krisztina, fogszakorvos szerint nekik különösen fontos a professzionális fogápolás.

Mi az a plakk?

A foglepedék kialakulása A fogakon, a nyelven, a szájüregben rengeteg baktérium található. A megfelelő szájhigiénia hiányában a mikroorganizmusok akadálytalanul elszaporodhatnak.



A foglepedék kialakulása és a szájüregi mikroorganizmusok

A fogászati (dentális) plakk a fogak felszínén kialakuló lepedék, amely a fogak egyes részeiről önmagától ledörzsölődik a nyelv súrlódó hatására rágás közben. Sok esetben a plakk szabad szemmel is látható, azonban a drogériákban kapható színezőtabletták olyan lerakódásokat is láthatóvá tesznek, amelyekre nem is gondoltunk. Ilyen módszerrel sem válik azonban láthatóvá az íny alatt megtelepedő lepedék.

Ráadásul, amíg a fiatalabb korosztálynál még erőn és magasan tapad az íny, addig az idősebbeknél egy kissé már visszahúzódik, így főleg a cement-zománc határtól lejjebb tapad. Az íny alatt megült plakk pedig melegágya a gyulladásnak, a fogszuvasodásnak, végső soron a fog elvesztésének. Ezt a folyamatot természetesen az öröklött adottságokon kívül az életmód, az egészségi állapot és a fogápolási szokások is befolyásolják.

A fogkőképződés egyéni adottság is

A fogkő A fogkő nem csak esztétikailag zavaró, hanem súlyos fogágy-betegségek elindítója is lehet. Ha a fogkő nem kerül időben eltávolításra, akkor az íny idővel visszahúzódik, elsorvad.



A fogkő és következményei

A fogkőképződést teljesen meggátolni nem lehet, de a lepedék rendszeres eltávolításával sokat tehetünk a megtelepedése ellen. Kialakulását ugyanis a genetikai hajlamon kívül a táplálkozás és a szájhigiénia is meghatározza. Vagyis mivel a fogkő a lepedékből alakul ki, azt csakis alapos, részletes fogmosással, fogselymezéssel, fogköztisztító kefék és szájzuhany használatával tudjuk eltávolítani, így nem lesz egy olyan felület, amely megkeményedhet a nyálban lévő ionok hatására.

Mindezek függvényében vannak, akiknek gyakrabban, másoknak ritkábban kell igénybe venniük a professzionális fogkő-eltávolítást. Ez az eljárás azonban évi 3-4 alkalommal ismétlendő, ugyanis a fogkő – azontúl, hogy nem szép látvány – az ínygyulladás okozója is lehet, amely kifejlett állapotában az íny vörösségét, duzzadását, vérzését okozza, sőt, sokszor a kellemetlen szájszag hátterében is ez áll. Az állandósult ínygyulladás pedig fogágy-betegségbe torkollhat.

Kik hajlamosak leginkább a plakk-képződésre?

A fogszuvasodás A teljesen megtisztított fogon, már 20 perc múlva megindul a plakk-képződés, amely hamarosan a fogzománcot roncsoló, és hosszabb távon fogszuvasodáshoz vezető savas kémhatást idéz elő.



A fogszuvasodás okai

Akiknek legyengült az immunrendszerük.

A cukorbetegek.

A vérképzőszervi betegségben szenvedők.

Az anyagcsere-betegséggel élők.

A várandós nők.

A dohányzók.

A rendszeresen stressznek kitett személyek.

A szájápolást elhanyagolók.

A professzionális szájápolás

A professzionális szájápolás nem egyenlő a fogkő eltávolításával (depurálással), ahogyan sokan gondolják – hangsúlyozza dr. Benkő Krisztina, az Oxygen Fogászat szakorvosa. Ez a szerteágazó eljárás ugyanis megszünteti az összes olyan okot, amely lehetővé teszi, sőt megkönnyíti a baktériumok megtelepedését a fogakon és az úgynevezett fogműveken (elálló szélű koronák, tömések).

Vagyis a fogkő letisztítását követi az összes elszíneződés, felrakódás eltávolítása, a fogak felszínének felpolírozása, a nehezen elérhető területek megtisztítása, az ínybarázdák hidrogén-peroxidos vagy chlorhexidines átmosása, az elálló szélű fogművek, tömések lesimítása, és ha szükséges, gyógyszeres-fertőtlenítő zselék behelyezése.

Az igazán gondos kezelés része a fogszabályozó eljárás is, hiszen a szabálytalan fogazat sokkal kevésbé hatékonyan tisztítható, így könnyebben megtelepszik rajta a lepedék is.

Az esetleges gyulladások csökkentése, megszüntetése is része az kezelésnek, hiszen ez gyakori probléma a fogágy és az íny esetében is.

Aki fogfehérítést tervez, tudnia kell, hogy a professzionális szájhigiénés kezelésnek mindenképpen meg kell előznie ezt az eljárást.

(Oxygen Fogászat)