Az izlandi átoltottság és a tanulságok

Izlandot az teszi különösen érdekessé a tudományos világ számára, hogy itt van a világon elért egyik legmagasabb átoltottsági arány. És mégis, itt sem múlt el a pandémia veszélye.

Izlandon a 16 év feletti nők 96%, a férfiak 90%-a megkapta a COVID-19 elleni védőoltásnak legalább az első dózisát. A vakcináltsági adatok tükrében tehát igen figyelemre méltó eredményhez vezet a koronavírusos esetek izlandi előfordulási gyakoriságára és a fertőzések súlyosságára vonatkozó esetek elemzése.

Izlandon 2020 végén kezdték kiosztani a COVID-19 elleni vakcinákat. Ehhez képest elég riasztó azt tapasztalni, hogy a delta variáns felbukkanása nyomán - a tesztek szerint - nyugtalanítóan magas számban fordulnak elő belföldi COVID-19-fertőzések. A beoltattak és oltatlanok között aránytalan nagy különbség van a vakcináltak javára, mégis, a szigetországban jelenleg azt látni, hogy az oltottak körében jelentkezik a több fertőzéses eset.

A járvány kitörése óta Izlandon 8738 fertőzést jegyeztek fel, és a koronavírushoz köthető halálesetek száma mindössze 30, tehát sikerült relatíve jól kontrollálni a vírust az országban. Részben ezért is van az, hogy 2021 folyamán még csak egyetlen COVID-halálozás történt (május 25-én), a nyári hónapokban pedig még egyetlen haláleset sem történt a vírus újbóli terjedése ellenére. Bár nő az új fertőzések száma, de a súlyos esetek nem szaporodnak. Az adatok azt mutatják, hogy vannak beoltottak, akik megfertőződnek, de többnyire súlyosabb betegség nélkül felépülnek.



Izladon minden korábbi hullámnál magasabb jelenleg a fertőzöttek száma, ám a járvány jelenlegi hullámának még egyetlen halálos áldozata sem volt.

Forrás: worldometers.info

Izland mindenesetre esettanulmány lehet a világ számára. Amely azt mutatja be, hogy bármilyen hatékonyan működjön is a vakcináció a lakosság körében, mindez mégsem garantálja azt szükségképpen, hogy kialakul a nyájimmunitás. Általános védettség tehát Izlandon sincs, de olyan a helyzet, hogy a vakcina-felvétel segítségével kivédhető a fertőzöttek kórházba kerülése, és persze legfőképpen a halálozás.

Szerző: WEBBeteg - Fazekas Erzsébet

Forrás: What Iceland’s rising Covid-19 case count tells us about vaccine efficacy (Quartz)