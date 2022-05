A herpesz - Mit tegyen ellene? Mit tilos?

A herpesszel kapcsolatos elégtelen vagy téves információk a betegséggel járó apró hólyagocskák - az állra vagy a szem környékére való - kiterjedését is okozhatják, s az őszi-téli hónapok különösen kedveznek a fájdalmas betegség terjedésének.

Az ajakherpeszről

Az ajkainkon található bőrréteg igen speciális felépítésű: testünk többi területével ellentétben itt nem találhatunk faggyú- és verejtékmirigyeket. Ennek megfelelően nagyon gyorsan kiszáradhat és a kórokozók támadásának, valamint a környezeti behatásoknak is jobban ki van téve.

A herpesz - az egyik legfájdalmasabb bőrelváltozás - kialakulásáért a Herpes simplex vírus tehető felelőssé, amely akár kisgyermek- vagy csecsemőkorban is szervezetünkbe kerülhet. A megfertőződés ugyanakkor nem jelenti azt, hogy a tünetek is azonnal jelentkeznek: a lappangási időszak több év, de akár több évtized is lehet, míg a bőr feszülése és az apró hólyagocskák - legtöbbször az ajkakon, illetve a száj környékén - felbukkannak.

Hogyan terjed a herpesz? A vírus cseppfertőzéssel terjed, a testi kontaktus (tüsszentés, csók, herpesszel fertőzöttek utáni pohárhasználat) bőven elég a kórság adás-vételéhez, azonban a csekély testi érintkezést jelentő tárgyaktól, mint például a közös, de száraz törölköző, vagy az elmosott és öblített, de már száraz pohártól nem kell tartanunk, mivel a herpeszvírusok a levegőben rendkívül életképtelenek. Persze más a helyzet a nedves törölközővel és azzal az ásványvizes palackkal, amely pohár híján szájról szájra vándorol, és amely esetleg közvetlenül érintkezett a herpesszel fertőzött szájával...

Mi válthatja ki a panaszokat?

Az, hogy konkrétan mi váltja ki a tüneteket, igen széles skálán mozoghat, de általánosan kijelenthető, hogy minden, ami az immunrendszert igénybe veszi, illetve gyengíti: fizikai és szellemi stressz minden formában (megfázás, intenzív sport, erős érzelmi megrázkódtatások stb.).

Az őszi-téli hónapokban, influenza-járványok közepette, amikor szervezetünk védekező rendszere amúgy is több külső támadásra számíthat, a herpesz felbukkanásának is jobban ki vagyunk téve.

A nemi herpesz

Bár az genitális herpeszt a vírus másik fajtája okozza, előfordulhat az ajakherpesz orális szex általi terjedése is, azaz az ajakherpeszt okozó vírus is okozhat panaszokat a nemi szerveken. A nemi szervek herpeszes megbetegedésekor, a szájon tapasztalható hólyagocskákhoz hasonló sebesedést tapasztalhatunk. Az apró hólyagok azonban igen hamar kifakadhatnak, és kiterjedt sebes felületek alakulhatnak ki.

Göteborgi tudósok szerint, 10 nemi herpeszes betegből csak négy tud betegségéről, annak ellenére, hogy harmaduk típusos panaszokról számol be a vizsgálat során.

A nemi fertőzöttséget a nemi szervek nyálkahártyáján, vagy a végbélnyílás környékén tapasztalható viszketés jelzi, amely elég intenzív fájdalommá is fajulhat. A nők esetében a külső nemi szervek mellett a hüvely és a méhnyakon, a férfiaknál akár az egész péniszen is kialakulhatnak a herpeszes hólyagok.

Mit tegyen és mit ne herpesz esetén?

A betegség gyógyszerének felfedezése még várat magára, ám az érzésre és látványra is kellemetlen tünetek enyhítésére számos lehetőségünk van.

Ha a herpesz égető, jeleit érezzük magunkon, ajánlatos egyből a speciális herpesz-krémek, illetve ajakír használata. Az ajkak nyugtatására a jégkockák tökéletesen alkalmasak, de például a méz is hatékonyan csökkenti a bőr felületén tapasztalható húzódó, feszülő érzést, s azzal együtt a fájdalmat is csökkenti.

Az apró hólyagokat semmiképpen sem szabad kinyomni, kiszúrni vagy kiharapni, mert ezáltal a fertőzés további területekre is kiterjedhet, mivel a hólyagok belsejében erősen fertőző folyadék található, s a nyílt sebre egyéb baktériumok is fenyegetően leselkednek.

A tünetek elmúltával ajánlatos fogkefénket is lecserélni, hogy az azon esetleg visszamaradt vírusok nehogy újra visszafertőzzenek. Általánosságban fontos a megfelelő személyes higiénia.

Jelenleg a herpesz nem gyógyítható, csak a tüneteket tudják kezelni, de kis odafigyeléssel, védekezéssel uralható a betegség. Sokat jelent a szervezet ellenállóképessége, az immunrendszer erőssége, ezért ajánlott vitaminokkal is felszerelkezni a nem kívánt hólyagocskák ellen.

