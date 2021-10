Tabletta jöhet a COVID-19 kezelésére, megelőzésére

A Merck gyógyszercég folyamatban lévő vizsgálatai szerint a COVID-19 ellen kifejlesztett tablettájuk hatékonyan működhet a koronavírus különféle variánsaival szemben is.

A még zajló laboratóriumi próbák azt mutatják, hogy a molnupiravir elnevezésű, szájon át szedhető (orális) kísérleti, antivirális gyógyszer hatásosnak látszik a koronavírus ismert variánsai ellen, beleértve a domináns, nagyon fertőzőképes delta-variánst is – ennek hírét tette közzé szeptember utolsó napjaiban a Merck gyógyszercég.

Hirdetés

A molnupiravir nem a vírus tüskefehérjéjét támadja, azt, ami egyébként a jelenleg ismert összes COVID-19 elleni vakcina célkeresztjében áll. Minthogy a tüskefehérje határozza meg a variánsok közötti különbséget, a gyógyszernek ezért egyformán hatásosnak kell lennie a vírus különféle változataival szemben is, jelentette ki Jay Grobler, a Merck gyógyszercég fertőző betegségekkel és vakcinákkal foglalkozó részlegének vezetője.

A molnupiravir ehelyett a vírus RNS-polimeráza, vagyis azon enzim ellen irányul, amire a vírusnak ahhoz van szüksége, hogy másolatokat készítsen magáról. A hatóanyagot, a gyógyszert úgy tervezték meg, hogy hibákat juttasson (csempésszen) be a vírus genetikai kódjába. Az eddigi adatok azt mutatják, hogy a gyógyszer rendkívül hatásos tud lenni, amennyiben a fertőzés igen korai szakaszában alkalmazzák.

Az amerikai gyógyszergyártó cég a korai gyógyszerpróbákon a résztvevők orrából vett mintákon tesztelte a vírusellenes szert. Abban a vizsgálati időszakban még nem volt a jelenlegihez foghatóan széles körben elterjedt a delta-variáns, a molnupiravir hatóanyagot így a COVID-19 legutóbbi hulláma során a kórházba kerülésekért és elhalálozásokért felelőssé tehető variáns(ok)nak a laboratóriumi mintáin tesztelték. Már 2021 elején bejelentette a Merck, hogy egy éppen zajló kisebb próbájuk azt mutatja, ötnapnyi molnupiravir terápia hatására a szer különböző dózisaival kezelt vizsgálati alanyok közül egyetlen betegnek a vírustesztje sem lett pozitív, miközben a placebót kapottak 24%-ánál lehetett különböző mértékben kimutatni a mintákban a vírust.

Jelenleg a Mercknél – a Ridgeback Biotherapeutics gyógyszergyártóval közösen – fejlesztett antivirális szerrel két fázis 3-as stádiumban lévő próba is folyik – az egyik esetben a COVID-19 kezelése áll a vizsgálat középpontjában, a másikban pedig a megfertőződés kivédése, a megelőzés a fókuszpont. A Merck várakozása szerint a kezelésre vonatkozó fázis 3 próba november elejére befejeződik, nyilatkozta a fertőzőbetegségek- és vakcinarészleg vezetője, Jay Grobler. Ebbe a próbába kórházi ápolásra nem szoruló COVID-19 pácienseket vontak be, akiknek 5 napnál nem hosszabb ideje fennálló tüneteik voltak, és akiknél felmerült annak kockázata, hogy betegségük súlyos lefolyású lehet.

A legfrissebb elemzést a fertőző betegségekkel foglalkozó szervezetek, közöttük az amerikai szakmai társaság (Infectious Diseases Society of America) éves találkozóján mutatták be a tudományos világ képviselőinek, és a hír rajtuk keresztül jutott el a laikus közvélemény elé is.

Ezek is érdekelhetik

WEBBeteg.hu

Szerző: Fazekas Erzsébet, újságíró, Forrás: Merck says research shows its COVID-19 pill works against variants (Yahoo News)