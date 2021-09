Szoptatás a terhesség alatt

A szoptatás a szülés utáni időszakban viszonylag biztonságos fogamzásgátlási módszer. A fogamzásgátló hatás azonban csak akkor jelentős, ha a baba nincs hat hónapos, nem kap az anyatejen kívül kiegészítő táplálékot, sem cumit, az egyes szoptatások között nem telik el hat óra, és a baba kellően hosszú időt tölt az anyamellen.

A fenti kritériumok együttes teljesülése nagy valószínűséggel kizárja a peteérés bekövetkeztét és így az újabb terhességet. Néhány szoptatós anya ugyanakkor kizárólagos szoptatás mellett is menstruál pár héttel a szülést követően, másoknál pedig napi egy szoptatás is megakadályozza a teherbeesést. A terhesség már a szülést követő első vérzés előtt létrejöhet, hiszen a menstruációt peteérés előzi meg.

Hirdetés

Amennyiben a terhesség ismét bekövetkezik a szoptatási időszak alatt, az a jelenleg érvényben levő ajánlások alapján általában nem indokolja a baba elválasztását. Vannak azonban olyan állapotok, amelyek esetén nem árt az óvatosság és a baba fokozatos elválasztása. Ezek közé tartozik például a kórtörténetben szereplő többszörös vetélés, koraszülés, vagy a jelen terhesség alatti fenyegető koraszülés.

Ezekben az esetekben a szoptatás során felszabaduló oxytocin méhösszehúzódást okozó hatása veszélyes lehet a terhességre, normál esetben a méhizomzat csak a szülés idején válik érzékennyé erre a hormonra. Probléma esetén tehát érdemes mérlegelni az elválasztást, de annak is tudatában kell lenni, hogy ez nem feltétlenül akadályozza meg a terhesség esetleges megszakadását.

A szopós babákat többnyire nem zavarja az anya újabb terhessége, vannak azonban olyanok, akik elválasztják magukat, amint a kistestvér megfogan. A háttérben ilyenkor az anyatej megváltozott íze állhat. A tej összetétele valóban megváltozik a várandósság idején, mennyisége is csökkenhet.

Problémát jelenthet a mellbimbók érzékenysége, ez csökkentheti az anya szoptatási kedvét. A korai terhességben fellépő fáradékonyság miatt is nehézkesebb lehet a szoptatás. Ugyanakkor az is igaz, hogy egy örökmozgó kisgyerek mellett kincset érhet az a napi néhány, szoptatással és összebújással töltött perc.

Kell a vitamin

Az anya megfelelő vitamin- és ásványianyag-ellátottságára érdemes odafigyelni. Attól semmiképpen sem kell tartani, hogy a fejlődő magzat bármiben is hiányt szenved, az anyatej összetétele is megfelelő marad, azonban a kismama raktárai kimerülhetnek. Főleg a vasraktárak állapotára kell figyelmet fordítani és ha szükséges, vastablettát szedni. A kiegyensúlyozott táplálkozás és a kismamáknak ajánlott multivitamin szedése is javasolt.

A szülés után is folytatható a nagyobb baba szoptatása, ha a gyermek igényli és ez nem jelent terhet az anya számára. Ilyen esetben az anyatej összetétele a kisebb baba igényeihez alkalmazkodik, mennyisége azonban mindkét gyerek számára elegendő. Arra érdemes odafigyelni, hogy a nagyobb gyermek a kicsi után kerüljön mellre, de tulajdonképpen az is megoldás lehet, ha az egyik gyermek mindig csak az egyik oldali, a másik pedig a másik mellből szop.

A terhesség alatti szoptatást illetően tehát (amennyiben egészségügyi indok nem merül fel) érdemes az érzéseinkre hallgatni és ha az anya számára nem kellemetlen a szoptatás, nyugodtan folytatható.

Forrás: WEBBeteg

Orvos szerzőnk: Dr. Szimuly Bernadett, általános orvos