A nem kívánt terhesség elleni védekezést rendszerint a nők "feladatának" tekintik. Bár - a gumióvszer mellett - számos módszer létezik, amellyel a férfiak is tehetnek a fogamzás elkerüléséért, ezek többnyire nagyobb kockázatot jelentenek és nehezebben hozzáférhetőek.

A férfi fogamzásgátlás módszerei - mint ahogyan a női fogamzásgátlás módszerei is - sok követelménynek kell, hogy megfeleljenek. Fontos, hogy eléggé biztonságosak legyenek, azaz hogy a nem kívánt terhesség valóban ne is jöjjön létre. Legyenek egyszerűen alkalmazhatóak, jól tolerálhatóak, ne csökkentsék a libidót és a potenciát, a lehető legkevesebb mellékhatással rendelkezzenek, elfogadható áron legyenek hozzáférhetőek, és ha mégis fellép a terhesség, ne rendelkezzenek magzatkárosító hatással! Végül, de nem utolsó sorban a reverzibilitás is fontos szempont, azaz hogy ha a férfi később mégis gyermeket szeretne, akkor ennek ne legyen akadálya.

Hagyományos módszerek

Megszakított közösülés. A megszakításos közösülés és az óvszerhasználat tartozik a fogamzásgátlás hagyományos módszerei közé. A megszakított közösülés biztonsági foka igen kicsi, hiszen már a magömlés előtt is távozhat spermiumtartalmú nedv a húgycsőből, valamint a férfinak nagy önuralomra és gyakorlatra van szüksége a mozdulat időben történő kivitelezéshez. A módszer természetesen nem nyújt védelmet a nemi betegségekkel szemben sem.

Gumióvszer. A gumióvszer használata nem csak a spermiumokat tartalmazó ondó hüvelybe kerülését akadályozza meg, hanem védelmet jelent a nemi úton terjedő fertőzésekkel szemben is (syphilis, AIDS, gonorrhoea, chlamydia). Nagy előnye, hogy olcsó, könnyen beszerezhető és egyszerűen elsajátítható a használata. Ha a hölgypartner fogamzásgátló tablettát is szed, a két módszer együtt még nagyobb védelmet nyújt. Nem megfelelő alkalmazás, illetve tárolás esetén azonban könnyen elszakadhat, és vannak olyanok is, akiknél allergiás reakció lép fel a condom használata közben.

Műtéti módszerek

A férfiak műtét útján történő sterilizálásának lényege az ondóvezeték átjárhatóságának megszűntetése, így a spermiumok nem juthatnak ki a férfi szervezetéből az ejaculatio során. Az elmúlt évtizedekben erre többféle módszert is kifejlesztettek. Az ondóvezeték különböző anyagokkal történő zsugorítása, átégetése, rézdróttal, selyemfonállal, fémkapoccsal történő elzárása a kevésbé elterjedt eljárások közé tartoznak, mert ezeknek a módszereknek a hatásfoka nem tűnik megfelelőnek.

Vasectomia. Napjainkban a leggyakrabban alkalmazott, legelterjedtebb műtéti beavatkozás a vasectomia, azaz mindkét oldali ondóvezeték lekötést követő teljes átvágása. A műtétnek kicsi a kockázata, technikailag könnyen kivitelezhető, csak ritkán jár szövődményekkel (fertőzés, fájdalom, oedema), fogamzásgátló biztonsága nagy, közel 100%-os, és elvégzéséhez nem szükséges befeküdni a kórházba.

A 80-as évek közepe óta egyre inkább a no-scalpel (szike nélküli) technikát alkalmazzák az urológusok, melynek a műtéti megterhelése minimális, szövődménnyel gyakorlatilag nem kell számolni. A beavatkozáshoz nem szükséges elaltatni a "beteget", elegendő a helyi érzéstelenítés. A műtét néhány perc alatt elvégezhető, hiszen csak egy 2-3 milliméteres metszést ejtenek a herezacskó bőrén, melyen keresztül a spermavezetékeket egy speciális eszköz segítségével roncsolásmentesen előemelve azokat átvágják.

Mivel azonban az ondóvezeték megszakítása után - ha a páciens később mégis gyermeket szeretne - a helyreállító, úgynevezett rekanalizációs műtétek eredményessége csak közel 50 százalékos, ezért Magyarországon és a világ számos más országában is igen szigorú törvények szabályozzák azt, hogy kinél lehet elvégezni a vasectomiát. A társadalombiztosító természetesen nem finanszírozza a műtétet.

