A hisztoplazmózis egy gombafertőzés kapcsán kialakult kórkép, melyet a Histoplasma capsulatum nevű kórokozó okoz.

Hogyan alakul ki a fertőzés?

Elsősorban a légutakon keresztül spórákkal a tüdőt fertőzi meg, de ritkán, főleg hajlamosító tényezők jelenléte esetén disszeminált, a szervezetben szétszóródó fertőzést is okozhat, több belső szerv érintettségével is.

A kórokozó leggyakrabban madarak és denevérek ürülékével terjed, a megfertőződés azokkal szennyezett tárgyakkal, felületekkel való érintkezéssel, spórák révén történik.

Hirdetés

Mik lehetnek a hisztoplazmózis tünetei?

A fertőzés akár 14 napig tartó lappangás után okoz először panaszt. Sok esetben nincs erős tünet, maximum influenzaszerű felső légúti panaszokat okoz, köhögéssel, orrfolyással.

Amennyiben az akut fertőzés krónikus betegségbe csap át, vagy immunszupprimált személy kapja el a fertőzést, súlyos tünetek, légzési elégtelenség, hosszabb idő után a tüdő kötőszövetes átalakulása, tüdőfibrózis, a retina károsodása, bőr-, szív-, veseérintettség, de többszervi funkciózavar is felléphet.

Kiterjedt fertőzés a nyirokszövetek, nyirokcsomók, máj és lép megnagyobbodását is okozhatja, ezen szervek érintettsége miatt még több komplikáció léphet fel, az általános panaszok (hasi fájdalom, fogyás, étvágytalanság, hőemelkedés, láz) mellett.

Hogyan igazolható a fertőzés?

A diagnózis igazolása nem mindig egyszerű. főleg ha enyhe vagy nem jellegzetes tünetek vannak.

Csak tüdőérintettségnél is sok esetben még a mellkasröntgen sem mutat eltérést.

Általános laborban lehet vérképben, gyulladásos paraméterekben eltérés, de ez nem segít a diagnózisban.

Szükség lehet a pontos diagnózishoz mintavételre, akár köpetből vagy hörgőváladékból (hörgőtükrözés kapcsán is), vérből, főleg disszeminált, súlyos formában.

A hisztoplazmózis kezelése

Kezelés szájon át szedett antifungális, azaz gombaellenes szerrel történik, pl. itraconazol vagy amphotericin tartalmú gyógyszerekkel. A terápiát személyre szabottan kell alkalmazni, de hosszú hetekig kapják a páciensek.

Enyhe eset egészséges személynél nem mindig kerül kezelésre, a súlyos eset intravénás gyógyszereléssel, folyadékpótlással, szükség esetén intenzív osztályos ellátással, keringés- és légzéstámogatással kezelendő.

Egészséges személy szépen gyógyul, de krónikus betegség, rossz immunrendszer esetén akár súlyos légzési elégtelenség, vagy krónikussá átmenő, a tüdő, esetleg más szervek károsodásával járó szövődményes eltérések alakulhatnak ki.

Ez is érdekelheti

Forrás: WEBBeteg

Orvos szerzőnk: Dr. Ujj Zsófia Ágnes, belgyógyász, hematológus