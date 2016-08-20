Fogamzásgátlás szülés után

A szülést követően (akár természetes úton történik, akár császármetszéssel) az anya szervezetében ismét jelentős hormonális változások következnek be, és hamarosan - egyénenként változó idő alatt - visszatérhet a fogamzóképesség. Ilyenkor érdemes fokozottan figyelni a fogamzásgátlásra, a javallott módszerek azonban a különböző élethelyzetekben eltérőek.

Szülés után fontos a fogamzásgátlás

A szülés után a fogamzóképesség visszatérése egyénenként eltérő időpontban történik, de 4 héttel a szülést követően már bekövetkezhet az ovuláció. Ez akár az első menstruáció előtt is megtörténhet, ezért nemi élet esetén a védekezést nem célszerű az első vérzés megjelenéséig halogatni.

Nemcsak a gyermekvállalási szándék szempontjait kell figyelembe venni ugyanakkor, hanem azt is, hogy a nőgyógyászok a gyermekágyas időszakban, azaz a szülést követő első hat hétben nem is javasolják a házasélet megkezdését, mert ennyi idő kell a női szervezet regenerálódására. A szülést követő hathetes kontroll alkalmával lehet eldönteni, hogy javasolható-e ismét az együttlét. Ezt követően - azaz a nemi élet ismételt megkezdésekor azonnal - a nők nagy része már fogamzóképes, így erre az időpontra már szükséges az optimális fogamzásgátlási módszer kiválasztása és alkalmazása.

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Szoptatás és fogamzóképesség

Fogamzásgátlásra a közvélekedéssel ellentétben szoptató anyák esetében is szükség lehet, amennyiben biztosan el szeretnék kerülni a teherbe esést.

A hormonális folyamatok összessége, mindenekelőtt a prolaktinszint megemelkedése természetes fogamzásgátlóként viselkedik (ún. laktációs amenorrhoea), és a csecsemő szoptatásának ideje alatt ritkán fordul elő újabb terhesség. Ez a természetes fogamzásgátló mechanizmus azonban meglehetősen bizonytalan. Csak abban az esetben lehet a szoptatás fogamzásgátló hatásával számolni, ha

a menstruáció még nem tért vissza;

az anya kizárólagosan vagy csaknem kizárólagosan szoptat;

a szülés óta még nem telt el hat hónap.

Többeknek rendszeres menstruációja is jelentkezik a szoptatás alatt, vagy csak részben táplálja anyatejjel gyermekét, ezekben az esetekben a fogantatás bekövetkezhet.

Ha egy nő bármilyen okból nem szoptat, akkor a prolaktinszint gyorsan lecsökken, és védekezés nélküli nemi élet esetén már a szülést követő hatodik hét előtt is kialakulhat a terhesség.

Az alkalmazható fogamzásgátlási módszerek körét ugyanakkor nagymértékben meghatározza, hogy az anya szoptatja-e csecsemőjét vagy nem.

Nem szoptató anyáknak javasolt fogamzásgátlás

Amennyiben egy nő már a hatodik hét letelte előtt nemi életet él, ebben az időszakban a kombinált fogamzásgátlók alkalmazásával körültekintően kell eljárni. A vénás tromboembolia előfordulása gyakoribb a gyermekágyas időszak elején, különösen fokozottabb a rizikó császármetszés, túlsúly, dohányzás, szülést követő vérzés, preeclampsia, 35 évnél idősebb életkor vagy trombophilia (trombózisra való hajlam) esetén. A szülést követő első három hétben ezért a kombinált (ösztrogént is tartalmazó) hormonális fogamzásgátlók ellenjavalltak, a harmadik és hatodik hét között pedig akkor nem javasoltak, ha az említett rizikófaktorok valamelyike jelen van.

Ilyenkor barrier típusú módszer (pl. óvszer) használata javasolt, ha a pár nemi élete él, de legtanácsosabb, ha még ilyenkor nem él nemi életet a gyermekágyas asszony.

A hatodik hét után azon nők, akik valamilyen okból kifolyólag nem szoptatnak, bármilyen hormonális (tabletta, hüvelygyűrű, hormonális méhen belüli eszköz, injekció) vagy mechanikus (hormonmentes méhen belüli eszköz, óvszer) fogamzásgátlást választhatnak, ami egyébként nem ellenjavallt a számukra. Ilyenkor a szülés már nem befolyásolja a fogamzásgátlási módszer megválasztását, hanem az egyéni jellemzők, kórelőzmény alapján javasolhat módszert a nőgyógyász.

Egyesek javasolják a méhen belüli eszköz felhelyezését közvetlenül a szülés után, de véleményem szerint célszerűbb megvárni ezzel a 6 hetes kontroll idejét, mivel a méh addigra normál méretére húzódik össze, így az eszköz méhből való kicsúszásának esélye kisebb.

Lásd még Fogamzásgátlási módszerek összehasonlítása

Szoptató anyáknak javasolt fogamzásgátlás

A szoptató anyák esetén egyszerűbb a helyzet, hiszen csak egyféle tabletta szedhető a szoptatás ideje alatt, amely csak egyféle hormont tartalmaz. Kombinált fogamzásgátló tabletta és hüvelygyűrű ebben az esetben nem jön szóba. Ennek oka, hogy az anyatej termelődését a kombinált fogamzásgátlók ösztrogén komponense hátrányosan befolyásolhatja – az anyatejnek mind a mennyisége, mind a minősége csökkenhet, míg az egykomponensű, csak progeszteront tartalmazó (ún. mini) tablettának nincs ilyen hatása. A szoptatás alatt szedhető tablettát a kombinált készítményektől eltérően folyamatosan kell szedni, nem kell havonta 7 napos szünetet tartani. Hatékonysága gyakorlatilag megegyezik a kombinált fogamzásgátlókéval.

Méhen belüli eszközt szoptatás alatt is fel lehet helyezni, akár a hormonmentes eszközt (spirál), akár a hormontartalmút (ami a mini tablettához hasonlóan csak progeszteront tartalmaz).

A szoptatás alatti fogamzásgátló tablettával kapcsolatban fel kell hívni a figyelmet arra, hogy amikor a kisgyermek már kiegészítő táplálékot is kap, a napi szoptatások száma fokozatosan csökken. A szoptatás alatti tablettát szedők szervezete ilyenkor úgy szokott jelezni, hogy rendszertelen vérzések léphetnek fel. Ha az édesanya már nem szoptat, ebben az esetben az egykomponensű tabletta szedése helyett át kell térni a kombinált hormonális fogamzásgátló – hüvelgyűrű vagy tabletta – használatára a rendellenes vérzések elkerülése érdekében.

Részletesen Fogamzásgátlás szoptatás alatt

Forrás: WEBBeteg

Szerzőink: Dr. Péntek Róbert, szülész-nőgyógyász; Dr. Csuth Ágnes családorvos