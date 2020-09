Hypertonia és fogamzásgátlás

Milyen fogamzásgátlási módszer javasolt a magas vérnyomásban szenvedő betegeknek?

A magas vérnyomás a nyugati társadalmakban sajnos már népbetegségnek számít, a becslések szerint Magyarországon kétmillió ember küzd ezzel a tüneteket gyakran nem okozó, azonban komoly hosszútávú következményekkel bíró betegséggel.

A háttérben sok tényező összjátéka áll, és szinte mindegyik kapcsolatban van a modern, rohanó életstílussal: az elhízás, a mozgásszegény életmód, a cukorbetegség, a dohányzás, a kialvatlanság, a sok stressz mind-mind kedvez a magas vérnyomás kialakulásának. Nem csoda, hogy az egészségtelen életmód miatt már a fiatalabb, 20-30 éves korosztályban is egyre gyakrabban lehet normálisnál magasabb vérnyomásértékeket mérni. Felmerül a kérdés, hogy ez az állapot befolyásolja-e a fogamzásgátlást, illetve az ilyen nőknek melyik a legkedvezőbb, legbiztonságosabb módszer.

Kombinált hormonális fogamzásgátlás

A legtöbb hormonális fogamzásgátló készítmény (tabletta ill. hüvelygyűrű) ebbe a csoportba tartozik. Azért nevezzük őket kombináltnak, mert kétfajta női hormont tartalmaznak (mesterséges tüszőhormont és mesterséges sárgatest-hormont). Ez a két hormon a női szervezetbe bejutva visszaszorítja a petesejtek érését, gátolja a tüszőrepedést (ovulációt), a spermiumok számára átjárhatatlanná teszi a méhnyak nyákrétegét, a méhnyálkahártyát elvékonyítva nehezíti az esetlegesen megtermékenyült petesejt megtapadását.

A megbízható fogamzásgátláson túl a női hormonok bevitele számos előnnyel, jótékony hatással is jár. A ma kapható fogamzásgátlók már mind a modern, alacsony hormontartalmú családba tartoznak, ezért nemkívánatos mellékhatások ritkán fordulnak elő, és azok is enyhék.

Ilyen mellékhatás a vérnyomás csekély, de kimutatható növekedése (ez nagyjából 2-3 Hgmm emelkedést jelent mind a szisztolés, mind a diasztolés értéket tekintve), bizonyos véralvadási folyamatok kismértékű erősödése, a vér zsírtartalmának (elsősorban a trigliceridek) emelkedése, az inzulinrezisztencia minimális növekedése. Mindezek a hatások fiatal, nem dohányzó, egészséges, normál vérnyomású pácienseknek semmiféle problémát nem jelentenek.

Más a helyzet akkor, ha a kombinált hormonális fogamzásgátlást idősebb (35 év feletti), dohányzó, cukorbeteg, magas vérnyomású vagy túlsúlyos páciens használja. Ezek az állapotok komolyan hajlamosítanak idősebb korban súlyos szív-érrendszeri betegségek kialakulására (szívinfarktus, agyvérzés, trombózis, embólia).

Jóllehet ezek a kórképek a reproduktív korban (vagyis amíg a női szervezet képes a megtermékenyülésre) igen ritkák, a fogamzásgátló készítmények a használat ideje alatt kismértékben ugyan, de tovább növelheti a kialakulásukra a hajlamot. Éppen ezért ilyen esetekben az alkalmazásuk meggondolandó vagy nem ajánlott.

A 140/90 Hgmm alatti vérnyomás normál értéknek számít. Ha rendszeres, rendelői ill. otthoni mérések során mindvégig ez alatt a határérték alatt marad, és nincs egyéb kizáró tényező, a hormonális fogamzásgátlásnak nincs elvi akadálya. Ha azonban ezt a vérnyomást csak vérnyomáscsökkentő szedésével lehet elérni, vagy a vérnyomás közepesen magas (140/90 feletti, de még 159/99 alatti) tartományban van, az egészségügyi világszervezet (WHO) ajánlásának értelmében a kombinált hormonális fogamzásgátló használata megfontolandó, ilyenkor érdemes más módszert választani.

Ha a vérnyomás 160/100 Hgmm vagy ennél magasabb, a kombinált hormonális fogamzásgátlás nem ajánlott. Ha a magasvérnyomás mellé bármilyen rizikótényező társul (például dohányzás, 30 kg/m2 feletti testtömeg-index, ismert szív-érrendszeri betegség), a fogamzásgátlás ezen formája szintén a „nem ajánlott” kategóriába kerül.

Csak sárgatesthormont tartalmazó (egykomponensű) fogamzásgátlás

Léteznek csak sárgatesthormont tartalmazó fogamzásgátló tabletták illetve spirálok is. A kombinált fogamzásgátlás fenti mellékhatásait nagyrészt a tüszőhormon összetevő (általában az etinil-ösztradiol) okozza, ezért ezek a készítmények előnyösebbek azokban az esetekben, amikor a kombinált módszer például a magas vérnyomás miatt nem jön szóba.

A WHO ajánlásai alapján az egykomponensű fogamzásgátlókat akkor is lehet alkalmazni, ha a vérnyomás meghaladja a 160/100 Hgmm értéket (ez azonban nem jelenti azt, hogy a vérnyomás rendben van! ). Az egykomponensű készítményeknél a rizikófaktorok megítélése is kevésbé szigorú, használatuk túlsúlyos vagy dohányzó pácienseknél is biztonságos.

Egyéb lehetőségek

Önmagában a magas vérnyomás ritkán kényszeríti arra a pácienst, hogy lemondjon az egykomponensű hormonális fogamzásgátlásról is. Abban az esetben, ha több veszélyeztető tényező is jelen van (dohányzás, túlsúly, szív-érrendszeri betegség, migrén, trombózis vagy embólia a múltban) a legbiztonságosabb megoldás a hormonmentes spirál vagy a gumióvszer.

