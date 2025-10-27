Már igényelhető a térítésmentes influenza elleni védőoltás

A 2025/2026-os szezonra gyártott influenza oltóanyag kiszállítása lezárult, így országosan minden háziorvosnál és foglalkozás-egészségügyi szolgáltatónál elérhető és igényelhető a vakcina. Az oltás különösen ajánlott a kockázati csoportba tartozóknak, akik számára az állam az elmúlt évekhez hasonlóan idén is ingyenesen biztosítja a vakcinát.

A védőoltás a leghatékonyabb eszköz az influenza súlyos, akár szövődményekkel járó formáinak megelőzésére. Az őszi időszakban gyorsan terjedő influenzavírus elleni védekezés most különösen időszerű, mivel még nem terjed járványosan a vírus.



Az életkoruk vagy egészségi állapotuk miatt kockázati csoportba tartozók számára különösen fontos a védőoltás. Ide tartoznak a 60 évnél idősebbek, a krónikus légzőszervi, a szív- és érrendszeri-, illetve anyagcsere-betegségben szenvedők, a csökkent immunitású személyek, továbbá a várandós vagy a gyermekvállalást tervező nők. Ugyancsak ajánlott a védőoltás az egészségügyi és a szociális intézményben dolgozóknak, valamint a tartós ápolást-gondozást nyújtó intézmények ellátottjainak is.

Idén is ingyenes

Az előzőkben felsorolt kockázati csoportba tartozóknak - ahogyan a korábbi években - idén is ingyenes a védőoltás. Az influenzavírus rendkívül változékony, ezért minden szezonban új oltóanyag előállítása szükséges.

Magyarországon a 3 évesnél idősebbek oltásához 650 ezer adag térítésmentesen felhasználható 3Fluart vakcina, míg a 3 éven aluli gyermekek védelmére 4 ezer adag Vaxigrip oltóanyag és 2 ezer adag Fluenz szuszpenziós orrspray áll rendelkezésre. Az oltóanyag trivalens, két influenza A és egy B vírustörzset tartalmaz, az összetétele megfelel az Egészségügyi Világszervezet (WHO) és az Európai Gyógyszerügynökség bizottsága 2025/2026. évi szezonra vonatkozó ajánlásának.

Az elmúlt évtizedek tapasztalatai alapján Magyarországon az influenzavírusok terjedése november végétől kezdődik, a járványos szintet pedig többnyire januárban éri el. Az influenza elleni védőoltást még a vírus cirkulálása előtt érdemes beadatni, hogy elegendő idő álljon rendelkezésre a védettség kialakulására. Ezzel megelőzhető az influenza okozta súlyos, akár kórházi ellátást igénylő megbetegedés.

A 2024–2025-ös szezonban összesen 557 184 fő kapott térítésmentesen influenza elleni védőoltást, az oltottak több mint 70 százaléka 60 éves vagy annál idősebb volt.

Az országos tisztifőorvos arra kéri a lakosságot, hogy önmaga és családja egészségének védelme érdekében minél többen éljenek az influenza elleni védőoltás lehetőségével. A térítésmentesen felhasználható oltóanyagokon kívül a gyógyszertárakban is elérhetők az influenza oltóanyagok, amelyek receptre felírva térítés ellenében megvásárolhatók.

(Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ)