Magyarországon is megjelent a COVID és az influenza hibrid fertőzése, a flurona

Az új év egyik legmegdöbbentőbb híre volt a napokban, hogy egy új betegségegyüttest találtak Izraelben, ami egyesíti magában a koronavírust és az influenzát.

A „fluronának” elkeresztelt tünetegyüttes azonban biztosan nem csak ott alakult ki, hiszen a magyar Neumann Labs az elmúlt hetekben itthon már két esetben is azonosította a koronavírus és az influenza kettős fertőzését. A diagnosztikai labor ezért mostantól a náluk vizsgált pozitív teszteken a vizsgálat árának keretében minden COVID-19 PCR teszt mellett ingyen elvégezi az influenza-vizsgálatot is, hogy a beteg tisztában lehessen azzal, pontosan melyik vírust vagy vírusokat kapta el.

Az omikron koronavírus-variáns jelenlétét hazánkban elsőként igazoló Neumann Labs-ben vizsgált pozitív minták 78 százalékát már a legújabb, Dél-Afrikából származó variáns teszi ki. Az omikron vizsgálatának bevezetése óta összesen 283 esetet azonosítottak a laborban.

Az ötödik hullám is valószínűsíthető

Az elmúlt két hétben közöttük volt két olyan eset is, amikor az adott betegek szervezetében nem csak az omikront találták meg, hanem az influenzavírust is. A nemzetközi sajtóban „fluronának” elkeresztelt betegségegyüttest két egymástól független esetben is azonosították a Neumann Labs szakemberei. Mindkét beteg fiatal, 30 év alatti.

„Magyarországon elsőként mi vezettük be az influenza és a COVID-19 egyidejű PCR tesztelését, és sajnos azt kell, hogy mondjam, nem véletlenül. A tudósok eddig is hangsúlyozták, hogy a két vírus akár egyszerre is elkapható, és ebben az esetben akár súlyosabb lefolyású lehet a megbetegedés, és jelentősen nagyobb esély is lehet a halálos kimenetelre. Tömegesen szerencsére eddig ez nem fordult elő, de az már biztos, hogy az egészségügyi és diagnosztikai ellátásnak fel kell készülnie, hogy lesznek kettős fertőzött esetek is. Nálunk jelenleg napi 4-5 influenzás esetet találunk, de az influenza-járvány még el sem kezdődött, és az omikron gyors terjedése miatt az ötödik hullám is valószínűsíthető” – hangsúlyozza Nyíri Miklós, a Neumann Labs ügyvezetője.

Mindez azért is jelenthet problémát, mert a különböző eredetű légúti fertőzések (COVID19, influenza) tünetei - így például láz, köhögés, fáradtság, ízületi fájdalom - nagyon hasonlóak, így a betegséget észlelő emberek nem tudhatják biztosan, hogy melyik vírust is kapták el. Sok influenzás diagnosztizálja magát koronavírusosnak és fordítva.

A diagnosztikai labor a náluk vizsgált pozitív teszteken a vizsgálat árának keretében már nem csak azt mutatja ki ingyenesen, hogy az adott illetőt a delta fertőzte-e meg, vagy már az új, omikron vírusvariáns, hanem azt is, hogy influenzás-e.

