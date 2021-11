A COVID-19 elleni vakcinák hatásossága idővel drámaian csökken

Tudományos vizsgálatok eredményei alapján azzal szembesültek a szakemberek, hogy amint a delta lett a domináns koronavírus-variáns az Egyesült Államokban, az amerikaiak számára elérhető mindhárom (a Pfizer-BioNTech, a Moderna és a Johnson & Johnson gyártotta) COVID-19 elleni vakcina vesztett védőerejéből.

Egy friss tanulmány úgy találta, hogy a vizsgálatba vont veteránok nagy csoportja tagjainál jelentősen csökkent a vakcinák hatékonysága. Igen szélsőséges értékek között (35-85%) várható ezektől védettség.

Csaknem 800 ezer amerikai veteránról szóló egészségügyi feljegyzést átnézve a kutatók úgy találták, hogy március elején, abban az időszakban, amikor a delta-variáns az ország minden közösségében megjelent, majd domináns lett, a három engedélyezett vakcina nagyjából azonos mértékben volt képes megelőzni az infekciót. Ámde ez a helyzet az ezt követő hat hónapban drámaian megváltozott. A Moderna kétdózisú COVID-19 elleni vakcinájának hatékonysága, ami márciusban még 89%-os értéket mutatott, szeptember végére 58%-ra esett vissza. Az ugyancsak kétdózisú Pfizer-BioNTech-vakcina eredményessége ugyanennyi idő (fél év) alatt 87-ről 45 százalékra csökkent. És a legmeglepőbb (mondhatni döbbenetes) változás a Johnson & Johnson (J&J) egydózisú védőoltásával történt. Ennek protektív ereje a 86%-os szintről 13%-ra (tizenhárom százalékra!) zuhant az említett hat hónap folyamán – számolt be a drámai fejleményről a Science című szaklap.

A három vakcina jobban teljesített azon képességének megtartásában, hogy a COVID-19-halálozást megelőzze. De júliusra – amint a delta-variáns beindított egy 3 hónapon át tartó fertőződési és halálozási hullámot – az oltások hatékonyságában e téren is nagy „hézagok”, védelmi rések mutatkoztak. Azoknak a 65 év feletti veteránoknak, akik Moderna-vakcinát kaptak, és akiknél beoltottságuk ellenére megtörtént a fertőződés, 76%-kal kisebb halálozási eséllyel kellett számolniuk, mint az azonos korú, de oltatlan veteránoknak. Viszont a Pfizer-BioNTech-vakcinával immunizált idősebb katonáknál, ha később mégis fertőződtek, már csak 70%-kal volt kisebb a halálos végkimenetel kockázata, az oltatlanokkal összehasonlítva. A legrosszabb arány pedig a J&J-vakcina egyetlen dózisának felvétele után megfertőződött korosabb veteránoknál fordult elő, közülük csaknem minden második elveszthette az életét, csak 52%-kal voltak előnyösebb helyzetben, mint az oltatlan kortársaik.

A 65 alatti veteránok számára a COVID-19 betegség végzetes (fatális) kimenetelével szembeni legjobb védelmet a Pfizer-BioNTech- és a Moderna-vakcina nyújtotta – mivel e téren 84%-os, illetve 82%-os hatékonyságúnak mutatkoztak. Ha J&J-vakcinával oltott fiatalabb nyugdíjazott katonák (veteránok) fertőződtek meg, ők a halálos kimenet terén 73%-kal voltak előnyösebb, védettebb helyzetben, mint beoltatlan kortársaik.

Az amerikai Járványügyi és Betegségmegelőzési Központ (Centers for Disease Control and Prevention (CDC)) minden J&J-vakcinát kapott egyénnek ajánlja az emlékeztető oltás felvételét, legalább két hónappal az eredeti oltást követően. A Moderna- vagy a Pfizer-vakcinával történő immunizálás esetén, a második dózist követően hat hónappal, minden 65 év felettinek, mindazoknak, akik alapbetegségük miatt nagyobb valószínűséggel lehetnek súlyos COVID-19-betegek, illetve mindazoknak, akik idős/ápolási otthonban, vagy egyéb közösségi színtereken (kollégium, katonaság) laknak, és mindazoknak, akik nagy kockázatot hordozó környezetben (kórház, börtön) élnek vagy dolgoznak, ajánlatos felvenni az emlékeztető extra dózist. Az előbbiek mellett az egészségügyi hatóságok a nem kielégítően működő immunrendszerrel élőknek azt javasolják, hogy legalább 28 nappal azt követően, hogy eredeti oltásuk már kialakította ellenanyag-termeltető képességét, vegyék fel a ráerősítő (booster) oltást.

