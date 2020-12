Fogamzásgátlás szülés után

A szülést követően (akár természetes úton történik, akár császármetszéssel) az anya szervezetében olyan hormonális változások következnek be, amelyek elindítják az anyatej termelődésének folyamatát. A változást az okozza, hogy a szülés során az újszülöttön kívül a méhlepény is távozik az anya szervezetéből, amely a magzat táplálásán túlmenően fontos hormontermelő szerv is egyben.

Az általa termelt hormonok szintjének hirtelen csökkenése váltja ki azon hormonok termelődésének fokozódását, amelyek az anyatej képződéséhez szükségesek. Ezen hormonális folyamatok összessége természetes fogamzásgátlóként viselkedik. A csecsemő szoptatásának ideje alatt (legalábbis a rendszeres szoptatás alatt, amely körülbelül fél éves időszakot jelent) ritkán fordul elő újabb terhesség. Ez a természetes fogamzásgátló mechanizmus azonban meglehetősen bizonytalan, hiszen többeknek rendszeres menstruációja is jelentkezik a szoptatás alatt, így aki biztosan el szeretné kerülni a teherbeesést, valamilyen hatékony fogamzásgátló módszert kell választania.

A szülés utáni fogamzásgátlás megbeszélésének optimális ideje általában a szülés után 6 héttel esedékes kontrollvizsgálat, addig a szülés utáni tisztulási és regenerálódási folyamatok miatt az együttlét kerülése javasolt, esetleg gumióvszer használata.

Ha az anya nem tud szoptatni

Akik valamilyen okból kifolyólag nem tudnak szoptatni, bármilyen hormonális (tabletta, hüvelygyűrű, injekció) vagy mechanikus (méhen belüli eszköz, óvszer) fogamzásgátlást választhatnak, amennyiben menzeszük újra jelentkezik – ez átlagos esetben körülbelül 6 héttel a szülés után szokott bekövetkezni. Egyesek javasolják a méhen belüli eszköz felhelyezését közvetlenül a szülés után, de véleményem szerint célszerűbb megvárni ezzel a 6 hetes kontroll idejét, mivel a méh addigra normál méretére húzódik össze, így az eszköz méhből való kicsúszásának esélye kisebb. A hormonális fogamzásgátlást választók az első menzesz megjelenésekor kezdhetik el szedni a tablettát, vagy felhelyezni a hüvelygyűrűt.

Szoptatós anyák

A szoptató anyák esetén egyszerűbb a helyzet, hiszen csak egyféle tabletta szedhető a szoptatás ideje alatt, amely csak egyféle hormont tartalmaz. (Kétfajta tabletta van forgalomban, de hatóanyaguk azonos). Kombinált fogamzásgátló tabletta és hüvelygyűrű ebben az esetben nem jön szóba. Ennek oka, hogy az anyatej termelődését a kombinált fogamzásgátlók egyik komponense hátrányosan befolyásolhatja – az anyatejnek mind a mennyisége, mind a minősége csökkenhet, míg az egykomponensű tablettának nincs ilyen hatása. A szoptatás alatt szedhető tablettát a kombinált készítményektől eltérően folyamatosan kell szedni, nem kell havonta 7 napos szünetet tartani. Hatékonysága gyakorlatilag megegyezik a kombinált fogamzásgátlókéval. Méhen belüli eszközt természetesen szoptatás alatt is fel lehet helyezni, akár a hagyományosat, akár a hormontartalmút.

A szoptatás alatti fogamzásgátló tablettával kapcsolatban fel kell hívni a figyelmet arra, hogy amikor a kisgyermek már kiegészítő táplálékot is kap, a napi szoptatások száma fokozatosan csökken. A szoptatás alatti tablettát szedők szervezete ilyenkor úgy szokott jelezni, hogy rendszertelen vérzések léphetnek fel. Ha az édesanya már nem szoptat, ebben az esetben az egykomponensű tabletta szedése helyett át kell térni a kombinált hormonális fogamzásgátló – hüvelgyűrű vagy tabletta – használatára, a rendellenes vérzések elkerülése érdekében.

