A lábgomba kezelése és a kiújulás megelőzése

A lábgomba (tinea pedis) egy gyakori, különböző gombafajok által okozott bőrfertőzés. Főleg a lábujjak közötti bőrt érinti, de átterjedhet a talpra és a körmökre is. Kezelése gyakran hosszadalmas, az orvosi terápiás lehetőségek mellett fontosak az otthon is elvégezhető eljárások, szokások.

Otthon is elvégezhető kezelések, eljárások

Számos otthoni kezelési módszer létezik a lábgomba enyhe eseteinek kezelésére, az esetek többségében érdemes az alábbi módszereket kipróbálni a gombafertőzés megszüntetésére.

1. Vény nélküli gombaellenes gyógyszerek: A patikákban kapható vény nélkül is elérhető gombaellenes krémek, kenőcsök, oldatok és porok hatékonyak lehetnek. Gyakoribb hatóanyagaik a terbinafin, a ciklopirox, a naftifin vagy a clotrimazol, bár általában alacsonyabb a koncentrációjuk, mint a vényköteles szereknek. A kezelés időtartama általában 2-4 hét, de érdemes a látható tünetek megszűnése után is folytatni a készítmény használatát.

2. Lábmosás és -szárítás: Fontos, hogy a lábakat naponta mossuk szappannal és vízzel, majd alaposan szárítsuk meg, különös figyelmet fordítva a lábujjak közötti területekre. Fordítsunk gondot a fertőzéssel érintkező lábbelikre és ruhadarabokra is: a cipőket, papucsokat fertőtlenítsük és hagyjuk kiszáradni, a zoknikat magas hőmérsékleten mossuk és rendszeresen cseréljük. Ezek az eljárások fontosak a gyógyszerek alkalmazása mellett is.

3. Kiegészítő készítmények: A teafaolaj természetes gombaellenes tulajdonságokkal rendelkezik, naponta kétszer alkalmazva az érintett területen hozzájárulhat a fertőzés megszüntetéséhez. A szódabikarbónából és vízből készített pasztát is alkalmazhatunk az érintett területre. Hagyjuk rajta 10 percig, majd öblítsük le és szárítsuk meg a lábakat. Ezek a módszerek egyszerűbb, kevésbé kiterjedt fertőzések esetén előnyösek lehetnek, de nem szabad velük hosszú ideig próbálkozni, ugyanis nem garantált a sikerük.

Amennyiben a lábgomba súlyos, vagy nem reagál az otthoni kezelésekre, érdemes orvoshoz fordulni.

Orvosi kezelések a lábgomba ellen

Az orvosi kezelések közé tartoznak az alábbiak.

1. Gombaellenes krémek és kenőcsök: A vényköteles, orvos által felírt helyi gombaellenes szerek, mint a clotrimazol, terbinafin vagy miconazol, hatékonyan kezelik a fertőzést. Ezeket az érintett területre kell alkalmazni a betegtájékoztatónak megfelelően napi egy-két alkalommal, a kezelési idő általában 2-4 hét. Vannak bevált elsőként választandó, széles spektrumú gombaellenes szerek, amikre ha nem jelentkezik hatás, akkor váltanak másikra.

2. Orális gombaellenes gyógyszerek: Súlyos esetekben, vagy immundeprimált egyének esetében, amikor a helyi kezelések nem elegendőek, az orvos szájon át szedhető gombaellenes gyógyszereket írhat fel, például terbinafint, fluconazolt vagy itraconazolt. Ezeket a gyógyszereket általában 2-6 hétig kell szedni.

3. Szteroidos és antibakteriális krémek: Ha a fertőzéshez gyulladás is társul, az orvos kortikoszteroid tartalmú krémet is felírhat a gyulladás csökkentésére és a viszketés enyhítésére. Ezek a panaszokat enyhítik, magát a gombát nem pusztítják el. A gombás fertőzés időnként bakteriálisan felülfertőződik, ebben az esetben lehet szükség antibakteriális készítményekre is.

4. Lézeres kezelés: Ritkábban, súlyos és makacs fertőzések esetén, lézeres kezelést is alkalmazhatnak, amely elpusztítja a gombákat. Mint minden gombaellenes kezelés, ez is kitartást igényel: a lézeres kezelést többször meg kell ismételni, a gyógyulás több hétbe is beletelhet.

A lábgomba kiújulásának megelőzése

A lábgomba ismételt megjelenésének megelőzése érdekében érdemes követni néhány lépést. Az ismételten kialakuló lábgombásodás gyakran súlyosabb, kezelése nehezebb.

1. Gyógyszerek alkalmazási ideje: Rendkívül fontos, hogy a betegtájékoztatóban előírt alkalmazási előírást kövessük, ne hagyjuk abba idő előtt az alkalmazásukat, akkor sem, ha már nem jelentkeznek panaszok. Ellenkező esetben fertőzét okozó gombák vagy akár annak spórái ismét elszaporodnak, a lábgomba kiújulhat, ráadásul az adott gombafaj rezisztenssé válhat a hatóanyaggal szemben.

2. Lábhigiénia: Rendszeresen mossuk meg a lábakat szappannal és vízzel, és gondosan szárítsuk meg őket, különösen a lábujjak között. A megfelelő lábápolás segít a bőr természetes védekezőképességének helyreállításában, megőrzésében.

3. Lélegző lábbelik: Viseljünk jól szellőző cipőket és pamutzoknikat, különösen nyáron, amelyek elvezetik a nedvességet. Kerüljük a műanyag és gumi cipőket, amelyek csapdába ejtik a nedvességet.

4. Cipők és zoknik cseréje: Naponta cseréljünk zoknit, és hagyjuk, hogy a cipők teljesen kiszáradjanak két viselés között.

5. Nyilvános helyek: Nyilvános uszodában, zuhanyzókban, szaunákban és öltözőkben viseljünk fürdőcipőt vagy papucsot a fertőzések elkerülése érdekében.

6. Antifungális hintőporok: Használjunk gombaellenes hintőporokat a cipőkben és zoknikban, ezek a nedvességet felszívva szárítják a lábakat, és megelőzik a gombák elszaporodását.

Forrás: WEBBeteg

Szerző: Dr. Kádár Eszter, rezidens