Az ondóvezeték átvágását követő néhány (3-4) hónapban még nincs megfelelő védelem a nem várt terhességgel szemben, ez alatt az idő alatt más módszerrel is ajánlott védekezni. Körülbelül 14 hét elteltével ellenőrző vizsgálat szükséges annak bizonyítására, hogy az ondóváladék már nem tartalmaz spermiumokat. A libidó a műtétet követően nem csökken, hiszen a férfi nemi hormonok termelése változatlan.

A vasectomia feltételei Aki eldöntötte, hogy meddővé tételét kéri, az végleges döntést hoz, és szándékáról nyilatkozatot ír alá. Az orvosnak jog által kirótt feladata a kérelmezőt tájékoztatni az egyéb fogamzásgátlási lehetőségekről, a beavatkozás lehetséges szövődményeiről, és válaszol a felmerülő kérdésekre. Az írásban tett nyilatkozat után törvény által előírt várakozási idő van. Ha a nagykorú kérelmező 26 év alatti, akkor az első nyilatkozat aláírásától számított hat hónap múlva ismételheti meg újból szándékát.

Ha újabb hat hónap elteltével megjelenik a kórházban, és még mindig igényli a beavatkozást, akkor elvégezhető a műtét. 26 év felettieknek mindez kétszer 3 hónap.

Intra Vas Device. Újabb, de hazánkban még nem elterjedt módszer az ondóvezetékbe helyezhető, szilikonból készült kis henger/dugó (IVD - Intra Vas Device). A műtétet helyi érzéstelenítésben végzik, a vasectomiához hasonlóan ekkor is csak néhány milliméteres metszést ejtve a herezacskó bőrén. Ha a páciens ismét gyermeket akar, a kis szilikonhenger egy újabb műtét során könnyen eltávolítható, így az eredeti állapot visszaállítható, és a férfi ismét nemzőképes lesz. A módszer hatékonysága nem éri el a vasectomiáét.

Gyógyszeres fogamzásgátlás

Még mindig nem állnak rendelkezésre olyan férfi antibébi tabletták, melyek megbízhatóan, széles körben alkalmazhatóak lennének fogamzásgátlásra, bár régóta intenzív kutatások, próbálkozások folynak ezen a területen. Alkalmazásukat elsősorban magas áruk, megbízhatatlanságuk és súlyos mellékhatásaik korlátozzák (a legtöbb szer a hereműködést hosszú távon rontja, gyakran visszafordíthatatlan sterilitás lép fel). Ezen gyógyszerek célja a spermiumképződés, illetve a spermiummozgás időszakos felfüggesztése lenne.

Hormonok. A legelső próbálkozások hormontartalmú gyógyszerekkel történtek. A gossypol-ecetsavat a 70-es évek óta tanulmányozzák. Gyapotmagból lehet előállítani, 2-3 hónap alatt alakul ki a hatása, azonban az esetek 10-15 százalékában végleges sterilitást okoz. Súlyos mellékhatásai miatt - libidót csökkentő hatás, vesekárosítás, gyomor- bélrendszeri panaszok - nem terjedt el a használata.

Női vagy férfi fogamzásgátlás? Bár a férfiak műtéti úton történő sterilizálása egyszerűen megoldható, mégsem terjedt el nagymértékben, egyrészt a fájdalomtól való félelem miatt, másrészt amiatt, hogy a megtermékenyítő-képesség gyakran nem visszaállítható. A megszakításos közösülés alacsony biztonsági foka, valamint az, hogy a férfiak számára még mindig nem áll rendelkezésre megfelelő biztonságú, olcsó, súlyos mellékhatásoktól mentes készítmény, továbbra is azt eredményezi, hogy még mindig a nőkre hárul a nagyobb felelősség a nem kívánt terhességek elleni küzdelemben.

A férfi hormonális fogamzásgátlás kapcsán meg kell még említeni a tesztoszteront, melyet önmagában, vagy más szerekkel kombinálva lehet(ne) alkalmazni, azonban sok hátrányos tulajdonsága van. Egyrészt 1-3 hetente izomzatba adott injekció formájában kell bejuttatni, másrészt nem biztosítja mindenkinél a várt eredményt. A tesztoszteron gesztagénnel kombináltan is csak 50-90 százalékban eredményes, azonban folyamatban van újabb tesztoszteron-gesztagén tartalmú injekció kifejlesztése.

A GnRH analógok (buserelin, goserelin) tűnnének jelenleg a legeredményesebb, leghatásosabb szereknek, de ezeket is csak 1-2 havonta adott injekció formájában lehet beadni, és nagyon drágák.

Egyéb gyógyszerek. Hormont nem tartalmazó szerekkel is próbálkoztak a kutatók (ketokonazollal, cimetidinnel, antifolátokkal) de súlyos mellékhatásaik alkalmazásukat lehetetlenné tették (mutációt okozhatnak, sok esetben mérgezőek, hatásuk gyakran visszafordíthatatlan).