Miközben mind a mai napig, teljesen vakcinált amerikaiak milliói tépelődnek azon, hogy szükségük van-e megerősítő oltásra, az említett új tanulmány rendkívül meggyőző összehasonlítást kínál arról, hogy ez a három vakcina miként teljesített az idei év folyamán az Államok területén. Február 1-je és október 1-je között végignézték az amerikai fegyveres erők 780.225 veteránjára vonatkozó adatokat. Közülük alig 500 ezer volt a vakcinált, miközben csaknem 300 ezren nem vettek fel oltást. Az USA különféle területéről származó egyének mindegyike az – amerikai lakosság 2,7%-ának gondozását ellátó – veterán szolgálat egységes egészségügyi rendszerébe tartozott. A vizsgálatba vont csoportok tagjai etnikailag eltértek egymástól, a feljegyzések, amelyekre a kutatók támaszkodtak, alapvetően csak a katona státuszra fókuszáltak. Ebből adódóan a tanulmány alanyai között hatszor több volt a férfi, és az életkor sem volt kiegyensúlyozott (az idősebbek irányába torzított): körülbelül 48%-uk volt 65 év feletti, 29%-uk esett az 50-64 évesek korcsoportjába és 24%-uk volt 50 alatti. Miközben a vizsgálati periódusban értelemszerűen több volt az idősebb elhunyt, mégis mindegyik korcsoportban kirajzolódott az a kép, hogy a vakcináknak a megbetegedés és az elhalálozás megelőzése terén mutatkozó védelme hanyatlik.

A tanulmányt több munkacsoport készítette: egy közegészségügyi intézetnek (Public Health Institute, Oakland), egy veteránügyi orvosi központnak (Veterans Affairs Medical Center, San Francisco) és egy egyetem egészségügyi tudományos központjának (University of Texas Health Science Center) munkatársai. A COVID-19 elleni vakcinák összehasonlításakor a tanulmány vezető szerzője, dr. Barbara Cohn még azzal egészítette ki megfigyeléseiket, hogy a csoport elemzésének segítségével „jól tájékozottan lehet döntést hozni nemcsak az elsődleges, illetve a booster oltások felvétele terén, hanem a koronavírussal szembeni egyéb védelmi módszerekkel, megoldásokkal kapcsolatosan is.” Ez utóbbi megjegyzés a maszkviselésre, a koronavírus-tesztelésre, és más közösségi korlátozásokkal kapcsolatos eljárásokra is vonatkozik. Mindenre, ami a vírus terjedésének megállítását, megakadályozását szolgálja.

Előnyös volna, ha a védőoltások hanyatló védelmi képességéről szóló erős bizonyíték arra sarkallná mind az államok döntéshozóit, mind az egyéneket, hogy fontolják meg, s aztán térjenek vissza a maszkviselésre. Még olyan helyszíneken is, ahol amúgy magas a lakosság átoltottsága – fogalmaznak a szerzők. Megfigyeléseik emellett messzemenően alátámasztják a CDC jelen ajánlását, nevezetesen, hogy minden J&J-vakcinát kapott egyén vegyen fel emlékeztető, ráerősítő oltást.

A tanulmány arra a következtetésre jutott, hogy a delta-variáns, ami 2021 tavaszán és nyarán fertőzési és halálozási hullámot indított el az országban (és tegyük hozzá, a világ több más részén is), fontos tényezőként felelős azért, hogy a védőoltások nyújtotta védelem gyengült. Hasonló bizonyítékokat találtak más kutatók is, de ők valószínűnek tartják azt a magyarázatot is, hogy az immunrendszer védekezése idővel egyszerűen megkopik, elhalványul a SARS-CoV-2 ellen, és apadó vakcinahatékonyságot tapasztalnánk különben is, akár felbukkannak új, még gyorsabban terjedő vírustörzsek, és akkor is, ha erre (valamilyen csoda folytán) nem kerülne többé sor.

Szerző: Fazekas Erzsébet, újságíró, Forrás: Study shows dramatic decline in effectiveness of all three COVID-19 vaccines over time (Yahoo News)