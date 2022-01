A saját szervezetet támadó autoantitestek is termelődhetnek SARS-CoV-2-fertőzés után

A koronavírus-fertőzés következtében olyan antitestek is termelődhetnek, amelyek a szervezet egészséges szövetei ellen fordulhatnak. A megfertőzött, a betegséget túlélő egyénben magára a gazdaszervezetre nézve ellenséges antitestek (úgynevezett autoantitestek) termelődhetnek.

Hónapokkal a SARS-CoV-2-infekcióból való felépülés után az infekciót átélt egyes személyekben magas autoantitest-szint mutatható ki, ezek az antitestek – egyféle biológiai tévedésből eredően – veszélyt jelenthetnek az alany saját szerveire, szöveteire nézve. Még abban az esetben is, ha a betegség nem volt súlyos lefolyású – így foglalják össze tudósok e jelenséggel kapcsolatos megfigyeléseiket.

Hirdetés

Vizsgálatukban 177 olyan egészségügyi dolgozó laboreredményeit elemezték, akik felépültek diagnosztizált koronavírus-fertőzésükből, amit még a vakcinák elérhetősége előtt kaptak el.

Mind a 177 vizsgált személy vérszérumában tartósan magas volt azon autoantitestek szintje is, amelyek az ízületek, a bőr, az idegrendszer krónikus gyulladását és károsodását idézhetik elő. „Normál körülmények között nem várnánk, hogy gyógyult betegeknél ilyen magas autoantitest-szintek mutatkozzanak, ráadásul a teljes klinikai felépülést követően akár hat hónappal is” – mondja Susan Cheng, a Los Angeles-i szívkórház (Cedars-Sinai Smidt Heart Institute, Los Angeles) kutatója. A tudósok megfigyelése szerint az emelkedett autoellenanyag férfiaknál és nőknél eltérő mintázatot mutat.

„Egyelőre nem tudjuk, hogy 6 hónap után mennyivel tovább marad magasabb az autoantitestek szintje. Arra sincs még válaszunk, hogy ez esetleg egyéb jelentős klinikai tünetek előidézéséért felelhet-e” – mondja dr. Cheng. A tudományos továbblépés érdekében nagyon fontosnak véli az ilyen egyének nyomon követését, precíz monitorozását. Munkatársaival ezért azt kutatja, hogy vajon az autoantitestek megemelkedett szintje összefüggésben áll-e azzal, hogy a hosszú COVID-ban szenvedőknél bizonyos szimptómák tartósan megmaradnak. Tervezik, hogy ezt a kérdést a legújabb vírusvariánssal történt megfertőződést követően is tanulmányozni fogják a vizsgálati alanyoknál.

Ezek is érdekelhetik

WEBBeteg.hu

Szerző: Fazekas Erzsébet, újságíró, Forrás: Virus leaves antibodies that may attack healthy tissues; B cell antibodies weakened, not defeated by Omicron (Yahoo News)

Lektorálta: Bak Marianna, biológus